  4. Bauprojekt wird öffentlich vorgestellt: Auf 1,6 Hektar: Großer Containerstellplatz in Magdeburg geplant

In Magdeburg soll ein Service-Stützpunkt für Container errichtet werden. Sie werden dort nicht nur gelagert, sondern auch ausgestattet. Das Vorhaben wird öffentlich vorgestellt.

Von Stefan Harter 09.09.2025, 06:15
In Magdeburg soll ein neuer Container-Service-Stützpunkt entstehen. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Magdeburg. - In Magdeburg soll ein großer Containerstellplatz mit verschiedenen weiteren Funktionen entstehen. Auf einer Bürgerversammlung werden die Pläne für das Bauprojekt eines Privatunternehmens demnächst der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt.