In Magdeburg soll ein Service-Stützpunkt für Container errichtet werden. Sie werden dort nicht nur gelagert, sondern auch ausgestattet. Das Vorhaben wird öffentlich vorgestellt.

Auf 1,6 Hektar: Großer Containerstellplatz in Magdeburg geplant

Magdeburg. - In Magdeburg soll ein großer Containerstellplatz mit verschiedenen weiteren Funktionen entstehen. Auf einer Bürgerversammlung werden die Pläne für das Bauprojekt eines Privatunternehmens demnächst der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt.