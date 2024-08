Buckau wird zum Tatort. In einer Krimi-Komödie ermitteln Bewohner des Stadtteils in einer Mordserie. Nach einem Jahr Probe feiert die Kiez-Theatergruppe nun Premiere im Volksbad.

Kiez-Krimi in Magdeburg

Magdeburg. - In Buckau geschehen sonderbare Dinge, berichtet Ilja Hübner. Leichen werden in Baugruben gefunden – alle vergiftet – und die Vermisstenanzeigen häufen sich. Unsicherheit breitet sich aus, besonders nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Straßen wie ausgestorben wirken.

Die Hoffnung: Eine Buckauer Mordkommission nimmt mit Unterstützung aus Sudenburg die Ermittlungen auf – und Magdeburg kann dabei zusehen. Nach einem Jahr Probe gehen die Laienschauspieler um Regisseur Ilja Hübner dem Geheimnis von Buckau auf den Grund. Und die Neugierde der Elbestädter ist groß. Binnen kürzester Zeit war die Premiere des Kiez-Theaterstücks am 7. September bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen sind für den 13. und 14. September 2024 jeweils 19 Uhr im Volksbad Buckau geplant.

Den Buckauern auf den Leib geschrieben

Das Laientheaterstück verspreche einen spannenden und unterhaltsamen Abend für alle Krimifans, verrät Ilja Hübner. Der in Brandenburg an der Havel lebende Schauspieler und Regisseur schrieb den Buckauern die Rollen quasi auf den Leib. Anders als im klassischen Theater sei das Bühnenspiel jedoch in Zusammenarbeit mit Bewohnern des Buckauer Kiezes entwickelt worden.

Die Idee für dieses Projekt kam Ilja Hübner, als er an einem schönen Sommertag einen Spaziergang durch Buckau machte und Lust bekam, in dem Stadtteil Theater zu machen. Kurzerhand nahm er Kontakt zum Stadtteilverein Buckau auf, und die Dinge nahmen ihren Lauf. Darsteller fanden sich schnell zusammen – Freunde, Bekannte, Theaterfans.

Darstellerin Kathrin Goldammer erzählt: „Es war eine zufällige Begegnung. Ilja hat das Stück vorgestellt und hatte mich schnell überzeugt. Außerdem ist es großartig, Neues auszuprobieren und mal über seinen Schatten zu springen.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter Meeri steht sie nun auf der Bühne.

Auch Kathrin Paul ist mit ihrer Tochter Cäcilia Maria Arnold mit von der Partie. „Mich hat es einfach nur neugierig gemacht, und ich hatte große Lust, mal was Neues auszuprobieren“, erzählt sie. Verena Ristau sei zum ersten Mal infiziert worden, als sie das Ohnsorgtheater mit Heidi Kabel gesehen hatte. „So etwas möchte ich auch machen, waren meine Gedanken. Mit meinem Eintritt ins Rentenalter, dank Ilja, kann ich endlich mal was spielen“, sagt sie.

Auch zum Buckauer Kiez-Ensemble gehören: Christian Jacob, Jessica Zeitz mit Sohn Josch, Julia Bütow, Marianna Iavici, Uwe Gast, Andrea Liebzeit und Regina Schwolow. Und weil eine Darstellerin kurz vor der Premiere ausgefallen ist, wird Ilja Hübner selbst wohl auch auf der Bühne stehen.

Karten für „Tatort Buckau“ sind im Vorverkauf für 5 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) im Volksbad, Karl-Schmidt-Straße 56, erhältlich und online im Ticketshop des Volksbads Buckau.