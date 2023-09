Magdeburg - Von Nadia Aronov

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat dieser Tage hohen Besuch: Königinnen und Könige sind zu Gast. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um Holzfiguren, die durch Menschenhand geschaffen wurden. Noch bis einschließlich dem 24. September können interessierte Kinder und Erwachsene in der Stadt, hauptsächlich in den Stadtteilen Altstadt, Buckau und Neustadt, auf digitale Schnitzeljagd gehen und die gekrönten Häupter suchen.

Gebaut wurden die Figuren vom Tischler und Theologen Ralf Knoblauch aus Bonn. Damit möchte er daran erinnern, dass jeder Mensch eine Königswürde in sich trägt.

Die Botschaft des Künstlers

Jede Holzfigur sieht individuell aus, trägt aber immer eine Krone mit sich – auf dem Kopf, in der Hand oder hinter dem Rücken. Manche Figuren haben lange weiße Gewänder an, andere schwarze Hosen. Sie alle sitzen oder stehen mit verschlossenen Augen da und lassen Risse und Unebenheiten spüren, wenn man mit der Hand darüberfährt. So appelliert der Tischler an die Menschen, dass sie alle trotz ihrer Unebenheiten würdig sind und den „Königsweg“ gehen können, den er im Engagement für andere sieht.

Ralf Knoblauch verleiht seine Figuren an andere Städte und Länder, sogenannte Gastgeber. Erstmalig wurde das Zentrum der katholischen Erwachsenenbildung Magdeburg dafür Gastgeber. Die Figuren werden an verschiedenen Orten Magdeburgs versteckt. Vor allem dort, wo sich Menschen mit Leidensdruck oder Zweifeln befinden, wie in Beratungsstellen, sozialen Wohneinrichtungen oder Begegnungsstätten.

Mitmachen ist ganz einfach

Die passende App („Actionbound“) herunterladen und los geht die Schnitzeljagd. Die Tour kann je nach Lust und Laune von einer halben bis zu fünf Stunden dauern. Die Figuren sind anschließend bis 29. September in der Kathedrale St. Sebastian ausgestellt.