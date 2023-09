In Magdeburg ist immer etwas los. Das zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 23. September 2023.

Magdeburg - In Magdeburg findet am Sonnabend auf dem Breiten Weg die Kulturnacht statt. Bereits am Nachmittag steigt das Volksstimme Drachenfest im Florapark-Garten. Und im Kunstmuseum gibt es mit der Fabulina ein Festival für Kinder und Jugendliche. Doch es ist noch mehr der Stadt los, wie ein Blick in den Veranstaltungskalender auf dieser Seite zeigt. Unter anderem gibt es weitere Konzerte, eine Wanderung für Menschen mit und ohne Handycap, Kabarett, Puppentheater und eine Brauereifest.

Smokie spielen diesen Sonnabend im Magdeburger Amo

Auf ihrer „The Legacy Tour 2023“ kommen Smokie nach Magdeburg. Das Konzert findet im Amo statt.

Songs wie „If You Think You Know How To Love Me“, „Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me“, „It’s Your Life“ , „Needles & Pins“ oder „Oh Carol“ wurden zu Radio-Dauerbrennern. Elf ihrer größten Hits stammen aus den 1970er Jahren. Jedoch sind Smokie eine Band, die in vier Jahrzehnten – den 70ern, 80ern, 90ern und auch heute noch – ausverkaufte Tourneen und Platinrekorde feierten.

Mit Pete Lincoln konnte man jüngst einen Ausnahmesänger und herausragenden Frontmann gewinnen, der neben seinen musikalischen Qualitäten auch eine enorme Spielfreude mitbringt. Luke Bullard, Sohn von Keyboarder Martin Bullard, tritt am Bass und im Backgroundgesang in die Fußstapfen des 2021 verstorbenen Terry Uttley.

Das Konzert mit Smokie beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

„Pölitz allein im Haus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Mit seinem Soloprogramm ist Hans-Günther Pölitz am Sonnabend in der Magdeburger Zwickmühle zu erleben. „Was ist los mit unserem Land? Weshalb sind so viele Menschen von der Demokratie enttäuscht? In seinem Soloprogramm ,Pölitz allein im Haus‘ analysiert und seziert der Prinzipal der ,Magdeburger Zwickmühle‘ gnadenlos, was man glauben machen will oder besser wissen sollte“, schrieb Rolf-Dietmar Schmidt in einer Rezension in der Volksstimme.

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“ Dabei dachte er an die „Wendezeit“, als man das Angebot machte, nach der Vorstellung noch gemeinsam mit den Zuschauern über das auf der Bühne vorgedachte nachzudenken.

„Pölitz allein im Haus“ beginnt am 23. September und am 27. und 28. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Christian Friedel kommt ins Opernhaus

Christian Friedel & Woods of Birnam sind diesen Sonnabend mit „Searching for William“ im Opernhaus am Universitätsplatz 9 zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

In einem Gespräch mit der Volksstimme spricht Christian Friedel über sein Engagement im Opernhaus Magdeburg, wo er Shakespeare zum Thema macht. Friedel hat zu Texten von Shakespeare eine langjährige Affinität. 2012 trat er schon in der Hauptrolle in „Hamlet“ am Staatsschauspiel Dresden auf. Seine Band Woods of Birnam hat Shakespeares Texte vertont und entdeckt, wie faszinierend die Verschmelzung von alter Sprache und moderner Popmusik sein kann.

Auch interessant: Hier geht es zum Interview der Magdeburger Volksstimme mit Christian Friedel

Christian Friedel erklärt auch, dass sein Kollektiv sich von einer herkömmlichen Band unterscheidet. Sie sind vielmehr ein Künstlerkollektiv, das verschiedene Künstler wie Ton-, Video-, Lichtdesigner sowie Kostümbildner und Bühnenbildner einschließt. Neben der Musik widmen sie sich auch Projekten und Installationen. Während Friedel gerade seine neue CD „Dorian“ auf Tour vorgestellt hat, steht in Magdeburg das Programm „Searching for William“ im Fokus.

Magdeburg ist für ihn besonders, da es seine Heimatstadt ist. Er schätzt die Herausforderung, in Magdeburg aufzutreten, und verbindet viele Erinnerungen mit der Stadt.

Obwohl er vor 22 Jahren Magdeburg verließ, fühlt er noch starke Verbindung zu seiner Heimatstadt, besonders weil seine Bühnenkarriere dort als Komparse und im Theaterjugendclub begann. „Magdeburg ist eine Stadt, die sich nicht sofort erschließt. Wenn man aus dem Hauptbahnhof kommt, wirkt die Architektur eher abweisend, doch in den vergangenen Jahren hat sich an anderen Stellen einiges getan. Es gibt viel zu entdecken, von ganz Altem über die frühe Moderne bis ins Hier und Jetzt. Es lohnt sich, die Stadt zu besuchen“, sagt er über seine Heimatstadt.

Wandern mit Handicap

Unter dem Motto „Miteinander Magdeburg“ findet am Sonnabend, 23. September, eine Wanderung für Menschen mit und ohne Handicap statt. „Eine inklusive Veranstaltung, die alle Menschen, die Spaß an der Bewegung haben, verbinden soll. Wir wollen Menschen mit und ohne Handicap zusammenführen und so Bekanntschaften oder vielleicht sogar Freundschaften entstehen lassen“, sagt Initiator Marcel Krohn. Es spiele bei der Wanderung keine Rolle, ob die Teilnehmer Krücken benötigen, Prothesen haben oder im Rollstuhl sitzen. Die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Gensecke hat die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen. Die Politikerin setzt sich besonders für Menschen mit Behinderungen ein. Sie leidet selbst an Multiple Sklerose.

Zentraler Ausgangs- und Zielpunkt ist der Elbauenpark. Gestartet werde gegen 10 Uhr. Die Strecke umfasst 21 Kilometer und führt in Richtung Gerwisch. An mehreren Stellen sind Verpflegungspunkte eingerichtet.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zur Wanderung telefonisch unter Telefon 0178/163 02 42 erforderlich.

Brauereifest in Sudenburg

Das Sudenburger Brauereifest hinter dem Brauhaus an der Brenneckestraße 94 bietet drei Tage Programm. Los gehts Freitagabend. Um 14 Uhr ist am Sonnabend Beginn. Unter anderem gibt es um 14.30 Uhr die „2. Inoffizielle Magdeburger Bier-Pong-Meisterschaft“, um 16 Uhr Kabarett mit den Hengstmanns und ab 19.30 Uhr Rock-Musik mit Bodo Lüdemann.

Am Sonntag ist um 11 Uhr ein Frühschoppen angesagt, ab 12 Uhr ist das Sachsen-Anhalt-VIP-Orchester unterwegs, um 13 Uhr beginnt der Liederspaß für Kinder mit den Bühnenmäusen mit Roger Altenburg. Auf einer zweiten Bühne gibt es Unterhaltungsmusik. Das Fest geht bis 18 Uhr.

Konzert mit Barry Jordan im Magdeburger Dom

Am Sonnabend um 18 Uhr beginnt im Magdeburger Dom ein Konzert „30 Jahre Verbundenheit“. Das Programm gestalten der Magdeburger Domchor und Organist Barry Jordan.

Es erklingen von Martin Palmeri „Misa a Buenos Aires“ und von Benjamin Britten „Rejoice in the Lamb“.

Musicalkomödie im Hundertwasserhaus

„Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“ steht am Sonnabend um 20 Uhr wieder auf dem Spielplan in Magdeburg. Veranstaltungsort ist im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Die Geschichte: Das Freibad am Tittisee sitzt auf dem Trockenen: Die Besucher bleiben aus, seit im Nachbardorf ein Freizeitbad mit vielen Attraktionen eröffnet hat. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus sind rat- und wohl bald auch arbeitslos. Da besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-Show und kehrt begeistert mit neuem Berufsziel für die Jungs zurück: Eventbademeister.

Re-memeber im Puppentheater Magdeburg

„Re-member“ von Élise Vigneron, Julika Mayer und Ensemble für Zuschauer ab 16 Jahren wird am Sonnabend um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gegeben. Durch ihr Spiel, das unauflösbar verwoben ist mit den Geschichten der Puppen und ihren Biografien, erforschen die Akteure hier das Verbundensein, die Sehnsucht danach und die Anstrengung, verbunden zu bleiben.

Fahrten mit der Weißen Flotte

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber Stadt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord.

Für den Sonnabend ist um 11 und 14 Uhr die Kleine Acht geplant. Die Route: Vom Start am Anleger des Oberen Vorhafens und Hebung im Schiffshebewerk geht es über den Rothenseer Verbindungskanal durch die Magdeburger Hafenschleuse auf die Elbe. Talwärts dann durch die Schleuse Niegripp zum Elbe-Havel-Kanal zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Dort auf dem Mittellandkanal zurück über die Trogbrücke zum Anleger am Schiffshebewerk.

Um 12 Uhr legt die Weiße Flotte zur Trogbrückenüberfahrt ab, um 15 Uhr auch mit Fahrt durchs Schiffshebewerk. Bei Überfahrt geht es über die Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes in Richtung Doppelsparschleuse Hohenwarthe und zurück zum Anleger am Schiffshebewerk.

Um 19 Uhr steht am Sonnabend dann die „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ auf dem Programm.

Sonntag startet die Weiße Flotte um 11 und 14 Uhr zur Kleinen Acht. Um 12 Uhr gibt es eine Trogbrückenüberfahrt.

Am Montag steht um 12 Uhr eine Trogbrückenfahrt und um 14 Uhr die Kleine Acht auf dem Fahrplan.

Damit die Schiffe ablegen, müssen bestimmte Mindestzahlen von Passagieren erreicht werden: Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer – das sind zurzeit die einfachen Trogbrückenfahrten ohne Schiffshebewerk – werden zehn voll zahlende Fahrgäste benötigt, bei den längren Fahrten 20.