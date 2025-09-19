Es werden Freiwillige gesucht, die den historischen Vogelgesang-Park am Magdeburger Zoo vom Müll befreien wollen. Ein prominenter Helfer ist bereits dabei.

Magdeburg. - Der historische Vogelgesang-Park am Magdeburger Zoo ist Ziel einer Putzaktion, für die freiwillige Helfer gesucht werden. Die Magdeburger Nadine und Jens Klein rufen am Sonntag, 21. September 2025, zum Müllsammeln in der Grünanlage auf. Der Zoo unterstützt das Vorhaben.

Mit dabei ist auch ein ehemaliger Spieler des 1. FCM. Marius Sowislo wird als freiwilliger Helfer mit anpacken. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rosengarten. Bis 13 Uhr wird dann der Unrat beseitigt.

Mit dem Bagger wird für den guten Zweck „Entenangeln“ gespielt

Alle Utensilien, die zum Reinigen des Vogelgesang-Parks und des Rosengartens notwendig sind, wie Greifer, Besen und Müllsäcke, werden den Helfern zur Verfügung gestellt, heißt es in einer vom Zoo verbreiteten Ankündigung.

Geschicklichkeit ist zudem an der Zoowelle, dem Eingangsgebäude des Zoos, gefragt. Dort kann für den guten Zweck mit einem Bagger „Entenangeln“ gespielt werden. Der Erlös geht an die Wildtier-Auswilderungsstation des Zoos, informieren die Initiatoren.