Die Maisernte ist für Guido und Stefan Hahne aus Buchholz beendet. Sie nutzen das Getreide in Lüderitz zur Energiegewinnung und haben eine Vision.

So wollen Landwirte im Landkreis Stendal eine Energielücke füllen

Maishäcksler bei der Ernte auf einem Feld bei Lüderitz.

Buchholz/Lüderitz - Der Traktor rollt übers Feld. Zerkleinerter Mais schießt aus dem Turm des Häckslers in den Anhänger. Landwirt Guido Hahne und seine Helfer sind mitten in der Ernte. Sie fahren den Rohstoff zur Energiegewinnung in die Biogasanlage nach Lüderitz. Die Brüder Guido und Stefan Hahne haben eine Idee, um Energieengpässe auszugleichen.