EIL
Märkte und Veranstaltungen Hecklinger Weihnachtsmarkt zieht dieses Jahr um
Der Hecklinger Weihnachtsmarkt bekommt mit dem „Roten Platz“ neben dem städtischen Saal „Stern“ 2025 einen neuen Standort. Auch aus Sicherheitsgründen.
19.09.2025, 15:21
Hecklingen. - Bis zur Adventszeit geht zwar noch ein bisschen Zeit ins Land, die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt laufen aber schon. In diesem Jahr wird er am 6. Dezember stattfinden, aber nicht mehr wie in den vergangenen Jahren vor der romanischen Basilika.