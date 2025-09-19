Der Hecklinger Weihnachtsmarkt bekommt mit dem „Roten Platz“ neben dem städtischen Saal „Stern“ 2025 einen neuen Standort. Auch aus Sicherheitsgründen.

Der Weihnachtsmarkt fand mehrere Jahre vor der Kirche statt, wo auch Karussells für die Kinder bereitstanden wie 2023.

Hecklingen. - Bis zur Adventszeit geht zwar noch ein bisschen Zeit ins Land, die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt laufen aber schon. In diesem Jahr wird er am 6. Dezember stattfinden, aber nicht mehr wie in den vergangenen Jahren vor der romanischen Basilika.