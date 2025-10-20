Drei Künstler, drei spektakuläre Entwürfe: In Magdeburg soll bis 2028 das „Auge der Geschichte“ entstehen – eine Freirauminstallation, die 1.200 Jahre Stadtgeschichte erlebbar macht. Ob Säule, Pfad oder Weide - die Entscheidung fällt bald und könnte Magdeburgs kulturelles Gesicht für Jahrzehnte prägen.

In Magdeburg soll das "Auge der Geschichte" entstehen: Künstlerin Maria J. Fernández entwarf eine Säule. Sie greift das Konzept der zwölf Epochen Magdeburgs auf, die in einer dynamischen Bewegung um die Säule angeordnet sind – wie eine Spirale durch die Zeit.

Magdeburg. - Drei Künstler, drei Visionen – und die Frage, wie ein neues Wahrzeichen in Magdeburg aussehen kann. Bis 2028 soll auf dem Johannisberg ein neues Highlight entstehen: das „Auge der Geschichte“ – eine Freirauminstallation, die die 1.200-jährige Stadtgeschichte erfahrbar macht. Drei Künstler haben ihre Entwürfe präsentiert. Nun wird entschieden.