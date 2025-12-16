In der Wagenhalle 11 entstehen in einem alten Munitionslager derzeit Galerie-, Veranstaltungs- und Arbeitsräume. Einige davon sind bald schon mietbar.

Aus Alt wird Kultur: Magdeburgs Wagenhalle 11 wächst zum neuen Kreativort

Jonas Lübcke ist Mitglied im Verein „Wagenhalle 11“. Hinter ihm ist der Veranstaltungsraum, der in Zukunft vermietet werden soll.

Magdeburg. - In der Turmschanzenstraße nahe der Kaiser-Otto-Brücke entsteht aus einem ehemaligen Munitionsgebäude die „Wagenhalle 11“ – ein neuer, ehrenamtlich gebauter Kulturort für Magdeburg. Hier sollen künftig Kunst, Veranstaltungen und gemeinschaftliches Arbeiten Platz finden. Erste Räume sollen schon bald mietbar sein.