In der Wagenhalle 11 entstehen in einem alten Munitionslager derzeit Galerie-, Veranstaltungs- und Arbeitsräume. Einige davon sind bald schon mietbar.

Von Romy Bergmann 16.12.2025, 17:30
Jonas Lübcke ist Mitglied im Verein „Wagenhalle 11“. Hinter ihm ist der Veranstaltungsraum, der in Zukunft vermietet werden soll.
Magdeburg. - In der Turmschanzenstraße nahe der Kaiser-Otto-Brücke entsteht aus einem ehemaligen Munitionsgebäude die „Wagenhalle 11“ – ein neuer, ehrenamtlich gebauter Kulturort für Magdeburg. Hier sollen künftig Kunst, Veranstaltungen und gemeinschaftliches Arbeiten Platz finden. Erste Räume sollen schon bald mietbar sein.