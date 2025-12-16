Wohnungen in der Börde Sanierung fast abgeschlossen: Das hat sich im Hadmersleber Wohnquartier verändert
Das Oschersleber Wohnungsbauunternehmen Bewos investiert rund eine Million Euro, um Mehrfamilienhäuser in Hadmersleben zu modernisieren. Auch die Räumlichkeiten eines ehemaligen Friseursalons haben sich verwandelt. Zudem gibt es vor Ort weitere Pläne.
16.12.2025, 18:30
Hadmersleben - Im Wohnquartier Steinweg und Breiteweg des Oschersleber Wohnungsbauunternehmens Bewos sind selbst bei den aktuell frischen Temperaturen noch mehrere Handwerker beschäftigt. Die Bauarbeiten in den Mehrfamilienhäusern sind neigen aber dem Ende entgegen und sind bald abgeschlossen. Das hat sich vor Ort verändert und welche Besonderheiten die Häuser nun aufweisen.