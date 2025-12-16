Das Oschersleber Wohnungsbauunternehmen Bewos investiert rund eine Million Euro, um Mehrfamilienhäuser in Hadmersleben zu modernisieren. Auch die Räumlichkeiten eines ehemaligen Friseursalons haben sich verwandelt. Zudem gibt es vor Ort weitere Pläne.

Sanierung fast abgeschlossen: Das hat sich im Hadmersleber Wohnquartier verändert

In Hadmersleben sind Handwerker mit den letzten Arbeiten bei Sanierung von Mehrfamilienhäusern der Bewos beschäftigt.

Hadmersleben - Im Wohnquartier Steinweg und Breiteweg des Oschersleber Wohnungsbauunternehmens Bewos sind selbst bei den aktuell frischen Temperaturen noch mehrere Handwerker beschäftigt. Die Bauarbeiten in den Mehrfamilienhäusern sind neigen aber dem Ende entgegen und sind bald abgeschlossen. Das hat sich vor Ort verändert und welche Besonderheiten die Häuser nun aufweisen.