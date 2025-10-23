Die „Hoeferts Nachbarschaftsbar“ schließt nach acht Jahren. Ob und wie es dort weitergeht ist derzeit noch ungewiss. Der Betreiber Aron Buchholz über seine Beweggründe und den letzten Tag der Cocktailbar in Magdeburg-Buckau.

Aus für Cocktailbar in Magdeburg: Die Nachfolge ist noch ungewiss

Aron Buchholz hat seit 2018 die Hoeferts Nachbarschaftsbar in Magdeburg-Buckau betrieben. Jetzt ist das Ende in Sicht.

Magdeburg. - Sieben Jahre lang war die Hoeferts Nachbarschaftsbar ein Anlaufpunkt im Engpass in Magdeburg-Buckau. Nun macht der Betreiber Aron Buchholz die Bar dicht. Wie er zu dem Entschluss kam und wann die Lichter zum letzten Mal angehen.