Essen und Einkaufen Aus für NP-Markt in Magdeburg: So reagiert die Apotheke nebenan

Es ist offiziell: Der NP-Markt am Magdeburger Holzweg schließt Ende dieses Jahres. Anwohner wollen sich für den Erhalt eines Supermarktes in „Texas“ einsetzen. Welche Konsequenzen die Apotheke in der Nachbarschaft zieht.