Vom Freitag bis in den Sonntag hinein gibt es in Magdeburger Clubs Partys. Die Volksstimme hat elf Ideen zum Ausgehen in den angesagtesten Locations zusammengestellt.

Ausgehen am Wochenende: So feiern 11 Clubs in Magdeburg Partys

Auch in Magdeburg bieten die Clubs am 21. und 22. April Partys und locken zum Ausgehen.

Magdeburg - Die Clubs in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts bieten auch für dieses Wochenende, den 21. und 22. April 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ausgehtipps in elf Clubs zusammengetragen. Ideen zum Ausgehen abseits der Clubs für Sonnabend, den 22. April 2023, gibt es hier.

Insel der Jugend: Livemusik mit AzudemSK gibt es am Freitag ab 21 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Für Sonnabend heißt es dann ab 23 Uhr „Schiff ahoi“ mit Lexer.

Geheimclub: Ein Free Rave ist am Freitag ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 angesagt. Auf dem einen Floor spielen Host: DXTN, Vytauras und Rasch, auf dem anderen Janter Zakebusch. In der Nacht zum Sonntag heißt es ab Mitternacht „Never Stop“. Mit dabei sind auf dem einen Floor Frida Carlo, Imogen und Varik Grey, auf dem anderen Tons Tumble und Sabu!

Boys’n’Beats: Eine „Gay Student Night“ ist für das Boys’n’Beats, den Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, für Freitag, 23 Uhr geplant. DJ xBrayne sorgt am Sonnabend zum „Bang Bang“ für die Musik.

Down Town Club: Ab 23 Uhr steigt am Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 225 am Freitag die Yolo 2010er Party mit DJ Florence. Crazy Down Town ist für Sonnabend 23 Uhr, mit DJ Ex und DJ Vendetta angesetzt.

Prinzzclub: Mit „Savage“ ist die Nacht zum Sonnabend ab Freitag, 23 Uhr, im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. Zu Gast ist Harris, ein Pionier der deutschen Hip-Hop-Kultur. Unterstützt wird er von DJ Abuze. Am Sonnabend ab 23 Uhr sind ist die Party der Medimeisterschaften unter dem Titel „Endspurt“ angesagt. Gespielt wird ein Mix aus Charts, Hip-Hop, House und Evergreens von DJ El Bartho.

Ellen Noir: Eine „80er 90er 2000er Mega Party“ mit Josy und Steffi kündigt das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 für Sonnabend an. Beginn ist 22 Uhr.

Kunstkantine: In der Karl-Schmidt-Straße 42 beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Kunstkantine eine Label-Night „Modem:39“. Mit dabei sind Iron Curtis, Sync_ed, Anoush:K und Eros Miguel.

Buttergasse: Die Twitch Club Night beginnt am Sonnabend um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. An den Reglern steht DJ Moam.

Factory: „Bass Nacht“ meets „Save the Rave“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Mit dabei sind Herr Nimmersatt, SchEnder und ProgCha sowie Phil S., Der Dude, Co2 und FXB. Auch DJ Auxkabel ist am Start. Für eine Lightshow sorgt „Laser Inferno“.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.