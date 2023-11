In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Montag, den 6. November 2023 - zum Beispiel mit dem Blog zu Intel und einer Vernissage.

Herbert Beesten ist mit einer Veranstaltung zu seinen Blogeinträgen über die Intelansiedlung am Montag in der Magdeburger Stadtbibliothek zu Gast.

Magdeburg - Literatur und Kunst, Geschichte, eine Wanderung, ein Vortrag über Island, eine besondere Chorprobe, ein Streitgespräch im CampusTheater und Swing - die Magdeburger Volksstimme hat auf dieser Seite aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender zehn Ideen für Montag, den 6. November 2023, zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 5. November 2023, geht es hier.

Herbert Karl von Beesten und sein Blog über Intel und Magdeburg

Herbert Karl von Beesten ist diesen Montag ab 17 Uhr zu Gast in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Er beteiligt sich seit Beginn des Jahres monatlich mit seinem Blog am Stadtgespräch über die Intel-Ansiedlung.

Nun stellt er wieder die neusten noch nicht veröffentlichten Inhalte seines Diskussionsforums vor und stellt sich den Fragen des Publikums. Als Ingenieur ist Beesten schon Ende der 1970er-Jahre mit dem Intel-Prozessor 8085 „aufgewachsen“ und später als Quereinsteiger in das literarische Fach gewechselt. So ist der Blog eine Mischung aus sachlichen und literarischen Texten verschiedener Genres wie Glossen, Reportagen, Parabeln und Essayistischem. Der Titel der aktuellen Veranstaltung lautet „aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani und die „33 Bogen und ein Teehaus“

Mehrnousch Zaeri-Esfahani liest diesen Montag, 6. November, aus ihrem Buch „33 Bogen und ein Teehaus“. Beginn ist ebenfalls um 17 Uhr in der Stadtbibliothek.

Die aus Iran stammende Autorin erzählt mit der Methode Storytelling aus ihren zahlreich ausgezeichneten autobiografischen Büchern und geht in ihrem dialogischen Vortrag über Licht und Finsternis, Abschied und Neubeginn, Trauer und Zauber oder Vergangenheit und Zukunft mit dem Publikum vom Hundertsten ins Tausendste.

Vernissage „Ein magisch bunter Urknall“ im Cracauer66

Es wird farbenfroh beim Gesundheitsberater Cracauer66: Denn dort stellt am kommenden Montag, 6. November, die Magdeburger Künstlerin Frida Bunt zum Thema „Ein magisch bunter Urknall“ ihre gemalten Bilder, Fotoarbeiten und gestaltete Objekte aus.

Frida Bunt, bürgerlich als Peggy Ohmke 1975 in Magdeburg geboren, sei laut Informationen der Veranstalter Zeit ihres Lebens immer sehr kreativ gewesen. Seit 2009 habe die Kreativität immer mehr Raum in ihr eingenommen, weshalb sie sich sieben Jahre lang mit einem eigenen Nähatelier ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt habe. 2016 machte sie sich dann auf die Reise als Malerin und Gestalterin.

„In meinen Arbeiten geht es mir oft um das echte Leben selbst, welches ich kreativ umsetze“, sagt Frida Bunt. Lebensfrohe Tiefe stellt den Mittelpunkt dar, begleitet von einer magischen Farbigkeit.

Die Vernissage findet am Montag, 6. November, um 18.30 Uhr statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Frank Schöpke. Der Eintritt ist frei. Das Cracauer66 befindet sich in der Cracauer Straße 66.

Zum Eisenhans mit den Magdeburger Wanderfreunden

Eine Wanderung in Magdeburg findet am Montag unter dem Titel „Zum Eisenhans“ statt. Veranstalter sind die Wanderfreunde.

Treff ist am Salbker Platz im 10 Uhr. Über acht Kilometer geht es nach Westerhüsen.

Vortrag „Island - ein Land in Bewegung“ in der Magdeburger Urania

Unter dem Titel „Island - ein Land in Bewegung“ ist am Montag Thema in einem Vortrag über das Land von Feuer und Eis diesen Montag in der Magdeburger Urania. Diese befindet sich im Nicolaiplatz 7.

Der Vortrag in Bildern über eine Rundreise im diesem Jahr wird vom Diplom-Biologem Kurt Rudolf gehalten. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.

Rundgang durch das Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde in Magdeburg

Diesen Montag um 17 Uhr bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 eine öffentliche Archivführung an. Beim Rundgang können sich Besucher ein Bild von Umfang und Art der Überlieferung der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg machen. Beschäftigte des Archivs erläutern den Inhalt und die Struktur der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial und der Einblick in Beispielakten Inoffizieller Mitarbeiter und Betroffener vermitteln ein Bild von der Arbeitsweise der Staatssicherheit. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Besucher sollten dazu ein gültiges Personaldokument mitbringen. Des Weiteren können jene, die bereits einen Antrag gestellt haben, Fragen zur Bearbeitung stellen.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg verwahrt über 9.000 laufende Meter Archivgut der ehemaligen Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Magdeburg, einschließlich deren Kreisdienststellen.

Streitbar der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität im CampusTheater

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am 7. November 2023 zu einer neuen Ausgabe des Diskussionsformates StreitBar ein. Beginn ist um 19 Uhr im CampusTheater Magdeburg im Johann-Gottfried-Nathusius-Ring 5, dem Anbau östlich am Wohnheim 7.

In dem öffentlichen Streitgespräch werden Kommunalpolitiker, Politikwissenschaftler und Politikpsychologen sowie Studierende über die Ursachen und Folgen der wachsenden Entfremdung der Bürger von der Politik sprechen. Was bedeutet es für die Demokratie, wenn die Akzeptanz für getroffene politische Entscheidungen sinkt, sich Bürgerinnen und Bürger ins Private zurückziehen und die breite Masse keine Lust mehr verspürt, selbstverständlich politisch mitzuwirken?

Mitdiskutieren werden Bert Knoblauch, seit 2014 Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck/Elbe, Johannes Gerken vom Bereich Politikwissenschaft – European Studies der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Hochschulprofessor Thomas Kliche vom Fachbereich angewandte Humanwissenschaften, Politik- und Gesellschaftspsychologie sowie die Psychologiestudentin Tanja Gräber von der Universität Magdeburg.

Vorträge auf Englisch im „The City Lions Pub“

Beim „Nerd Nite“ im „The Lion City Pub“ in der Keplerstraße 7 werden am Montagabend ab 20 Uhr drei informative Vorträge in englischer Sprache geboten.

Mit dabei ist Thomas Richter mit „The erratic and annoying drift of sea ice“, das Kicker Syndikat Magdeburg mit „Is table soccer even a sport?“ sowie Carolin Mehlmann mit „Sea ice in a changing climate“.

Flinta*-Chor trifft sich zum ersten Mal im Volksbad Buckau

Ein Flinta*-Chor bietet am Montag im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 allen Frauen und Lesben sowie inter- oder transgeschlechtlichen sowie nichtbinärem und agender Personen die Möglichkeit, ihre Stimme ganz ohne Bewertungen oder Beurteilungen zu entfalten.

Immer montags, vom 23. Oktober bis zum 27. November finden jeweils von 16 bis 18 Uhr sechs Termine statt.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags treffen sich die Tanzfreunde des Vereins Swing39 zum geselligen Tänzchen in der Scheune. Ab 19.30 Uhr gibt es dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1 zunächst einen Schnupperkurs für alle Neulinge mit Grundschritten und einfachen Figuren. Im Anschluss beginnt das freie Training beziehungsweise das freie Tanzen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.