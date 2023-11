In Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender mit dem Programm für Sonntag, den 5. November 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Musik und Talk, klassische Konzerte, Oper und Schauspiel, jüdische Musik, ein Besuch in der Stasi-Gedenkstätte und eine Briefmarkenbörse - auch am Sonntag, 5. November 2023, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Ausverkauft sind „Spielplatz Musik: Kennenlernen Streicher“ im Opernhaus, „Auch Liebe ist Kunst!“ und „An Mut sparet nicht noch Mühe“ im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle.

Talk und Musik: Norbert Leisegang ist im Magdeburger Hundertwasserhaus zu Gast

In einer Talkshow mit musikalischer Einlage wird Norbert Leisegang vorgestellt, der sowohl Frontmann von „Keimzeit“ als auch der kreative Kopf der Band ist. Entstanden war die Gruppe unter diesem Namen im Jahr 1982. Die Band ist über Jahre bekannt für ihre legendären fünfstündigen Konzerte und die anschließende Suche nach einer Schlafgelegenheit, um Hotelkosten zu sparen. Mit dem Titelstück des Debütalbums „Irrenhaus“ gelang der Band ein „Wendehit“: Textzeilen wie „… Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt …“ sprachen vielen DDR-Bürgern aus dem Herzen. Ihr Hit „Kling Klang“ brachte ihnen 1993 deutschlandweite Bekanntheit, und mittlerweile besteht „Keimzeit“ seit 40 Jahren.

Norbert Leisegang schreibt und textet nach wie vor alle Songs der Band selbst. Im Jahr 2008 gründet er zusammen mit seinem Bruder Hartmut und dem Pianisten Andreas Sperling ein eigenes Label und einen Musikverlag. Abseits der Bandaktivitäten gibt es einen akustischen Ableger, ein Ballett mit dem Namen „Keimzeit“ und ein Kinderprogramm namens „Der Löwe“.

In der Talkshow mit Moderator Kai Suttner erzählt Norbert Leisegang am Sonntag nicht nur die Geschichte seiner Band, sondern reflektiert auch über persönliche Erfahrungen. Begleitet von seiner Gitarre präsentiert er bekannte und weniger bekannte Keimzeit-Songs in intimen Akustik-Versionen, die trotz ihrer Zurückhaltung eine intensive Wirkung entfalten.

„Privates Kino – Musikgeschichte(n) mit Norbert Leisegang“ beginnt diesen Sonntag, 5. November, um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Für Volksstimme-Abonnenten gibt es in den Volksstimme-Servicepunkten ein limitiertes Angebot von um 5 Euro preiswerteren Karten.

„Die Blume von Hawaii“ erblüht im Magdeburger Opernhaus

Die Blume von Hawaii, eine Operette von Paul Abraham, wird am Sonntag um 16 Uhr sowie am 2. und 31. Dezember sowie am 10. Februar jeweils um 19.30 Uhr, zudem am 31. Dezember auch um 14.30 Uhr und am 7. Januar um 18 Uhr im Opernhaus gegeben. Die klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres weiß Abraham gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen.

Für die Vorstellung diesen Sonntag waren zum Redaktionsschluss nur noch Restkarten erhältlich. Zehn Plätze standen am Sonnabendvormittag noch zur Verfügung.

Phädra im Magdeburger Schauspielhaus

Phädra zeigt das Dilemma des Königs, als er aus der Ferne heimkehrt: Hat sein Sohn aus früherer Ehe seine Frau vergewaltigt? Oder hat sie ihn verführt? Antworten gibt es am Sonntag ab 19.30 Uhr sowie am 8. und 29. Dezember jeweils um 17 Uhr im Schauspielhaus.

Lorenz Krieger in "Phädra" am Theater Magdeburg. Foto: Dorothea Tuch/TM

Jean Racine, einer der bedeutendsten französischen Autoren der Klassik, schrieb seine Bearbeitung des antiken Phädra-Mythos im 17. Jahrhundert. Als Studie menschlichen Handelns im Spannungsfeld von Begehren und Vernunft, Scham und Schuld angelegt, entspinnt sich Racines Drama heute vor Diskursen um Machtverhältnisse, Unschuldsvermutungen und Glaubwürdigkeiten, so eine Ankündigung.

Briefmarkenbörse im Awo-Treff in der Magdeburger Max-Otten-Straße

Der Briefmarkensammlerverein Globus Magdeburg lädt am Sonntag von 9 bis 13 Uhr zu Briefmarkenbörse und Großtausch in den Awo-Treff in der Max-Otten-Straße 10 ein.

Auch Münzen, Medaillen, Kronkorken und Bierdeckel sind dabei.

Besuch im alten Stasi-Gefängnis am Magdeburger Moritzplatz

Die Gedenkstätte Moritzplatz, Umfassungsstraße 76, hat am diesen Sonntag, 5. November, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der 1876 als Amtsgericht Neustadt errichtete Gebäudekomplex am Moritzplatz wurde vom DDR-Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) für mehr als 4.000 aus politischen Gründen festgenommene Bürger als Untersuchungshaftanstalt genutzt.

Der im Zustand von 1989 erhaltene Zellentrakt kann ebenso besichtigt werden wie die Dauerausstellung, wie die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt informiert. Auch der Außenbereich mit den Freigangzellen ist geöffnet. Um 10.30 und 14 Uhr finden Führungen durch das Gebäudeensemble statt. Der Eintritt in die Gedenkstätte ist frei.

Jüdische Musik im Forum Gestaltung

Die Kantorinnen Sveta Kundish, Aviv Weinberg und die Kantorenstudentin Shulamit Lubowska werden am Sonntag um 16 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 unter der Begleitung von Patrick Farrell am Klavier und Akkordeon ein Mosaik musikalischer Stilrichtungen und Sprachen präsentieren.

Von traditionellen Chasanut, jiddischen Liedern und chassidischen Niggunim bis hin zu moderner Synagogenmusik und hebräischen Melodien wird dieses Konzert weibliche Stimmen und die kontinuierliche Entwicklung der jüdischen liturgischen Tradition feiern, so die Ankündigung.

Literarisch-musikalische Matinee in den Gruson-Gewächshäusern

„Des Sommers Zauber ist dahingeflogen“ heißt eine literarisch-musikalische Matinee am Sonntag in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b. Beginn ist um 11 Uhr.

Helga Schettge wird heitere und besinnliche Gedichte zum bunten Herbst und dem bevorstehenden Jahresende aus ihrer Feder rezitieren. Georg Merbt hat viele ihrer Verse vertont und bringt diese besonderen Lieder zu Gehör.

Winterorgelpunkt in der Kathedrale Sankt Sebastian in Magdeburg

Domorganist Balthasar Baumgartner aus Osnabrück gastiert am Sonntag ab 16 Uhr in der Kathedrale Sankt Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße. Er spielt Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 9 „Aus aller Welt“.

Von 2009 bis 2011 war er als musikalischer Assistent bei der Kölner Dommusik tätig. Im Anschluss daran wirkte er von 2011 bis 2021 als Regionalkantor in Meppen und Lingen (Emsland), wo er eine vielfältige Chorlandschaft betreute. 2017 spielte er eine Gesamtaufführung der Orgelwerke J.S. Bachs in verschiedenen Meppener Kirchen, 2020 anlässlich des 150. Geburtstages von Louis Vierne dessen sechs Orgelsymphonien in St. Bonifatius in Lingen.

Seit Februar 2021 wirkt er als Domorganist am Dom St. Petrus in Osnabrück und ist weiterhin in der kirchenmusikalischen Aus- und Weiterbildung des Bistums tätig. Darüber hinaus unterrichtet er das Fach Orgel an der Universität Osnabrück.

„Quartetto con Piacere“ spielt in der Magdeburger Wallonerkirche

Am Sonntag um 17 Uhr beginnt in der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 8 am Sonntag ein Konzert mit dem Streichquartett „Quartetto con Piacere“.

Es erklingt Musik von Friedrich Mendelssohn Bartholdy und von Joachim Raff.

Malerei und Musik in der Hoffnungskirche am Neustädter See

Spätromantische Musik für Violine und Klavier erklingt am Sonntag ab 17 Uhr in der Hoffnungskirche, Krähenstieg 2. Michael Nestler auf der Violine und André Hummel am Klavier spielen dann Werke von Georg Riemenschneider, Richard Wagner und weiteren Komponisten.

Eine Besonderheit des Konzertes ist die Verknüpfung zwischen den musikalischen Werken und dazu passenden Gemälden des deutschen „Märchenmalers“ Franz Hein, wie es in einer Ankündigung heißt.

Klassik mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie im Magdeburger Gesellschaftshaus

Zwei Werke von Richard Schumann sowie Stücke von Charles Ives und Franz Schubert erklingen am Sonntag ab 17 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Es spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie. Um 16.30 Uhr findet eine Konzerteinführung im Grünen Salon statt.

Als Franz Schubert im Winter des Jahres 1828 auf dem Währinger Friedhof in Wien bestattet wird, liegen Jahre größter Kreativität und tiefster Enttäuschungen hinter ihm. Zwar wird sein Liedschaffen überregional bewundert, aber seine Sinfonien werden nicht beachtet, Opern und Singspiele von vornherein abgelehnt oder rasch abgesetzt.