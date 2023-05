T&T Wollner sind mit "My Country" in der Sudenburger Feuerwache zu erleben.

Magdeburg - Kunst und Literatur, Country, Filme, Kabarett und ein Ballett-Gespräch - das Freizeitprogramm bietet in Magdeburg Vielfalt. Die Volksstimme hat elf Tipps für Donnerstag, den 4. Mai 2023, zusammengestellt. Zu den Ideen zum Ausgehen für Mittwoch, den 3. Mai 2023, geht es hier.

Country mit T&T Wollner in der Sudenburger Feuerwache

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr das Konzert „My Country“ mit Tabea und Tobias Wollner – bekannt als T&T Wollner. Die beiden präsentieren Countrymusik im weitesten Sinne. Unter anderem spielen sie Klassiker von Johnny Cash, Dolly Parton oder John Denver.

Doch die Geschichte der Countrymusik hat viel mit Europa zu tun, als viele Menschen ahnen: Es gibt unüberhörbare Einflüsse aus Irland, Polen, Deutschland und vielen anderen Ländern. Der Abend verspricht daher auch spannende Ausflüge zu Richtungen der Countrymusik, die unbekannt erscheinen.

Kunst aus Leipzig im Forum Gestaltung Magdeburg

Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr die Vernissage zur Ausstellung „Kinkkonkret -Konkrete Kunst aus Leipzig“.

Die Künstlergruppe besteht aus sechs Künstlern, die trotz vieler Gemeinsamkeiten sehr eigene Wege gehen: Gerhard Wichler, Susanne Werdin, Frank Tangermann, Ingrid Sperrle, Dirk Richter und Knut Müller.

Der Maler und Grafiker Knut Müller pendelt zwischen bildender Kunst und Musik, denn er ist in gleicher Weise Komponist. Dirk Richter arbeitet vornehmlich skulptural und bezieht seine Formanregungen aus der Natur. Ingrid Sperrle arbeitet im „Spannungsfeld von Minimalform und organischem Wachstum“, indem sie Rost in ihre textilen Arbeiten als lebendiges Gestaltungsmittel einbezieht. Frank Tangermann schafft meditative, auf wechselnden geometrischen Rastern beruhende Bildsequenzen, während Susanne Werdin, deren Arbeiten ebenfalls auf geometrischen Formen beruhen, ihre Arbeiten doch „als eine Art „Abbild“ universeller Geschehnisse“ begreift. Gerhard Wichler ist so etwas wie ein Formforscher, in seinen Arbeiten pendelnd zwischen „Abstraktion und Gegenstandsbezug, Ordnung und Unordnung.“

Musikalisch begleitet Wolfgang Heisig auf der Phonola die Vernissage. Die Ausstellung wird bis zum 20. August gezeigt.

Oldies beim Tanztee im Gröninger Bad

Oldies: Herz, Schmerz, Ordnung, Schick und Gefühl waren die Träume der Generation nach dem verlorenen Krieg in den 1950er Jahren. In Texten wurde von Mädchen erzählt wie „Mary Lou“, die immer hübsch und adrett und nicht in „Nietenhosen“ die brave Welt entzückte. Oder die tückische „Little Linda“ machte die Männerwelt mit süßen Versprechungen verrückt, um diese dann fallen zu lassen.

„Daphne und Die Frudies“ bringen diese Musik zurück ins 2020er-Jahrzehnt mit ihrem heutigen Sound und der Eleganz nichtvergessener Tage – und zwar am Donnerstag ab 14 Uhr im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2 beim „Tanztee für Senioren“.

Lesung aus Historien-Roman im Magdeburger Literaturhaus

Robert Gordian (1938 bis 2017), der in Oebisfelde geboren wurde, studierte Journalistik und Geschichte und arbeitete später als Fernsehredakteur, Theaterdramaturg, Hörspiel- und TV-Autor. Seit den 1990er Jahren schrieb er historische Romane und Erzählungen, die sich auf die Antike und das frühe Mittelalter konzentrieren. Gordian ist bekannt für seine Romanserien „Odo und Lupus – Kommissare Karls des Großen“ und „Merowinger“, die sich mit dem ältesten Königsgeschlecht der Franken befassen. Er war einer der vielseitigsten Autoren seines Genres.

Anlässlich des 1050. Todestages von Otto I in diesem Jahr beginnt die Lesung am Donnerstag um 18 Uhr im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7 eine Lesung aus seinem Roman über Otto I. und seine Zeit in Magdeburg „Abgründe der Macht“. Vorgestellt wird das Buch von seiner Lebensgefährtin Ellen Spaniel.

Französische Filmwochen im Magdeburger Moritzhof

Französische Filme stehen derzeit auf dem Programm des Magdeburger Moritzhofs am Moritzplatz. Anlass sind die Französischen Filmwochen Sachsen-Anhalt.

Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich läuft am Donnerstag, am 9., 10. und 30.5. um 18.15 Uhr, am 5.5. um 18.45 Uhr, am 6.5. um 20.30 Uhr, am 7.5. um 18 Uhr, am 11.5. um 16.30 Uhr, am 12. und 13.5. um 17 Uhr, am 14.5. um 19.45 Uhr, am 21.5. um 16 Uhr, am 25.5. um 20.15 Uhr und am 28.5. um 16.45 Uhr. Eine weitere Vorstellung im Original mit Untertitel ist für den 8. Mai um 18.15 Uhr geplant. Die Geschichte: Adrien sitzt fest - bei einem Familienessen. Bei dem Papa die gleichen Anekdoten wie immer zum Besten gibt, Mama die ewig gleiche Lammkeule serviert und Sophie, seine Schwester, ihrem zukünftigen Ehemann zuhört, als wäre er Einstein. Adrien wartet stattdessen, wartet darauf, dass Sonia, die Liebe seines Lebens, auf seine SMS antwortet und die „Pause“ beendet, die sie ihm und ihrer Beziehung seit einem Monat verordnet hat.

Die Gewerkschafterin ist Maureen Kearney (Isabelle Huppert). Sie erfährt von einem Deal zwischen einem französischen und chinesischen Atom-Energieversorger. Durch die Weitergabe bestimmter Technologien könnte dabei eine beunruhigende Menge an Arbeitsstellen in ihrem Land gestrichen werden. Vorstellungen sind unter anderem am Donnerstag und am 10. Mai um 17 Uhr am Freitag und am 24. Mai um 18 Uhr, am Sonnabend um 20 Uhr, am Dienstag um 19.15 Uhr geplant, am 14. Mai um 16.30 Uhr sowie am 26. Mai um 20.30 Uhr geplant.

Frühlingsgefühle in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Florapark

Eine literarische Veranstaltung mit dem Titel „Frühlingsgezwitscher“ bietet die Stadtteilbibliothek im Florapark, Olvenstedter Graseweg 37, am Donnerstag an. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee werden poetische, witzige und freche Texte von bekannten und weniger bekannten Autoren vorgestellt, die das Thema Frühling aufgreifen, wie die Einrichtung mitteilt. Beginn ist um 15 Uhr.

„Niemand mag Klugscheißer“ im „... nach Hengstmanns“

Sebastian Hengstmann bietet in seinem dritten Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ Vorschläge zu politischen Themen und mehr, wobei er durch seine Komik und Lustigkeit besticht. Der mit diesem Programm vorerst letzte Auftritt des Kabarettisten beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Zusammen mit seinen eigenen Ideen und seiner virtuosen und messerscharfen Analyse der Themen bringt er das Publikum zum Lachen. Obwohl der Zuschauer im Laufe des Programms möglicherweise darüber nachdenken wird, wie er sich den gesamten Text merken kann, betont Hengstmann, dass es nicht darum geht, den Text auswendig zu lernen, sondern Ideen zu haben. Insgesamt verspricht das Programm unterhaltsam zu sein und das Publikum nicht mit einem moralisch verstörten Gewissen nach Hause zu schicken.

Vernissage mit Arbeiten von Paul Ghandi in der Sudenburger Feuerwache

Ebenfalls in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr zu einer neuen Ausstellung mit Arbeiten von Paul Ghandi. Unter dem Titel „ana logia“ zeigt der Künstler Malerei und Plastik.

Musikalisch wird die Vernissage von Lara Schäfer und Martin Müller begleitet.

Ballett-Gespräch in der Magdeburger Stadtbibliothek

„Wir das Ballett“ heißt eine Gesprächsreihe mit dem Magdeburger Ballett-Direktor Jörg Mannes. Nächster Termin ist am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Dieses Mal steht der Abend unter dem Titel „Premiere 3“. Für den kommenden Monat ist eine weitere Veranstaltung ist für den 25. Mai geplant.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt ein aktuelles Programm mit Marion Bach und Heike Ronniger, das derzeit auf dem Spielplan des Kabaretts „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a steht. In der Ankündigung heißt es: „Die MS ,Cassandra‘ schippert durch stürmische Gewässer. Ist das noch eine Kreuzfahrt oder wird die Fahrt zu einem Kreuz? Für die Einen ist es das ,Traumschiff‘, für Andere eine recycelte ,Titanic‘. Wird der Kapitän Kurs halten oder irgendwie einlenken? Vielleicht weiß ja Alexa einen Rat? Die Chefstewardess glaubt, sie hätte auf einem Panzerkreuzer angeheuert und erklärt allen Rettungsbooten den Krieg.“

Vorstellungen sind für Donnerstag und für den 10. bis 12., den 17., 25. Mai und den 2., 7., 9., vom 14. bis 16., am 22., 23., 28. und 29. Juni jeweils um 20 Uhr sowie um 15 Uhr am 24. Mai geplant.