In Magdeburg wird auch am Karfreitag ein vielfältiges Programm geboten. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen für die Freizeit zum 7.4.2023 zusammengestellt.

Magdeburg - Ballett und Bühne, die Johannespassion, geöffnete Parks, Museen und Ausstellungen - Magdeburg hält auch am Karfreitag, 7. April 2023, Angebote für die Freizeit bereit. Zu den Ideen für Donnerstag, den 6. April 2023, geht es hier.

Ballett im Magdeburger Opernhaus

„Lydia“ und „Le Sacre du Printemps“ stehen für einen Ballettabend derzeit auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9. „Le Sacre du Printemps“ von Edward Clug verwendet die einzigartige Musik von Igor Strawinsky und fordert durch seine Komplexität immer wieder zur Neubefragung heraus. „Lydia“ hingegen ist eine Choreographie von Philippe Kratz, die den weiblichen Freiheitsdrang thematisiert und von dem unkonventionellen Leben der Autorin Louise Aston inspiriert wurde.

Vorstellungen sind für Karfreitag und den 30. April um 18 Uhr sowie für den 21. Mai um 19.30 Uhr angesetzt. Diese ist die letzte Vorstellung in dieser Spielzeit.

Johannespassion in der Andreas-Kirche in Magdeburg-Cracau

Die Johannespassion von Henrich Schütz wird am Karfreitag in der St.-Andreas-Kirche Cracau aufgeführt. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Büchnerstraße 17.

Als Solisten treten Mitglieder der Biederitzer Kantorei und des St.- Augustinus-Chores auf. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Scholl inne.

Benefizkonzert zugunsten der Synagoge im Dom zu Magdeburg

Ein Orgelkonzert gibt Barry Jordan am Karfreitag von 17 bis 18.30 Uhr im Dom zu Magdeburg. Es handelt sich um ein Benefizkonzert, dessen Erlöse in den Bau der neuen Synagoge in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt fließen sollen.

Der Rohbau für das Gebäude ist fast abgeschlossen – jetzt geht es darum, zusätzliche Kosten für den Innenausbau finanzieren zu können.

Marx' „Meister Röckle“ ist im Theater Thema

„Meister Röckle“ – ein Märchen nach Karl Marx von Lynn Takeo Musiol und Christian Tschirner steht als Uraufführung derzeit auf dem Spielplan im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Erzählt wird die Geschichte von Hans Röckle, der durch einen Pakt mit dem Teufel das Leben verbessern möchte. In dem Stück geht es darüber hinaus aber auch darum, wie Marx in dem Leben der Akteure eine Rolle spielte und wie die Fabel seines Märchens auf die heutige Zeit übertragen werden kann. In der Volksstimme Rezension hieß es unter anderem: „Serviert wird an den Abenden eine Melange aus Erzählweisen und Zeitebenen, die wohltuend für Tempo und für Abwechslung auf der Bühne sorgen, die vor allem aber den Blick auf die Zeit nach Marx bis in die heutige Zeit öffnen.“

Vorstellungen sind für Karfreitag und den 22. April und den 21. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie für den 27. Mai um 15 Uhr geplant.

Zwei unter einem Dach: Kulturhistorisches Museum und Museum für Naturkunde Magdeburg

So stehen das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde Magdeburg sowohl am Karfreitag als auch am Sonnabend und den beiden folgenden Feiertagen jeweils ab 10 Uhr den Besuchern offen. Zu finden sind die Museen an der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Bis zum 16. April kann hier unter anderem die Sonderschau zu den verschiedenen Fährten-Funden von Ursauriern in Mitteldeutschland besucht werden.

Kunst im und am Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg

Ebenfalls an allen Tagen ab 10 Uhr geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Hier wird unter anderem derzeit die Ausstellung „Archiv Einsdreissig“ mit Arbeiten von Monika Huber gezeigt. Sie hat in den vergangenen Jahren aus Nachrichtenstücken Bilder entnommen und in Videos und Malerei interpretiert.

Grundsätzlich zugänglich sind die Skulpturen des vom Kunstmuseum betreuten Skulpturenparks im Umfeld des ehemaligen Klosters und an der Elbuferpromenade. Für den Bereich direkt neben der Klosterkirche gibt es auch einen kostenlosen Audioführer.

Dommuseum und Technikmuseum haben geöffnet

Das Dommuseum am Domplatz hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Themen sind hier die Ottonen in Magdeburg, Bau und Archäologie am und um den Dom sowie das Erzbistum Magdeburg.

Nach einer langen Schließzeit hat das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 dienstags bis sonntags und an allen Feiertagen ab 10 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Exponate zur Technikgeschichte der Region.

Zwei Ausstellungen im Forum Gestaltung Magdeburg

Im Forum Gestaltung ist die Kunst der Moderne ein Thema. Die Einrichtung in der Brandenburger Straße 10 ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr – einschließlich des Karfreitags – geöffnet.

Neben der Ausstellung „Ganz modern“ über die Geschichte der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule wird zurzeit die Sonderausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ gezeigt.

Botanische Tradition in den Gruson-Gewächshäusern

Die Gruson-Gewächshäuser der Landeshauptstadt Magdeburg sind ein tropisch-botanischer Garten, der in der Schönebecker Straße 129b das botanische Erbe des Magdeburger Industriellen und Pflanzensammlers Hermann Gruson bewahrt und fortführt. Geöffnet sind die Gewächshäuser Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Der Zoo Magdeburg kennt keine Schließtage

Im Magdeburger Zoo gibt es keine Schließtage. In der Hauptsaison vom 1. März bis 31. Oktober können die Besucher täglich von 9 bis 18 Uhr die Tiere in Augenschein nehmen.

Der Zoo Magdeburg bietet auch in diesem Jahr ein buntes Programm am Osterwochenende. Die Zoopädagogik bietet eine interessanten Mitmachstand zum Thema „Ei“. Erfahren Sie welche Tiere alles Eier legen und wie sie sich in Farbe und Form unterscheiden. An der Mal- und Bastelecke können kleinen Künstler ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Ein weiteres Highlight ist das Puppentheater „Traumland“, das am Osterwochenende vom 7. bis 10. April zu seinen Vorstellungen, jeweils um 11 Uhr & 15 Uhr, einlädt. Mit etwas Glück kann man beim Schlendern durch den österlich geschmückten Zoo unser Zoomaskottchen „Lixi“ treffen.

Mehr als 200 Tierarten sind auf dem Gelände im Norden der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt untergebracht. Der Zoo verfügt über einen eigenen Parkplatz - und er ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr mit der Straßenbahnlinie 10 zu erreichen.

Einrichtungen im Elbauenpark Magdeburg haben geöffnet

Der Elbauenpark hat täglich ab 9 Uhr geöffnet. In diesem befindet sich auch der Jahrtausendturm mit der Ausstellung zu 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Geöffnet hat der Turm ab 10 Uhr – auch am Karfreitag und am Ostermontag. In der Schulzeit ist der Turm sonst montags geschlossen.

Die gleiche Regelung gilt auch für das Schmetterlingshaus, das sich ebenfalls auf dem Gelände des Magdeburger Elbauenparks befindet.