"Die höflichen ..." haben am Mittwoch einen Termin in der Magdeburger Stadtbibliothek.

Magdeburg - Musik, Familie, ein Aktionstag gegen Homo- und Transfeindlichkeit, Bühnenkunst, Wissen. Party und Literatur - die Magdeburger Volksstimme hat 14 Ideen zum Ausgehen für Mittwoch, den 17. Mai 2023, zusammengestellt. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 16. Mai 2023, geht es hier.

„Die höflichen ...“ treten in der Magdeburger Stadtbibliothek auf

Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen ist die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ allzeit bereit, dem Publikum selbstgeschriebene Texte in die Gehörgänge zu jagen, zum Lachen, Träumen und Nachdenken anzuregen oder in die Welten der Poesie zu entführen.

Die Mitglieder Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke eint die Lust an Sprache und die Freude, mit ihrem Publikum die Welt der Worte mit Leben zu füllen und gemeinsam Literatur zu erfahren. Gelegenheit dazu besteht am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Klassiker-Klub in der Magdeburger Stadtbibliothek

Moby-Dick, der Zauberberg oder Ulysses - die großen Klassiker der Weltliteratur stehen in zahlreichen Regalen. Wirklich gelesen haben sie aber nur die wenigsten von uns. Diesen Missstand möchte die Magdeburger Stadtbibliothek mit dem neuen Klassiker-Club beheben. Eingeladen sind Menschen zwischen 12 und 120 Jahren.

Zur Zeit wird der Klassiker Moby Dick von Herman Melville gelesen. Termin ist am Mittwoch um 17 Uhr in der Einrichtung im Breiten Weg 109.

Vortrag „Suche nach gefallenen und vermissten Soldaten im 1. Weltkrieg“

„Suche nach gefallenen und vermissten Soldaten im 1. Weltkrieg“ ist ein Vortrag der Arbeitsgruppe Genealogie mit Wolfgang Brandt am Mittwoch um 17.30 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 überschrieben. Von den mehr als 13 Millionen deutschen Weltkriegsteilnehmern sind mehr als zwei Millionen gefallen. Fast jeder sechste Soldat überlebte also das Inferno also nicht. „Das schicksalhafte Leid mussten, aus Sicht des Einzelnen, weite Bevölkerungskreise über sich ergehen lassen“, heißt es in einer Ankündigung: Ehefrauen verloren den noch jungen Ehemann, Schul- und Kleinkinder beweinten den Vater, Eltern beklagten den Verlust ihres Sohnes. Bei der heutigen Großelterngeneration war das der verlorene Opa, bei späteren Generationen der Urgroßvater oder der Ururgroßvater.

Bei den Familienforschern besteht oft der Wunsch, mehr über „ihren“ Soldaten zu erfahren. Der Referent möchte den Versuch starten, zu helfen, mehr über das Schicksal ihres zu früh gestorbenen Vorfahren zu erlangen.

Hutkonzert mit Sorje im Café Treibgut

Der nächste Abend der Reihe „Hutkonzert“ steht am Mittwoch ab 19 Uhr auf dem Programm im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Magdeburger Wissenschaftshafen.

Dieses Mal stehen Sorje auf der Bühne. Er spielt Classic Rock, Rock´n Roll, Blues, Eigenkreationen und Country.

„Die Kunst des Sammelns“ ist Thema im Literaturhaus Magdeburg

„Die Kunst des Sammelns“ ist der Abend am Mittwoch ab 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 überschrieben. Im Hybriden-Verlag von Hartmut Robert Andryczuk entstanden seit 2015 eine Reihe von Künstlerbüchern über und mit bedeutenden Sammlern.

Der Band 5 „Serge Stommels & Albert Lemmens“ ist Anlass für ein Gespräch des Künstlers Hartmut Andryczuk mit Sammlern und interessierten Gästen. Themen des Buches und damit der Gesprächsrunde sind, wenn auch nur hier und da angerissen, unter anderem Bildbetrachtung und Radiologie, Humangeographie sowie Handschriften in der mittelalterlichen Kunst.

Kunst gegen Bares in der Xampanyeria

„Kunst gegen Bares“ heißt eine Reihe in der Xampanyeria im Breiten Weg 226. Vom Poetry-Slam über Rap und Songwriting bis hin zur Magie und zum Tanz ist alles möglich. Für jeden Auftretenden steht ein Sparschwein auf dem Tresen. Beginn ist m Mittwoch um 19.30 Uhr.

Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie auf dem Magdeburger Ulrichplatz

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie wird am 17. Mai begangen. In Magdeburg ist dazu auf dem Ulrichplatz von 13 bis 20 Uhr eine Veranstaltung geplant. Diese soll ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz.

Auf einer kleinen Bühne finden verschiedene Programmpunkte statt, bei denen die Besucher ihre Stimme nutzen können, um ihre Themen anzusprechen. Die Magdeburger Band „New Mates“ präsentiert um 18 Uhr ihren neuen Song „Human“, der dazu aufruft, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist und mit allen positiven und negativen Aspekten, heißt es seitens der Veranstalter.

Die Organisatoren möchten an diesem Aktionstag auch politische Inhalte ansprechen und Politiker zu einem Polittalk einladen, um über die aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie zu diskutieren. Das Straßen-Memory-Spiel „Hass bringt ja nichts“ wird ebenfalls angeboten, und es gibt Preise zu gewinnen. Schulen der Region sind eingeladen, sich zu präsentieren und ihre besten Projekte für Vielfalt und Toleranz vorzustellen.

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus Schule mit Courage“ unterstützt das Programm, und es werden Workshops und „Queer Aktionstage“ an Schulen in Sachsen-Anhalt angeboten. An den Ständen können die Besucher Buttons mit ihren Pronomen oder eine Flagge ihrer Wahl erstellen, um ihre Solidarität mit der queeren Community zu zeigen.

Vor Ort gibt es das unabhängige Meldeportal „We are part of society“ zur Bekämpfung von Diskriminierung und Mobbing.

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie nennt sich kurz Idahobit. Die Initiative zum Internationalen Tag entstand 2013 in Frankreich. Neben der Erinnerung an das Ende der Definition als Krankheit durch die Weltgesundheitsorganisation weist das Datum des 17.5. auch auf den ehemaligen Paragrafen 175 des deutschen Strafgesetzbuches hin.

In Deutschland gibt es in einer Vielzahl an Kommunen – auch an anderen Orten Sachsen-Anhalts – Aktionen zu diesem Aktionstag, unter anderem auch in Form von Flashmobs.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

Kabarett: Im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a wird derzeit das Programm „Mit Volldampf ins Aus“ mit Marion Bach und Heike Ronniger aufgeführt. Die Vorstellungen finden am Mittwoch und am 25. Mai und 2., 7., 9., 14. bis 16., 22., 23., 28. und 29. Juni um 20 Uhr sowie am 24. Mai um 15 Uhr statt.

Die Ankündigung beschreibt eine stürmische Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für manche wie das „Traumschiff“ und für andere wie die recycelte „Titanic“ erscheint. Es stellt sich die Frage, ob der Kapitän Kurs halten wird oder nicht. Alexa könnte vielleicht helfen, aber die Chefstewardess hat ihren eigenen Plan und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Mitsing-Fete im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Mittwoch findet im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a „Das Magdeburger Super-Hit-Singen“ statt. Die große Mitsingfete als Gruppenkaraoke beginnt im 19.30 Uhr.

Seitens des Veranstalters heißt es: „Aufgrund von Ticketrückgaben haben wir noch einige Resttickets. Bitte melden Sie sich per Mail bei uns, wenn Sie Interesse daran haben.“ Die E-Mail-Adresse lautet info@theater-zitadelle.de.

Fußballgeschichte in der Magdeburger Urania

„Europa zu Gast in Magdeburg – Fußballer und der Europapokal (1964-1990)“ heißt ein thematischer Vortrag von Roland Uhl am Mittwoch ab 17 Uhr bei der Urania im Magdeburger Nicolaiplatz 7. Besucher werden gebeten, sich unter Telefon 0391/25 50 60 anzumelden.

Zu der Gemeinschaftsveranstaltung mit der AG Sportgeschichte heißt es in einer Ankündigung: „Große europäische Fußballclubs und ihre Starspieler wie Maradona, Bernd Schuster, Helmut Haller oder Bobby Moore waren zu Gast in Magdeburg. Wir begeben uns auf eine kleine Zeitreise und erinnern an unvergessene Europapokalspiele.“

Klassik für Kinder im Magdeburger Gesellschaftshaus

„Amadeus – Geschichte einer musikalischen Kindheit“ heißt ein Ferienkonzert für Kinder ab fünf Jahren am Mittwoch um 10 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck spielt Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart. Es geht um die Zeit, als dieser bereits vor seinem zehnten Geburtstag vor Kaiser und Königen auftrat.

Drei Partys in Magdeburg

Am Mittwoch um 21.30 Uhr beginnt im Boys’n’Beats im Club für Schwulen und Lesben in der Liebknechtstraße 89 eine Idahobit-Party. Nach drei Stunden ist an diesem Abend Schluss.

„Locker & Flockig“ geht es m Mittwoch ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 zu. Geboten werden House und Techno. Bei freiem Eintritt legen an diesem Tag DJ Bacard, FM Stroemer, Deejay Pi, DJ Decline und Kraft der Sonne die Musik auf.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.