An vielen Stellen bieten sich in Magdeburg von Freitag bis Sonntagfrüh Gelegenheiten zum Tanzen. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - diese Partys steigen in den Clubs am Freitag und Sonnabend

Auch in Magdeburg locken am Wochenende wieder Partys zum Tanzen.

Magdeburg - Das Wochenende steht an. Und das bedeutet, dass die Magdeburger Clubs wieder ein vielfältiges Programm bieten. Hier ein paar Ideen zum Ausgehen. Zu weiteren Freizeittipps aus dem Veranstaltungskalender für Freitag, den 14. Juli, geht es hier.

Café Treibgut: Eine Malle-Party beginnt an Freitag um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Die Musik stellt DJ FunXBeat zusammen. Am Sonnabend legen ab 19 Uhr Nick Groove und Buddy Housestylist zum „Groove is in the House“ auf.

Ellen Noir: Ein „Free Rave – Locker und flockig“ steht am Freitag für das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 auf dem Plan. Es legen Fabitekk, Sunset, DJ Bacard, Deejay Pi, Höhni, Kiepe 391 und DJ Decline auf. Am Sonnabend ab 22 Uhr gibt es eine „80er 90er 2000er Mega Party“ mit Danny van de Beuken und DJ R.I.C.K.

Montego Beachbar: In der Montego-Beachbar werden bis Sonntag Filme im Sommerkino gezeigt. Im Anschluss an die 20-Uhr-Vorstellungen folgen heute und morgen After-Show-Partys.

Boys’n’Beats: Doppelt gefeiert wird dieses Wochenende im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Am Freitag ab 23 Uhr heißt es mit DJ Momo „Celebrate“. Gerade die Geburtstagskinder des Monats sind willkommen, um bei House, R’n’B, 80ern und Charts zu feiern. Am Sonnabend um 23 Uhr steht die Party unter dem Titel „Wir sind 19“. An den Decks steht Destiny Drescher, für Show sorgt Abby Tension.

Down Town Club: Eine „Yolo 2010er Party“ gestaltet Florence an Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. Am Sonnabend zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist DJ Vendetta mit der „Indie Rock Night“ zu Gast.

Prinzzclub: „Savage“ ist die Nacht am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. DJ Abuze legt Hip-Hop, Afrobeats, Bass, Latin und Deutschrap auf. Für Sonnabend, 23 Uhr, steht „Saturday Madness“ mit DJ Alex Martura auf dem Programm.

Insel der Jugend: Zur Bassnacht lockt die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am Sonnabend ab 17 Uhr. Open Air und Indoor heißt es „Proggy meets Techno“. Mit dabei sind WoZa, D_Nation, OverloadeR, SchEnder und Herr Nimmersatt sowie CRS b2b Chris Barley, M.S.T. und Kevin Fink.

Strandbar: Eine „Resident Night“ beginnt am Sonnabend um 18 Uhr an der Strandbar am Petriförder 1. Felix Schumann legt die Musik auf.

Geheimclub: „Never Stop“ heißt es in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Für die Musik sorgen auf dem einen Floor Varik Grey, DJ Ali und Stringrain, auf dem anderen Dævid Sauer und Niklas Albrecht.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.