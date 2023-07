Magdeburg - Drei Konzerte und Kabarett - auch am Freitag, 14. Juli 2023, bietet der Magdeburger Veranstaltungskalender Vielfalt. Die Volksstimme hat Tipps auf dieser Seite zusammengestellt. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 13. Juli 2023, geht es hier.

Klassische Musik in der Markus-Kirche

Ein Konzert mit dem mit dem Arthouse-Trio steht für Freitag in der Markuskirche geplant. Marco Reiß, der musikalische Leiter des Rossini-Quartetts, hat für diesen sommerlichen Konzertabend zwei talentierte italienische Musiker eingeladen: Luigi Santo mit der Trompete und Daniela Gentile am Klavier. Als „Arthouse-Trio“ werden sie unter anderem Werke von Camille Saint-Saëns, Peter Tschaikowsky, Astor Piazolla und anderen interpretieren.

Luigi Santo ist Trompetenlehrer an der Academy of Music in Matera und künstlerischer Leiter des internationalen Brass Festivals „Tubilustrium“. Daniela Gentile hat zahlreiche Konzerte für den italienischen Rundfunk aufgenommen und in Italien mit Werken von Franz Liszt, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart aufgetreten. Ihr Repertoire umfasst sowohl klassische als auch moderne Stücke. Als Pianistin unterrichtet sie am Conservatorio di Bari in Italien.

Jazz mit Esinam im Volksbad Buckau

Esinam gibt am Freitag um 20 Uhr ein Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ausgehend von futuristischen Flötenklängen führt die belgisch-ghanaische Multiinstrumentalistin Esinam die Menschen über kräftige, komplexe Rhythmen und poetische Texte in ihre unvergleichlichen Universen des Electronic Afro Jazz und weit darüber hinaus.

Ihre Songs mäandern in globalen sowie traditionellen Grooves und Klängen. Darüber hinaus setzt sie Elemente weiterer Musikstile wie House, Trip Hop, Hip-Hop, Blues und Psychedelics in ihr tiefgründiges musikalisches Mosaik ein.

Westernhagen-Show mit Andreas Weitersagen in der Festung Mark

Seit über 15 Jahren tourt Andreas Weitersagen mit seiner Weitersagenshow sehr erfolgreich durch Europa. Seine Fans kennen ihn dabei nicht nur als energiegeladenen, eigensinnigen Interpreten von Westernhagen-Songs, sondern lieben besonders seine eigenen Kompositionen, die über die Jahre ein immer wesentlicherer Bestandteil seiner Weitersagenshow geworden sind.

Zu Gast ist der Musiker am Freitag ab 19 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Außerdem warten als Special-Guests das Tina Turner Double sowie das Joe Cocker Double und eine After-Show-Party auf alle Gäste.

Hengstmann-Kabarett im Magdeburger Technikmuseum

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird derzeit das Sommerprogramm des Hengstmannkabaretts gezeigt. Während für die Vorstellung vor einigen Tagen im Vorverkauf keine Karten mehr zu haben und allenfalls an der Abendkasse Resttickets zu ergattern waren, gibt es noch Karten für die Vorstellungen am Freitag um 20 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr sowie vom 18. bis 21. Juli um 20 Uhr.

In der Branntwein-Saga geht es darum, wie eine der mürrische Franz Branntwein, gespielt von Tobias Hengstmann, in die Geschichte eingegriffen hat.