Magdeburg - Literatur und ein Abend rund um die Wildkatze, eine Ausstellung, ein Dokumentarfilm darum, selbst über das Sterben zu entscheiden, ein Überraschungsfilm und Wissen rund um moderne Heizungstechnik - das Programm aus Kultur und Unterhaltung ist in Magdeburg auch am Dienstag, 4. Juli 2023, vielfältig. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen. Zu den Freizeittipps aus Magdeburg für Montag, den 3. Juli 2023, geht es hier.

Abend im Magdeburger Zoo rund um die Wildkatze

Die seltene Europäische Wildkatze erobert langsam unsere heimischen Wälder zurück. Seit nahezu 40 Jahren begleitet und unterstützt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) diese scheuen Samtpfoten. Durch großflächige Erfassungen des Verbreitungsstatus mit Hilfe von freiwilligen Lockstockbetreuern und die Schaffung grüner Wanderkorridore werden konkrete Schutzmaßnahmen umgesetzt.

Nicole Hermes, Wildkatzenexpertin beim BUND Landesverband Sachsen-Anhalt, wird in ihrem Vortrag einen anschaulichen Einblick in die Biologie, Ökologie und Verbreitung der Wildkatze geben. Des Weiteren wird sie auf die Gefährdung, den Schutz und das Monitoring dieser faszinierenden Art eingehen und nicht zuletzt die Frage beantworten: Wie kann man eine Wildkatze von einer Hauskatze unterscheiden?

Der Vortrag findet am Dienstag statt. Treffpunkt ist um 17.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, es ist kein Einlass nach Beginn möglich. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse fuehrung@zoo-magdeburg.de möglich und die Teilnahme ist kostenfrei.

Pia Rosenberger liest in der Magdeburger Stadtbibliothek

„Colette“ von Pia Rosenberger ist die atemberaubende Geschichte einer Frau, die sich als Schriftstellerin, Schauspielerin und Tänzerin beweist. Eine Lesung der Autorin steht für den Dienstag, auf dem Programm der Stadtbibliothek. Den Rahmen bilden die französischen Kulturwochen Frankofolie. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Eine weitere Lesung beginnt am 5. Juli um 19 Uhr in der Bibliothek Zielitz. Der Eintritt ist in beiden Fällen frei.

Die Geschichte des Romans: Die junge Sidonie-Gabrielle Colette erträumt sich im Paris des Jahres 1893 ein Leben an der Seite des Schriftstellers Henry Gauthier-Villars. Doch als sie heiraten, erkennt sie, wer ihr Mann wirklich ist: ein Salonlöwe und Schwerenöter, der seine Bücher von Lohnschreibern verfassen lässt. Auch ihr Talent macht er sich zu eigen. Als ihre frechen „Claudine“-Romane ganz Paris in Aufruhr versetzen, will Colette sich nicht länger unterjochen lassen. Sie kämpft für ihre Freiheit – und ihren Namen.

Autorin Pia Rosenberger wurde in der Nähe von Osnabrück geboren und studierte nach einer Ausbildung zur Handweberin Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin.

Digitaler Dienstag: Moderne Heiztechnik im Vergleich

Die Volkshochschule Magdeburg veranstaltet gemeinsam mit der Schwestereinrichtung in Halle und der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt den Digitalen Dienstag. Vom heimischen Rechner aus können die Menschen dann Angebote der Einrichtung nutzen.

Am Dienstag, den 4.7. geht es ab 18 Uhr um moderne Heiztechnik. Birgit Holfert vergleicht die verschiedenen Möglichkeiten.

Hintergrund: Die Entscheidung für eine Heizungsanlage ist eine große Investition mit Langzeitwirkung in Bezug auf Heizkosten, Wohnkomfort und die persönliche Klimabilanz. Private Bauherren, Wohnungs- und Hauseigentümer erhalten anbieterunabhängigen Rat und Orientierung zu praktischen und technischen Merkmalen moderner Heizsysteme, einschließlich Vor- und Nachteilen und Informationen zu aktuellen Förderprogrammen.

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist online bei der Volkshochschule Magdeburg möglich. Die Teilnahme ist frei.

Film über die eigene Entscheidung über das Sterben im Studiokino

Am Dienstag steht noch einmal der Dokumentarfilm „Jackie the Wolf“, eine deutsch-französische Co-Produktion als Original mit Untertitel, auf dem Spielplan des Studiokinos am Moritzplatz. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Paris, Sommer 2018. Jacqueline Jencquel (74) lebt ein komfortables Leben in einer prächtigen Wohnung in Saint-Germain. Abgesehen von ein paar altersbedingten Beschwerden ist sie bei guter Gesundheit. Und doch hat Jackie beschlossen, zu sterben. Als Mutter, Großmutter und engagierte Aktivistin für das Recht auf Sterben, löst sie mit ihrer Entscheidung einen Medienrummel aus, indem sie ankündigt, ihr Leben im Januar 2020 zu beenden. Während die Uhr tickt, steht sie vor der Kamera einer ihrer drei Söhne. So werden in einem ehrlichen und emotionalen Austausch über Tod, Liebe, Sehnsucht und Mutterschaft Tabus gebrochen.

Obwohl sie entschlossen ist, weiterzumachen, verschiebt sie den letzten Akt, um einen letzten Frühling, einen letzten Sommer zu genießen. Als Jackie von der bevorstehenden Geburt eines Enkelkindes erfährt, beginnt sie zu zögern und verschiebt das finale Ende noch einmal.

Jackies Sohn Tuki nutzt diese „Gnadenfrist“ und zeichnet eine Reihe von zunehmend bedeutungsvolleren Begegnungen mit seiner Mutter auf, während er darum ringt, ihre Entscheidung zu akzeptieren und zu lernen, loszulassen, so der Filmverleih weiter.

Galerie Himmelreich zeigt Ölbilder und Holzschnitte von Sabine Curio

Unter dem Titel „Achtsam“ läuft noch bis zum 7. Juli 2023 eine Ausstellung in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b. Gezeigt werden Ölbilder und Holzschnitte von Sabine Curio. Rund 40 Arbeiten geben einen Einblick in das Schaffen der Malerin seit 1986. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

„Die meisten Holzschnitte entstehen bei mir in den Winter­monaten. Das kurze Tageslicht zwingt mich dann, viel zu früh mit der Arbeit an den Ölbildern aufzuhören. Das Holzschneiden geht dagegen gut bei Lampenlicht“, berichtet die Künstlerin. Im konsequenten Schwarz-Weiß zu denken, falle ihr schwer. „Doch das Schneiden macht so ein Vergnügen. Oft bin ich enttäuscht nach dem ersten Probedruck. Dann schneide ich noch eine zweite oder dritte Platte und es entstehen Farbvarianten, die mir mehr entsprechen“, berichtet die Künstlerin über ihren Schaffensprozess.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Einen Überraschungsfilm bietet das Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof am Dienstag. Beginn für die Sneak Preview ist um 20.20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Du liebst Überraschungen und willst ausgewählte Filmhighlights schon vor offiziellem Kinostart sehen? Bei uns bekommst du beides zum supergünstigen Sneak-Preis. Doch was gezeigt wird, bleibt bis zum Filmbeginn geheim.“