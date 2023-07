In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt der Blick in den Veranstaltungskalender für Dienstag, den 18. Juli 2023.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Dienstag

Magdeburg - Kunst und Kabarett, Kreatives, Kino und Kaiser Otto - der Veranstaltungskalender für Dienstag, den 18. Juli 2023, bietet ein buntes Programm. Die Volksstimme hat Tipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Ideen für Montag, den 17. Juli 2023, geht es hier.

Hengstmann-Kabarett: Endspurt für den alten Franz Branntwein im Technikmuseum

Bekannt ist Franz Branntwein – verkörpert von Tobias Hengstmann – aus der Figurenwelt des Hengstmann-Kabaretts als alter Grantler, als Rentner, der in allem das Schlechte befürchtet und der keine Veränderung wünscht. Im aktuellen Sommer-Kabarett-Theater unter dem Titel „Die Branntwein-Saga“ zeigen die Akteure auf der Bühne aber, dass Franz bei entscheidenden Momenten die Finger im Spiel hatte, dass er den Lauf der Geschichte immer wieder verändert hat, ohne dies eigentlich zu wollen. Zum Programm gehört auch ein Ausflug mit dem Trabant.

Das Ensemble, zu dem auch Sebastian und Franziska Hengstmann, Marie Matthäus, Christian Karius und Heiko Herfurth gehören, spielt auf der überdachten Freifläche hinter dem Technikmuseum. Während Vorstellungen der vergangenen Tage ausverkauft waren – gleiches gilt für den Abschluss am Sonnabend, für den es allenfalls an der Abendkasse noch Restkarten gibt, sind für weitere Vorstellungen von Dienstag bis Freitag noch Karten zu haben. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, das Technikmuseum sitzt in der Dodendorfer Straße 65.

Karten zu den Vorstellungen gibt es an der Abendkasse, die zwei Stunden vor Beginn der Abendveranstaltungen öffnet. Ab dann ist auch die Gastronomie geöffnet. Im Vorverkauf sind die Tickets im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis freitags von 10 bis 14 Uhr erhältlich, aber beispielsweise auch im Volksstimme-Service-Center in der Goldschmiedebrücke.

Mehr zum Stück in einem Volksstimme-Beitrag.

Kuratorenführung im Kulturhistorischen Museum

Am Dienstag beginnt um 14.30 Uhr im Rahmen der Seniorenakademie eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder?“, die derzeit im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 gezeigt wird.

Eine Anmeldung ist über den Museumsservice erforderlich. Zu erreichen ist dieser per E-Mail an service@museen.magdeburg.de und unter Telefon 0391/540-3530.

Überraschungsfilm im Cinemaxx

Einen Film im Kino noch vor dem offiziellen Filmstart sehen, das ist das Wesen der Preview. Wenn man nun vor dem Beginn der Filmvorführung noch nicht einmal weiß, um welchen Film es sich handelt – dann handelt es sich um eine Sneak Preview.

Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist um 20 Uhr.

Tipps für Ferienkinder

In der Bibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr am Sommerbasteln teilnehmen.

Das Helmholtz-Institut bietet am Dienstag und Mittwoch um 14 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 eine besondere Gelegenheit für Ferienkinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Dort können sie gemeinsam mit dem Institut Experimente zur Bestimmung der Wasserqualität durchführen.

Elbauenpark: Im Elbauenpark findet am Dienstag um 15 Uhr eine Entdeckungstour durch die Wiese statt. Treffpunkt ist das Zelt auf dem kleinen Cracauer Anger, der etwa 20 Gehminuten vom Haupteingang entfernt ist.

Im Rahmen des Wobau-Ferienspaßes werden bis zum 6. August ebenfalls im Elbauenpark mehr als 20 Attraktionen auf der großen Wiese auf dem Kleinen Cracauer Anger aufgebaut. Kinder und ihre Familien können sich auf Hüpfburgen, ein Bungee-Trampolin, einen Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, eine Riesenrutsche und einen Quadrenn-Parcours freuen.

Workshops in der Designausstellung

„Maschine“ lautet der Titel einer Ausstellung von Studenten des Studiengangs Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal, die im Schauwerk im Breiten Weg 28 gezeigt wird. „Unter dem generellen Motto des kreativen Prozesses können hier Arbeiten der Studierenden bestaunt- oder selbst an zahlreichen und spannenden Workshops teilgenommen werden“, heißt es in einer Ankündigung.

Siebdruck, Linoleum Druck und sogar Bausteindruck sind Thema beim Workshop am Dienstag um 10 Uhr. Und um 18 Uhr gibt es ebenso am Dienstag wie am Mittwoch und Donnerstag einen Spieleabend.