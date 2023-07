Magdeburg - Swing und Wandern, Geschichte und Fotografie, Kino und Kreativität - auf dieser Seite hat die Volksstimme Ideen aus Kultur und Unterhaltung aus dem Veranstaltungskalender für Montag, den 17. Juli 2023, zusammengestellt. Zu den Tipps für Sonntag, den 16. Juli 2023, geht es hier.

Workshops in der Designausstellung

„Maschine“ lautet der Titel einer Ausstellung von Studenten des Studiengangs Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal, die im Schauwerk im Breiten Weg 28 gezeigt wird. „Unter dem generellen Motto des kreativen Prozesses können hier Arbeiten der Studierenden bestaunt- oder selbst an zahlreichen und spannenden Workshops teilgenommen werden“, heißt es in einer Ankündigung.

Holz, Ton, ja sogar Müll spielen eine Rolle beim Skulpturenbau-Workshop, der am Montag um 15 Uhr stattfindet. Im Sketchworkshop wird gezeichnet – unter anderem auf Papier, Karton und sogar Schallplatten. Termin ist auch am Montag um 10 Uhr.

„Bedrohte Tierarten im Garten“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Noch bis zum 29. Juli werden in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 unter dem Titel „Bedrohte Tierarten im Garten“ Fotografien gezeigt. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

In der Ausstellung zeigt die passionierte Gärtnerin Gabriele Kaminski Aufnahmen von bedrohten Tierarten, die sie in ihrem Kleingarten in der Gartensparte „Am Unterbär“ fotografiert hat. Sie möchte damit auf die verschiedensten Tierarten wie Insekten, Frösche und Singvögel hinweisen, die unter Naturschutz stehen und teilweise sehr selten geworden sind.

Wanderung startet am Hasselbachplatz

„Am Hasselbachplatz“ ist eine Wanderung der dem Magdeburger Wanderbewegung mit einer Strecke von neun Kilometern unter Leitung von Margit Lüttge überschrieben. Start ist am Montag um 9 Uhr an der Haltestelle Hasselbachplatz vor Bäcker Gehrke. Die Route führt über das Schleinufer zum Bisamweg und den Hammersteinweg zurück zum Hasselbachplatz.

Gäste zahlen eine Startgebühr von drei Euro, Kinder von einem Euro.

Swing in der Datsche

Bis in den September hinein gehört der Montag in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, dem Swing. Der Verein Swing39 zeigt ab 19.30 Uhr im Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige Grundschritte und einfache Figuren.

„Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training und den Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Ankündigung.

Ausstellung „Menschen Recht Freiheit Protest“ im Landtag Sachsen-Anhalt

Eine Ausstellung unter dem Titel „Menschen Recht Freiheit Protest“ wird im Landtag Sachsen-Anhalts im Domplatz 6 bis 9 noch Montag und Dienstag gezeigt.

Anlass für die Ausstellung ist der 70. Jahrestag des Volksaufstands am 17. Juni 1953, zu der die Bandbreite der Ereignisse in Sachsen-Anhalt gezeigt werden: Nicht nur in den Bezirkshauptstädten Magdeburg und Halle oder in den Industriezentren Bitterfeld-Wolfen, Leuna und Buna protestierten die Menschen, sondern auch in vielen Kleinstädten und auf dem Land. Nur die eilig herbeigerufenen sowjetischen Panzer konnten die SED-Diktatur vorerst retten. Gezeigt werden unter anderem weithin unbekannte Fotos vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt. Präsentiert werden erstmals auch zeitgenössische Tondokumente von unmittelbaren Augenzeugen.

Besichtigt werden kann die Ausstellung von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Am Empfang müssen zunächst ein Besuchsschein ausgefüllt und ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis hinterlegt werden.