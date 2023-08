Magdeburg - Eine neue Fotoausstellung, Geschichte, Aktionen der CSD-Wochen und das Ferienprogramm für Kinder - auch am Dienstag, 8. August, bietet der Magdeburger Veranstaltungskalender ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen für Unternehmungen zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, den 7. August 2023, geht es hier.

Fotos aus der Antarktis - Ausstellung läuft bis zum 17. September im Magdeburger Moritzhof

Birte Sosna und Dirk Postel zeigen ab Dienstag in einer Fotoausstellung „Antarctica“ im Moritzhof am Moritzplatz Bilder von einer Expeditionsreise, die Anfang des Jahres von Ushuaia in Argentinien bis zum 72. südlichen Breitengrad in der Bellingshausensee in der Westantarktis führte. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Hof-Galerie öffnet täglich etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung. Die Ausstellung läuft bis zum 17. September.

Der Kontinent mit dem ihn umgebenden Südpolarmeer ist eine atemberaubende Schönheit und hinterlässt eine einzigartige Faszination. Der fünftgrößte Kontinent ist die größte zusammenhängende Eismasse der Erde, nur etwa zwei Prozent der Gesamtfläche sind eisfrei. Trotz des größten Süßwasserreservoirs ist die Antarktis die trockenste Region der Erde und wird somit auch als Wüste bezeichnet. Mit ihrem einzigartigen, aber empfindlichen Ökosystem unterliegt sie internationalen Vereinbarungen zum Schutz und Erhalt. Der grundlegende Antarktisvertrag gilt auch als einer der erfolgreichsten Friedensverträge aller Zeiten.

Die Bilder der Ausstellung zeigen die Vielfalt dieser eisigen Region mit Pinguinen und ihren Kolonien, Robben, die sich auf den Eisschollen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, und Walen, die neugierig die Besucher begleiten. Dazu die Vielfalt majestätischer Eisformationen, schillernde Gletscher und Eisberge, die sich aufgereiht am Horizont wie kleine Containerschiffe auf den Weg nach Norden machen.

Geschichte der innerdeutschen Grenze in der Stasi-Unterlagenbehörde in Magdeburg

Noch bis 25. August wird eine Ausstellung zur innerdeutschen Grenze in Magdeburg gezeigt. Das Stasi-Unterlagen-Archiv in der Georg-Kaiser-Straße 7 hat dazu eine Auswahl an Bildern aus zwei Ausstellungen zusammengestellt und ergänzt sie mit eignen Materialien zum Grenzregime. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Das Deutschland-Archiv erinnerte an den Mauerbau-Jahrestag mit 46 Bildmontagen und Virtual-Reality, um die geteilte Stadt über 28 Jahre zu zeigen. Fotograf Alexander Kupsch ließ die Mauer in Bildern wiederauferstehen. Die erste Ausstellung kombinierte DDR-Grenzsicherungsfotos und Drohnenbilder, die zweite historische Berliner Maueraufnahmen mit aktuellen. Kupsch erkundete die ehemalige Grenze für neue Perspektiven.

CSD-Aktionswochen in Magdeburg

In Magdeburg laufen derzeit die CSD-Aktionswochen. Im Vorfeld der für den 19. August 2023 geplanten Demonstration und das CSD-Stadtfest finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Die weiteren Veranstaltungen der CSD-Aktionswochen und Informationen zum Beispiel zu den Forderungen hinter dem Programm hat der Verein auf seiner Homepage zusammengetragen. Hier die beiden Termine für Dienstag.

Tests: Kostenfreie Aufklärungsgespräche und kostenpflichtige Tests zu sexuell übertragbaren Krankheiten werden von 9 bis 13 Uhr im Checkpoint Magdeburg in der Herderstraße 17 angeboten.

Queer Treff – Kreativ, 16 Uhr: Gemeinsam werden Transparente und Plakate für die CSD-Demonstration erstellt. Veranstaltungsort ist das PrideHub in der Walbecker Straße 2.

Tipps für Ferienkinder in Magdeburg

Auch in der zweiten August-Woche bietet Magdeburg noch Programm für die Ferien. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengestellt.

Bibliothek: Sommerbasteln ist dienstags und donnerstags um 10 Uhr in der Stadtteilbibliothek Flora-Park in dem Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37 angesagt.

Elbauenpark: Jeweils um 15 Uhr beginnen am Dienstag und am Mittwoch im Elbauenpark Ferienangebote. Für heute steht eine „Entdeckungstour Biber“ auf dem Programm. Treffpunkt ist die Biberwiese auf der Elbseite des Jahrtausendturms. Für diesen ist morgen Nachmittag eine Erlebnisführung geplant.

Naturkundemuseum: „Blühende Wiesen gestalten“ heißt ein Angebot der Museen in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 am Dienstag um 14 Uhr. Einen weiteren Termin gibt es zur gleichen Zeit am Donnerstag.

Zoo: Auf Expedition durch Amazoniens oder auf Safari durch Afrika begeben sich Ferienkinder im Zoo. Zum Preis von jeweils 65 Euro inklusive Mittagessen beginnen Amazonien-Expeditionen am Dienstag und am Donnerstag um 10 Uhr, Africambo-Safaris am Mittwoch und am Freitag um 9.30 Uhr. Buchungen sind unter www.zoo-magdeburg.de im Web möglich.

Der Zoo Magdeburg bietet bis Sonnabend zudem in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Das Überraschungsprogramm bietet Aktionen, Unterhaltung und Spiele.