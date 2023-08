Magdeburg - Musik und Film, eine Führung über das Stasi-Gelände, eine Wanderung und Swing - auch am Montag, 7. August 2023, bietet der Magdeburger Veranstaltungskalender Vielfalt. Die Magdeburger Volksstimme hat die Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 6. August 2023, geht es hier.

Offene Bühne am Blauen Bock

In Nachbars Garten, einem Projekt zwischen Blauem Bock und Karstadt in Magdeburg, gibt es die Möglichkeit, künstlerisches Können zu zeigen. Am Montag nutzt dies von 17 bis 18 Uhr Katy de Berlin. Für die folgenden Termine gibt es noch Auftrittsmöglichkeiten. Infos gibt es im Internet.

Nachbars Garten ist ein Projekt der Städtischen Werke Magdeburg. Das Unternehmen möchte damit das Gelände neben seiner neuen Firmenzentrale mit Leben füllen.

Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung Magdeburg der Stasi

Am Montag bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg um 17 Uhr wieder eine Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit an. Die Geländeführung umfasst in Kooperation mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) den öffentlich zugänglichen Bereich und den MVB-Betriebshof „Kroatenwuhne“. Beim Rundgang erhalten die Gäste einen Einblick in die Tätigkeit und Struktur der Staatssicherheit in der Region.

Um Anmeldung wird gebeten. Zu erreichen ist die Einrichtung unter Telefon 0391/62.71.22.11 oder per E-Mail an magdeburg.stasiunterlagenarchiv@bundesarchiv.de.

Film und Gespräch zu „Zeit der Monster“ im

Im Kino Moritzhof ist dann für Montag ab 20 Uhr eine Filmvorführung mit Gespräch geplant. Der Titel der Komödie, die im Rahmen der CSD-Wochen in Magdeburg gezeigt wird, lautet „Zeit der Monster“, zu Gast ist Regisseur Tor Iben.

Die Geschichte: Justine de Brest, eine ehemalige Zuhälterin, verlässt Berlin und findet sich in der malerischen Saarland-Provinz wieder, wo sie die heruntergekommene Bar "Trocadero" geerbt hat. Allerdings hat die langjährige Platzhirsch-Drag-Queen Amanda von Hohenstüt bereits festen Fuß in dieser Region gefasst. Jeden Abend tritt sie in ihrem eigenen Etablissement, dem "Why not?", auf. Unter Begleitung von trashigen Schlagern aus den 1970er Jahren inszeniert sich die gealterte Lokalgröße, als hätte die Zeit dort stillgestanden.

Mit Justines plötzlichem Erscheinen wird jedoch die verschlafene Nostalgie der althergebrachten Drag-Queen-Szene jäh unterbrochen.

Montags ist in der Datsche in Buckau Swing angesagt

In der Datsche an der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, ist montags Swing angesagt. Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren. Ab 20.15 Uhr gehen die Swing-Fans über ins freie Training und den Social Dance. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Swing39 in Zusammenarbeit mit dem Kulturkombinat.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand. Geprägt durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien, vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound inspirierte eine Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Swing erlangte in den Ballrooms der Zeit große Beliebtheit und wurde zum kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Wanderung im Süden Magdeburgs

„Zur Klappermühle“ ist eine Wanderung der Wanderfreunde am Montag überschrieben. Von Sudenburg geht es auf zehn Kilometern über Reform nach Ottersleben. Start ist an der Straßenbahnendhaltestelle Sudenburg im Kroatenweg.