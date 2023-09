In Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus dem Veranstaltungskalender für Dienstag, 26.9.2023, zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Dienstag

Magdeburg - Geschichte und Politik, Kunst, ein Fest, Wanderungen und ein Dampferausflug - auch am Dienstag, den 26. September 2023, bietet Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Montag, den 25. September 2023, geht es hier.

Position Preußens innerhalb des Deutschen Kaiserreichs ist in der Magdeburger Urania Thema

Der 14. Teil der Reihe „Geschichte Preußens“ steht am Dienstag um 15 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 auf dem Programm. Für den Besuch der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0391/ 25.50.60 erforderlich. Es spricht der Historiker Björn Hennecke, Historiker.

Mit der Reichsgründung von 1871 hatte sich das Bedürfnis nach einem deutschen Nationalstaat in die Realität umgesetzt. Die intensiven Bemühungen, die Otto von Bismarck in die Verwirklichung dieses Projekts investiert hatte, waren jedoch im Wesentlichen Bemühungen, die Stellung Preußens unter den deutschen Fürstentümern und den europäischen Großmächten weiter auszubauen. In diesem Teil der Reihe steht die Position Preußens innerhalb des Deutschen Kaiserreichs im Fokus.

Eine Fahne Preußens weht im Wind. In einer Reihe widmet sich die Magdeburger Urania dem früheren Königreich. Foto: Martin Rieß

Kunst aus europäischen Sprichwörtern, Aphorismen und Redewendungen im Magdeburger Einwelthaus

Die Jungen Europäischen Föderalist*innen haben im Mai im Rahmen der Europawoche gemeinsam mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt einen Kreativ-Workshop organisiert. Die internationalen Teilnehmenden setzten sich dort mit Sprichwörtern, Aphorismen, Redewendungen und idiomatische Ausdrücke aus verschiedenen europäischen Sprachen auseinander und haben sie unter professioneller Leitung von Robert Klein künstlerisch umgesetzt.

Nun werden die Ergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung im Rahmen der Interkulturellen Wochen anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen erstmals öffentlichpräsentiert. „Und wie sagst du dazu?“ mit Sprüchen und Aphorismen aus Europa wird am Dienstag um 16 Uhr im Einewelthaus 3 bis 4 in der Schellingstraße in der südlichen Magdeburger Altstadt eröffnt.

Gespräch mit der Letzten Generation in der Evangelischen Erwachsenenbildung

Wenn die Letzte Generation Straßen blockiert, ist der Aufschrei groß. Nach den Razzien bei einigen Mitgliedern der Protestbewegung im Mai 2023 wird die Legitimität dieser noch jungen Protestgruppe öffentlich zunehmend in Frage gestellt. Ihr Protest wird zur Straftat degradiert. Dabei sind die Kernforderungen nicht einmal besonders revolutionär: die Einführung eines dauerhaften 9-Euro-Tickets, Tempolimit auf Autobahnen und eine Klimapolitik, die sich an geltende internationale Verpflichtungen hält.

Formen des zivilen Widerstands sind in der Bundesrepublik nichts Neues: Es gab Proteste für ein Frauenwahlrecht, die Anti-Atomkraftbewegung oder die Besetzung der Stasizentralen. Was ist diesmal anders? Und welche Rolle spielen dabei Justiz und Politik?

Mit einer Vertreterin der Letzten Generation und einer Protestforscherin möchte die Evangelische Erwachsenenbildung über die Forderungen sprechen, welche Rolle ihre Formen des Widerstandes in der Protestgeschichte Deutschlands einnehmen, wie die Politik Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung nimmt und ob die Justiz ihre Unabhängigkeit gefährdet.

Beginn ist am Dienstag um 18.30 Uhr in der Evangelischen Erwachsenenbildung in der Bürgelstraße 1. Anmeldungen zum Salongespräch „Protestierende und ihr Protest“ mit Sonja Manderbach und Nina-Kathrin Wienkoop sind unter www.eeblsa.de oder Telefon 0391/ 59 80 22 68 erwünscht.

Fest der Spätsommer-Begegnung in Magdeburg-Buckau

Unter dem Titel „Spätsommer-Begegnung“ wird am Dienstag in Magdeburg ein Fest für Vielfalt, Gemeinsamkeit und kulturellen Austausch gefeiert.

Veranstaltungsort ist das Beratungs- und Begegnungszentrum in der Karl-Schmidt-Straße 5c.

Zwei Wanderungen führen in den Osten Magdeburgs

Bei zwei Wanderungen haben am Dienstag Ziele im Osten Magdeburgs.

Zum einen geht es um „Gesundes Wandern“ - so der Titel - mit den Wanderfreunden. Die Route führt durch den Stadtpark. Start ist um 10 Uhr an der Haltestelle Planckstraße.

Auf einem der permanenten Wanderwege ist die Wanderbewegung unterwegs. In der Reihe „Magdeburger Stadtteile“ ist Pechau das Ziel. Die Route führt durch den Stadtpark und durch Cracau. Die Strecke beträgt 21 Kilometer. Nach elf Kilometern besteht eine Möglichkeit auszusteigen. Start für diese Wanderung ist um 9 Uhr an der Jugendherberge Magdeburg in der Leiterstraße 10.

Fahrgastschifffahrt in Magdeburg

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber statt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord. Damit die Schiffe ablegen, müssen bestimmte Mindestzahlen von Passagieren erreicht werden: Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer – das sind zurzeit die einfachen Trogbrückenfahrten ohne Schiffshebewerk – werden zehn voll zahlende Fahrgäste benötigt, bei den längeren Fahrten 20.

Dienstag bis Donnerstag beginnen so um 11 und 14 Uhr Fahrten „Kleine Acht“ und um 12 und 15 Uhr Trogbrückenfahren. Am Dienstag umfasst die 15-Uhr-Runde auch eine Fahrt durch das Schiffshebewerk.