Magdeburg - Literatur und ein Abend über Konrad Wolf, ein neuer Kneipenchor zum Mitmachen, ein Vortrag über das Grüne Band, ein Ausflug mit der Weißen Flotte sowie eine Präsentation von Mitgliedern der Ballett-Compagnie - Magdeburg bietet auch am Dienstag, den 10. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm, aus dem Magdeburg Tipps zusammengetragen hat. Zu den Ideen für Montag, den 9. Oktober 2023, geht es hier.

Lesung: Jan Weiler und seine „Älternzeit“ im Moritzhof

In Jan Weilers Buch „Älternzeit“ beleuchtet der Autor auf humorvolle Weise das Leben der Eltern, nachdem ihre Kinder aus dem Haus sind und nicht mehr auf Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen angewiesen sind. Dieser Lebensabschnitt bringt neue Herausforderungen mit sich, da die erwachsenen Kinder nun finanzielle Unterstützung einfordern und die Eltern mit modernen Ansichten und veränderten Gewohnheiten konfrontieren. Die einstigen Erzieher werden nun von ihren eigenen Kindern aufgeklärt und belehrt, was zu komischen und oft chaotischen Situationen führt. Miterleben können dies die Besucher des Moritzhofs diesen Dienstag bei einer Autorenlesung.

„Älternzeit“ beschreibt humorvoll den Wandel in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wenn die Rollen sich umkehren und die jüngere Generation die ältere aufklärt. Dabei setzt Jan Weiler seinen gewohnt lockeren Schreibstil ein und entführt die Leser in die Welt der „Älternzeit“, die von skurrilen Begegnungen und unerwarteten Einsichten geprägt ist.

Die Lesung mit Jan Weiler beginnt am 10. Oktober um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Förderverein lädt zu Gespräch mit Ballett-Compagnie ins Opernhaus

Beim „ThemaTisch“ des Fördervereins Theater Magdeburg dreht sich am Dienstag um 19.30 Uhr im Café Rossini im Opernhaus alles um den Tanz. Die neuen Ballettpraktikanten stellen sich vor und geben einen Einblick in ihre künstlerischen Ambitionen. Etwas aus deren bisherigen Leben, deren Werdegang, von deren Vorstellungen und Perspektiven zu erfahren, soll Inhalt der Veranstaltung sein. Der Eintritt ist frei.

Hintergrund: Mit dem Beginn einer neuer Theatersaison steht oft auch der Wechsel von Künstlern ins Haus: bekannte gehen, neue reihen sich ins bestehende Ensemble ein. Dies gilt natürlich auch für die Mitglieder der Magdeburger Compagnie. Aber wer sind sie, welche Wege führen sie nach Magdeburg, wie stellen sie sich den Fortgang ihrer Karriere vor, was haben sie bereits erreicht?

Der Eintritt ist frei. Die Zahl der Plätze ist allerdings begrenzt. An der Theaterkasse (Telefon 0391/40.490.490, -Mail: kasse@theater-magdeburg.de) gibt es Zählkarten.

Premiere für den Magdeburger Tresenchor

Ein neuer Tresenchor trifft sich am Dienstag um 19 Uhr erstmals und ohne Einladung in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 in Magdeburg. Es geht darum, Kneipenkult und Singen zu verbinden. Inspiriert von Kneipenchören in anderen Städten, arbeitet das Theater Magdeburg mit der Xampanyeria zusammen.

Alle zwei Wochen laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe zum gemeinsamen Singen und Trinken ein. Tillmann spielt Musik, Dorothea leitet den Tresen, und sie ermutigen alle, beliebte Poplieder der letzten Jahrzehnte mitzusingen. Das Ziel ist es, den Tresenchor zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg zu machen und eine unterhaltsame, musikalische Tradition zu etablieren.

Nach diesem Dienstag sind die nächsten weiteren Termine am 24. Oktober sowie am 7. und 21. November.

Literaturclub trifft sich am Dienstag im Magdeburger Schauspielhaus

Der Literaturklub am Schauspielhaus, inspiriert von Henry James' Rat, lädt Literaturbegeisterte seit 2009 zu regelmäßigen Treffen ein. Die Gruppe diskutiert Bücher aus verschiedenen Genres und Zeiten, von Autoren wie Kafka, Mary Shelley und Voltaire. Die Bücher sind oft auch mit aktuellen Theaterinszenierungen verbunden, um unterschiedliche Perspektiven zu bieten. Die Diskussionen umfassen nicht nur die Handlung, sondern auch die Entstehungsumstände und die Biografien der Autoren. Der Klub schätzt Gespräche über das Schöne, Gute, Wahre und Alberne in der Literatur und regt zu tiefgründigen Überlegungen über das Leben an. Jeder, der Freude an Literatur hat, ist herzlich eingeladen, gelegentlich oder regelmäßig teilzunehmen und Buchvorschläge zu machen.

Diesen Dienstag geht es im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 um „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Abend unter dem Titel „Konrad Wolf - Chronist im Jahrhundert der Extreme“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 10. Oktober findet eine Veranstaltung mit dem Titel "Konrad Wolf - Chronist im Jahrhundert der Extreme" statt. Paul Werner Wagner wird im Gespräch mit dem Musiker Hans-Eckard Wenzel einen Blick auf das Leben und Werk des bedeutendsten Filmemachers der DDR werfen. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, die oft vernachlässigte ostdeutsche Perspektive auf die Herausforderungen und Hoffnungen des 20. Jahrhunderts zu rekonstruieren.

Die Lesung wird in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt, dem Kulturforum der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Landeszentrale für politische Bildung organisiert. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

„Originale“ werden noch am Dienstag und Donnerstag in der Sudenburger Feuerwache gezeigt

Nur noch am Dienstag und Donnerstag wird die Ausstellung „Originale“ in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 gezeigt. Gezeigt werden Arbeiten von Sandra Braunsberger, Gustav Buchmaier, Lothar Herwig, Torsten Klotzsch, Gunnar Kretschmer, Hagen Liebke, Peter Schröder und Björn Schütze, welche im Ateliers Zinnober tätig sind.

Geöffnet ist die Ausstellung am Dienstag und am Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr.

Weiße Flotte Magdeburg fährt wieder ab Petriförder

Seit Montag fährt die Magdeburger Weiße Flotte wieder ab Petriförder. In den Tagen zuvor war der Start der Schiffsausflüge wegen Niedrigwassers an einen anderen Ort verlegt worden.

Am Montag und Dienstag stehen mehrere Fahrten auf dem Fahrplan. Jeweils um 11.15 Uhr beginnt eine einstündige Stadtfahrt. Für anderthalb Stunden geht es jeweils um 13 Uhr in Richtung Westerhüsen. Zweieinviertel Stunden dauern an beiden Tagen die Fahrten in Richtung Schönebeck, die um 15 Uhr starten.

Das Grüne Band Sachsen-Anhalt ist Thema im Magdeburger Zoo

„Das Grüne Band Sachsen-Anhalt“ ist am Dienstag Thema für Referentin Corinna Klukas von der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt im Magdeburger Zoo. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt ist um 17.40 Uhr am Eingang des Zoos. Ein Nacheinlass ist nicht möglich. Anmeldungen sind unter fuehrung@zoo-magdeburg.de erbeten.

Das Grüne Band Sachsen-Anhalt ist Teil des längsten länderübergreifenden Biotopverbundes in Deutschland und seit 2019 als Nationale Naturmonument ausgewiesen. Im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenze existiert heute ein Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt stellt ihr Engagement für die Sicherung und Entwicklung des Grünen Bandes vor.