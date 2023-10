Magdeburg - Literatur und ein Konzert, die Welt Arabiens und ein Chor am Tresen, ein Film, Partys und Kunst - auch für Dienstag, den 24. Oktober 2023 hat der Veranstaltungskalender Magdeburgs eine breite Vielfalt zu bieten. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, den 23. Oktober 2023, geht es hier.

Multimedia: So ist Arabien im Magdeburger Oli

Schriftstellerin Nadine Pungs und Fotojournalist Lutz Jäkel haben über viele Jahre unabhängig voneinander die Länder der Arabischen Halbinsel bereist, in denen Aufbruch und Niedergang nahe beieinanderliegen. Ihre Reisen führten sie durch verschiedene Staaten, wo sie unterschiedliche Erfahrungen sammelten. Sie begegneten einander zufällig, als Jäkel in Jordanien die Tempelgräber von Petra besuchte und Pungs in Amman eine Prinzessin traf. In den Vereinigten Arabischen Emiraten interviewte Jäkel erfolgreiche Geschäftsfrauen, während Pungs in Kuwait mit Gastarbeitern über prekäre Lebensbedingungen sprach. Beide besuchten verschiedene Orte auf der Halbinsel, einschließlich Saudi-Arabien, Jemen, Katar und Bahrain, und sammelten Geschichten und Fotografien.

Schließlich beschlossen sie, gemeinsam in den Irak zu reisen, ein Land mit einer bewegten Geschichte, das Diktatur, Kriege und Konflikte durchgemacht hat. Während ihres Aufenthalts besuchten sie schiitische Schreine, sprachen mit jungen Irakern über deren Zukunft und überwanden militärische Checkpoints. Am Ende sammelten sie Geschichten und Bilder aus allen neun Ländern der Halbinsel, um ein differenziertes Bild der Region zu präsentieren und Klischees zu widerlegen. Ihre Live-Reportage erzählt am Dienstag im Oli von verschiedenen Aspekten des Lebens in diesen Ländern, einschließlich Umweltfragen, Herzlichkeit und Zerstörung, und hebt die Vielfalt und Komplexität der Menschen auf der Arabischen Halbinsel hervor.

Die Multimedia-Show „Yalla Yalla Arabia“ mit Nadine Pungs und Lutz Jäkel beginnt am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Teil 15 der Geschichte Preußens in der Magdeburger Urania

Die „Geschichte Preußens – Teil 15“ steht am Dienstag auf dem Programm der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7. Den Vortrag hält Historiker Björn Hennecke.

Im beginnenden 20. Jh. zeichnete sich immer mehr ein großer europäischer Konflikt ab. Mit dem ersten Weltkrieg änderte sich auch zunehmend das Verhältnis von Preußen und Deutschland zueinander. Der Krieg führte letztlich auch zur Novemberrevolution im Reich und dem Ende der Monarchie – auch in Preußen. In der neu entstehenden Weimarer Republik spielte Preußen als Freistaat jedoch immer noch eine sehr gewichtige Rolle.

Teilnahme nur mit Anmeldung unter Telefon 0391/25.50.60. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Konzert mit Jaya the Cat in der Factory

Jaya the Cat sind bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Reggae, Ska und Punk gepaart mit Dub- und Dancehallbeats. Das Ergebnis ist der musikalische Soundtrack zu Geschichten mit Betrunkenen bei Sonnenaufgängen, Fluchtmomenten, dysfunktionalen Liebesgeschichten, politischer Enttäuschung und optimistisch erhobenen Gläsern in schäbigen Bars, Karnevalsparaden und spätnächtlichen Ausflügen.

Für ein Konzert ist die Band diesen Dienstag ab 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 zu Gast. Mit dabei ist auch die Band Piñata Protest aus den USA.

Tresenchor des Theaters Magdeburg lädt in die Xampanyeria zum Mitsingen ein

Chor: Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe vom Theater Magdeburg Dienstagabends um 19 Uhr krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria im Breiten Weg 226 ein, um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen.

Der Eintritt ist frei.

Überraschungsfilm im Cinemaxx

Einen Film im Kino noch vor dem offiziellen Filmstart sehen, das ist das Wesen der Preview. Wenn man nun vor dem Beginn der Filmvorführung noch nicht einmal weiß, um welchen Film es sich handelt – dann handelt es sich um eine Sneak Preview.

Wer sich auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, hat dazu am Dienstag im Magdeburger Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof die Gelegenheit dazu. Beginn ist diesen Dienstag um 19.40 Uhr.

Lebendige Bücher mit Lebensgeschichten in der Stadtbibliothek

Zum „Tag der Bibliotheken – Lebendige Bücher“ lädt die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 am Dienstag zu einer besonderen Veranstaltung. Beginn ist um 10 Uhr.

Drei unterschiedliche Menschen von 18 bis 77 Jahren erzählen von ihrer Kindheit.

Neue Ausstellung in der Galerie Himmelreich

Am Dienstag wird in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b in Magdeburg eine neue Ausstellung eröffnet. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Gezeigt werden unter dem Titel „Tiefenschärfe“ Arbeiten von Christine Ebersbach und Grita Götze.

Literaturclub im Schauspielhaus

„Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“, sagte der Schriftsteller Henry James. Dieses Motto lebt der Literaturklub am Schauspielhaus. 2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun schon seit 10 Jahren Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Diesen Dienstag geht es um „Kindheit“ von Tove Ditlevsen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.