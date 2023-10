Magdeburg - Wasserstoff ist Montag Thema im Rathaus, es gibt ein erstes Treffen eines Flinta*-Chors, Swing, eine Wanderung und einen Ingeborg-Bachmann-Film - auch Montag, der 23. Oktober 2023, bietet in Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen zusammengestellt. Zu den Tipps für Sonntag, den 22. Oktober, geht es hier.

Fotografie in der Magdeburger Flurgalerie Eisenbart

Steffen Ebert aus Sülzetal zeigt noch bis zum 2. November in der Flurgalerie Eisenbart in Magdeburg unter dem Titel „Sachlich Strukturiert“ eine Ausstellung mit neuen und alten Fotografien aus seinem Portfolio. Er betont die Bedeutung des Fotografen im Bildprozess, wobei das Auge mehr zähle als die Kamera, wie eine Ankündigung zu der Ausstellung Gisèle Freund zitiert.

Die Einfachheit und Schönheit von Formen, Strukturen und Texturen aus unserem alltäglichen Leben herauszulösen und dem Betrachter wiederum vor Augen zu führen, ist das Ziel vieler Fotografien von Steffen Ebert, heißt es da weiter. Dabei überwiegen geometrische Strenge, symmetrischer Bildaufbau und knappe, auf das Wesentliche konzentrierte Bildschnitte. Starke Kontraste in Schwarz und Weiß und das Spiel mit Licht und Schatten betonen das Wesen und die besonderen Merkmale der Objekte, so die Idee hinter den Arbeiten von Steffen Ebert.

Die Ausstellung „Sachlich Strukturiert“ ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Flurgalerie befindet sich im Haus der Heilberufe im Doctor-Eisenbart-Ring 2.

Wasserstoff ist Montag Thema im Rathaus

Diesen Montag beginnt im Alten Rathaus Magdeburg am Alten Markt um 19 Uhr ein Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft im Rathaus“. Der Ingenieur und Professor Hermann Rottengruber vom Institut für Mobile Systeme der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird über die Zukunft von Wasserstoff als Mobilitätskraftstoff referieren.

Sachsen-Anhalt gilt als Vorreiter im Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft, die als Ersatz für Öl und Gas in der Wirtschaft dienen soll. Der Vortrag wird sich mit den Herausforderungen und Chancen von Wasserstoff als Mobilitätslösung auseinandersetzen. Rottengruber wird die Gründe erläutern, warum Wasserstoff als alternative Antriebsquelle betrachtet wird, die Vorteile im Vergleich zur Elektromobilität aufzeigen und die aktuellen Herausforderungen beim Einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff beleuchten.

Um Wasserstoff als umweltfreundliche Alternative zu etablieren, ist die Gewinnung durch erneuerbare Energien von großer Bedeutung. Auch die Speicherung und Infrastruktur müssen überdacht werden. Der Vortrag wird sich auf eine ganzheitliche Bewertung und Einordnung von Wasserstoff konzentrieren.

Hermann Rottengruber ist Experte auf dem Gebiet der Energiewandlungssysteme für mobile Anwendungen und forscht an Wasserstoff-Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen und Speichersystemen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Voranmeldung unter der Rufnummer 03 91/535.47.70 oder per E-Mail unter info@vhs.magdeburg.de wird empfohlen. Die Vortragsreihe „Wissenschaft im Rathaus“ ist ein gemeinschaftliches Projekt von Forschungseinrichtungen in Magdeburg, der Städtischen Volkshochschule und dem Team Wissenschaft der Stadtverwaltung und besteht seit zehn Jahren.

Die Nutzung von Wasserstoff gilt als eine wichtige Alternative zu den bisherigen fossilen Brennstoffen, die aufgrund des mit ihrer Nutzung hervorgerufenen Ausstoßes von Treibhausgasen den Klimawandel vorantreiben. Ein Manko: Die Gewinnung von Wasserstoff erfordert einen hohen Einsatz an Energie.

Flinta*-Chor trifft sich zum ersten Mal im Volksbad Buckau

Ein Flinta*-Chor bietet am Montag im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 allen Frauen und Lesben sowie jenen, die inter- oder transgeschlechtliche sowie nichtbinäre und agender Personen die Möglichkeit, ihre Stimme ganz ohne Bewertungen oder Beurteilungen zu entfalten.

Immer montags, vom 23. Oktober bis zum 27. November finden jeweils von 16 bis 18 Uhr sechs Termine statt.

Kino über Ingeborg Bachmann im Magdeburger Moritzhof

"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" ist ein Film von Margarethe von Trotta, der die Beziehung zwischen den internationalen Kulturschaffenden Ingeborg Bachmann und Max Frisch zwischen 1958 und 1962 beleuchtet und der derzeit im Magdeburger Motitzhof gezeigt wird.. Die Darsteller Basil Eidenbenz, Ronald Zehrfeld, Vicky Krieps und Luna Wedler brillieren in diesem 111-minütigen Werk, das eine Geschichte von Liebe, Eifersucht und Hoffnung erzählt. Der Film porträtiert Bachmanns Streben nach Anerkennung und ihre emotionale Reise, ohne auf ihr tragisches Ende einzugehen.

Die nächsten Vorstellungen finden am Montag um 20 Uhr, am Dienstag um 17.45 und 20 Uhr, am Mittwoch im 17.30 und 20.15 Uhr und am Donnerstag um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz statt.

Swing im Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren.

Auch um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Wanderung im Südosten Magdeburgs

„Seen und Flüsse 1“ ist eine Wanderung am Montag überschrieben. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Wanderfreunde. Die Strecke beträgt elf Kilometer und führt über Salbker Seen zum Rathaus.

Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle Salbker Platz. Start ist um 10 Uhr.