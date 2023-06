Magdeburg - Studenten laden ein, bei einem Fest ihre Heimatländer kennenzulernen, im Schauspielhaus gibt es Literatur, im Studiokino ein Horror-Spezial, Tango am Gesellschaftshaus, Geschichte bei der Urania und Wissen übers Bauen in der Volkshochschule - das Programm in Magdeburg ist auch für Dienstag, den 6.6.2023 vielfältig. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengestellt. Zu den Tipps für Montag, den 5.6.2023, geht es hier.

Mit Studenten das Fest der Kulturen in der Festung Mark feiern

Am Dienstag wird das Fest der Kulturen im Außenbereich der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert. An vielen Länderständen nehmen Studierende der Otto-von-Guericke Universität und der Hochschule Magdeburg-Stendal aus alle Welt die Besucher mit in ihre Heimatländer: mit Speisen, Spielen, kleinen Workshops. Außerdem gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit außergewöhnlichen Klängen, faszinierenden Tänzen und weiteren spannenden Live-Auftritten.

Um 16.05 Uhr findet der Bauchtanz der Tanzschule Sitara statt, gefolgt von den Länderbeiträgen. Den Anfang macht Pakistan um 16.20 Uhr, gefolgt von China um 16.35 Uhr, Aserbaidschan um 16.40 Uhr und Indonesien um 16.45 Uhr. Um 16.55 Uhr treten die Trommler der Akaishi Daiko & Taiko-Gruppe auf. Nach einer kurzen Pause folgt um 17.10 Uhr der Länderbeitrag von Kurdistan und um 17.30 Uhr der von Indien. Um 18.00 Uhr hält Oberbürgermeisterin Simone Borris eine Ansprache, gefolgt von den Ansprachen von Rektor Jens Strackeljan von der Otto-von-Guericke-Universität und von Rektorin Manuela Schwartz von der Hochschule Magdeburg-Stendal um 18.10 Uhr. Danach tritt die Band Les Soleils um 18.20 Uhr auf. Der Länderbeitrag der Ukraine findet um 20.00 Uhr statt und um 20.30 Uhr tritt Pedro Quierdo auf. Der Eintritt ist frei. Nach dem Programm im Außenbereich ist eine Aftershowparty in der Festung Mark ab 22 Uhr mit DJ Mützang geplant. Das Fest ist zugleich Auftakt der Magdeburger Studierendentage 2023.

Von den 12.833 Studenten an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität stammen übrigens 3916 aus dem Ausland. Von den 5452 studierenden der Hochschule waren im Wintersemester 2020/1 349 Ausländer. An der Uni gibt es eine Reihe von Studiengängen, die auf Englisch angeboten werden und die für diesem Hintergrund für Studierende aus anderen Ländern von besonderem Interesse sind. Auch an der Hochschule Magdeburg-Stendal sind in den vergangenen Jahren erste entsprechende Angebote auf den Weg gebracht worden.

Horror im Studiokino

Deutschland kann mehr als Drama und Komödie – das meint der Verein, der das Studiokino am Moritzplatz 1a in Magdeburg betreibt und hat für Dienstag ein „Horror Movie Double Feature“ organisiert. Beginn ist um 19.15 Uhr. Gezeigt werden für Zuschauer ab 16 Jahren zwei Indie-Horrorfilme aus heimischem Anbau plus Vorprogramm und Gesprächsrunde im Anschluss. Im Zentrum stehen die Filme „Lips & Tips“ aus dem Jahr 2021 und „Feed The Reapers“ aus dem Jahr 2023.

Melanie, eine hart arbeitende Stewardess, kommt in „Lips & Tips“ spät nachts an ihrem Heimatflughafen an und will einfach nur noch schlafen. Doch Irgendjemand scheint sie zu beobachten. Als sie das Parkhaus des Flughafens betritt wird sie von einer Person angesprochen, die düstere Pläne mit ihr hat. Sie entkommt und fährt aufgelöst nach Hause. Doch Irgendjemand scheint ihr zu folgen. In „Feed The Reapers“ suchen Kim und Denny suchen den gewissen Kick. Die Geschichte um den mysteriösen Tod eines jungen Mädchens treibt sie in die Räume einer verlassenen Heilanstalt.

Geschichte Preußens bei der Magdeburger Urania

Der zwölfte Teil der Reihe zur Geschichte Preußens steht am Dienstag um 17 Uhr auf dem Programm der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7. Referent ist Historiker Björn Hennecke. Interessenten für den Vortrag werden gebeten, sich unter Telefon 0391/25 50 60 anzumelden.

Im September 1862 ernannte König Wilhelm I. Otto von Bismark zum Preußischen Ministerpräsidenten. Konservative Kräfte sahen darin die Gelegenheit, dem König eine starke Persönlichkeit an die Seite zu stellen, die die Verfassungsfrage zu Gunsten der Krone entscheiden würde. Schon bald nach deren Klärung wandte sich Bismark einer anderen Aufgabe zu, der Verwirklichung des deutschen Nationalstaates.

Magdeburg war nach der Zerstörung im 30-jährigen Krieg Teil Preußens geworden und bis ins 19. Jahrhundert zu dessen stärkster Festung ausgebaut worden. Später war es Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen, die in Teilen später im Land Sachsen-Anhalt aufging.

Literaturclub trifft sich im Magdeburger Schauspielhaus

2009 durch die Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen, treffen sich nun seit 10 Jahren Literaturbegeisterte im Literaturclub des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 ein- bis zweimal monatlich zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Thema am Dienstag sind „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen. Beginn ist um 19.30 Uhr

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung gibt es Eintrittskarten bei biberticket.

Tango im Magdeburger Klosterbergegarten

„Milonga am Park“ sind vier Abende im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 überschrieben. Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird auf der Terrasse des Gesellschaftshauses dienstags an vier Sommerabenden zur Tanzfläche. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer des Gesellschaftshauses statt. Die Veranstaltung ist offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben in einem kurzen Workshop im Blauen Salon gern Hinweise und Anregungen sowie eine erste grundlegende Einführung in die Tangoschritte.

Teilnehmende Damen sollten auf Grund des Fußbodens auf der Terrasse auf Pfennigabsätze verzichten, so die Veranstalter. Der Eintritt ist frei. Beginn ist am Dienstag, 6.6., sowie am 13., 20. und 27. Juni jeweils ab 18 Uhr. Zum Auftakt spielt Martin Müller am Banddoneon.

Wissen übers Bauen online bei der Magdeburger Volkshochschule

„Schritt für Schritt energetisch sanieren“ ist ein Onlinevortrag von Stefanie Steinwender am Dienstag, 6.6.2023, ab 18 Uhr bei der Volkshochschule Magdeburg überschrieben. Infos und Anmeldung im Web.

Wenn die Fassade am Haus erneuert und das Dach neu gedeckt werden müssen, gilt es, Reparaturen, Umbauten und Energieeffizienzmaßnahmen richtig zu kombinieren. Das spart Kosten, verringert den Energiebedarf und steigert den Wert der eigenen Immobilie. Die Energieexpertin der Verbraucherzentrale gibt praktische Tipps für die vorausschauende Planung und zu Förderprogrammen. Anhand anschaulicher Beispiele wird erläutert, wie die Kombination mehrerer Sanierungsschritte gelingt.