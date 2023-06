Magdeburg - Eine szenische Lesung, Kino, eine Wanderung, eine Stasiführung, ein Chorkonzert und eine Oper für Kinder - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Montag, den 5. Juni 2023, ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat die Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Zu den Tipps aus Kultur und Unterhaltung für Sonntag, den 4. Juni 2023, geht es hier.

Szenische Lesung: In der Magdeburger Stadtbibliothek macht Herbert Beesten die Intel-Ansiedlung zum Thema

Herbert Karl von Beesten gestaltet am Montag um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 eine szenische Lesung zur Intel-Ansiedlung im Süden Magdeburgs. Es geht um Hoffnungen, Skepsis, Freude, Visionen, Sorgen, Euphorie, Bedenken und Zukunftsrausch der Magdeburger im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung der Intel-Chip-Fabriken.

Die Frage, ob sich dadurch die Stadtgesellschaft verändern wird, steht im Raum. Die Menschen nehmen auf unterschiedliche Weise an diesem Transformationsprozess teil. Neben den offiziellen Informationen aus Verwaltung und Industrie, den Medienberichten und den sozialen Medien möchte Herbert Karl von Beesten, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit, seine persönliche Sicht auf diese Transformation darlegen. Dabei präsentiert er mal unaufgeregt, mal literarisch nachdenklich und losgelöst vom Tagesgeschäft, mal ironisch und humorvoll mit einem Blick in die Zukunft. Zum Beispiel lässt er eine fiktive Stadtplanerin aus dem Jahr 2032 zu Wort kommen, die Gedanken zur Stadtentwicklung bis 2042 macht.

Der Freischütz als Kinderoper zum Mitmachen im Opernhaus

Mehrere Vorstellungen für „Der Freischütz“ als Kinderoper zum Mitmachen nach Carl Maria von Weber mit einem Libretto von Friedrich Kind stehen derzeit im Opernhaus Magdeburg im Universitätsplatz 9 auf dem Spielplan. Geeignet sind die Vorstellungen für Zuschauer ab sechs Jahren. Während es für die Vorstellungen am Montag sowie am 7. und 9. Juni 2023 um 11 Uhr noch wenige Restkarten erhältlich sind, gibt es im Vorverkauf für den 12. Juni keine Tickets mehr.

Die Geschichte: Die vier Freunde Agathe, Max, Ännchen und Kaspar sind endlich wieder zusammen im Wald unterwegs – wie in alten Zeiten! Doch als ein Sturm aufzieht, müssen sie Schutz suchen und stoßen auf ein verfallenes Haus. Das nächste Abenteuer wartet auf sie, als Ännchen im Haus ein altes Buch voller Grusel- und Gespenstergeschichten findet. Kaspar beginnt vorzulesen – die Geschichte scheint ziemlich gut auf die vier Freunde zu passen und erzählt von Abenteuern im Wald, Mutproben und Pistolenkugeln, die in der Nacht gegossen werden.

Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg eröffnet die Domfestspiele

Mit einem Chorkonzert beginnen am Montag um 19 Uhr die Domfestspiele in Magdeburg. Das Eröffnungskonzert in der Bischofskirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gibt der Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg.

Der Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg ist regelmäßig erfolgreich bei nationalen und internationalen Wettbewerben vertreten und erreichte mehrfach ein „Goldenes Diplom“. Im Mai 2018 erhielt der Chor beim 10. Deutschen Chorwettbewerb in der Kategorie Mädchenchöre das Prädikat „hervorragend“ und den 1. Preis in dieser Kategorie sowie einen Sonderpreis der Volks- und Raiffeisenbanken.

Diese herausragende Leistung der Sängerinnen fand auch in unserer Landeshauptstadt mit der Eintragung in das „Goldene Buch“ von Magdeburg Beachtung. Durch eine erfolgreiche Teilnahme beim Landeschorwettbewerb Sachsen-Anhalt im Mai 2022 mit dem Prädikat „hervorragend“ und einem Sonderpreis der Sparkassen für eine herausragende Interpretation einer zeitgenössischen Komposition konnte der Chor an die Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen. Unter dem diesjährigen Motto werden alle Chöre (Spatzenchor, Kinderchor, Nachfolgechor, Extrachor, Männerchor und der Konzertchor) zu hören sein. Passend zur Jahreszeit und zum Motto erklingen bekannte Volkslieder, heitere Kinderchorliteratur und internationale Chormusik. Einige Chorstücke werden mit passenden Choreografien präsentiert. Zum Abschluss erklingt ein Medley aus dem Musical „West Side Story“.

Stasiarchiv: Auf den Spuren einer Geheimpolizei in Magdeburg

Am Montag, 5. Juni, bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv um 17 Uhr eine Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit an. Die Geländeführung umfasst laut Veranstalter den öffentlich zugänglichen Bereich und den MVB-Betriebshof „Kroatenwuhne“. Beim Rundgang gibt es einen Einblick in die Tätigkeit und Struktur der Staatssicherheit in der Region. Beschäftigte des Archivs informieren zur Bau- und Entstehungsgeschichte des Stasi-Komplexes am Kroatenweg. Zudem erläutern sie die Nutzung der Gebäude und Geländeabschnitte durch die jeweiligen Diensteinheiten.

Um Anmeldung wird unter 0391/62.712.211 gebeten. Spontan Entschlossene sind ebenso willkommen. Treffpunkt ist vor dem Dienstgebäude des Stasi-Unterlagen-Archivs, Georg-Kaiser-Straße 7.

„Spiderman - Across the Spider-Universe“ im Cinestar und im Cinemaxx

Der Animationsfilm „Spiderman - Across the Spider-Universe“ wird derzeit in Magdeburger Kinos gezeigt. Vorstellungen sind im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am Sonntag um 14, 16.45 und 20 Uhr, am Montag und Dienstag um 14, 16.45 und 20 Uhr und am Mittwoch um 14.20, 17.25 Uhr und 20.10 Uhr vorgesehen. In der englischsprachigen Originalversion wird der Film außerdem in diesem Kino am Montag um 19.50 Uhr und am Mittwoch um 19.15 Uhr gezeigt. Zunächst bis Mittwoch um 14.30, 17.10 und 20.10 Uhr wird der Film im Cinestar am Pfahlberg gezeigt - hier zusätzlich auch am Sonntag um 12.20 Uhr.

Die Geschichte: Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt. Jeder kann die Maske tragen – die Frage, wie du sie trägst, macht dich zum Helden.

Wanderung in Magdeburg

„Spielende Kinder“ ist eine Rundwanderung der Magdeburger Wanderbewegung am Montag überschrieben. Die Strecke führt auf 14 Kilometern ab dem Treff am Hauptbahnhof um 9 Uhr bis nach Stadtfeld, Olvenstedt und ins Neustädter Feld. Die Leitung hat Marita Uterwedde inne.

Gäste sind bei den Wanderungen jederzeit herzlich willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene drei, für Kinder einen Euro.