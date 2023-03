Das Forum Gestaltung sitzt in der Brandenburger Straße 10 in Magdeburg. Hier findet ein Konzert statt.

Magdeburg - Jazz und Party, Comedy und ein Liederabend, Klassik und Ska - der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Donnerstag, 30. März 2023, bietet ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat acht Freizeittipps zusammengestellt. Ideen zum Ausgehen am Mittwoch, 29. März, gibt es hier.

Kaisers New World im Magdeburger Forum Gestaltung

Im Forum Gestaltung geben am Donnerstag um 20 Uhr Frank Kaiser und seine Band „Kaisers New World“ ein Konzert. Sie machen dabei Station auf ihrer Record-Release-Tour.

Ihre Musik bietet eine Mischung aus World Music, Groove und Jazz und verbindet moderne Jazz-Elemente mit eingängigen Melodien, funkigen Rhythmen und klassischen Elementen. Die Besetzung besteht aus Frank Kaiser an der Gitarre, Valentin Butt am Akkordeon, Lukas Growe am Kontrabass und Hans Otto am Schlagzeug. Die Stücke wie „Black Mustang“, „Septomanie“, „Schlaflos in LE“ und „1001“ zeichnen sich durch eine experimentelle und überraschende Note aus, während das Akkordeon Farbe in die Musik einbringt und die Gitarrenlinien von Frank Kaiser umso deutlicher hervorhebt. Lukas Growe und Hans Otto, beide Absolventen der Leipziger Musikhochschule, brillieren am Bass und Schlagzeug.

Klassik trifft Pop im Magdeburger Gesellschaftshaus

Klassische Orchesterinstrumentalisten treffen auf Popmusiker – ein 30-köpfiges Ensemble kombiniert die treibende Kraft einer Band mit der Klangfülle eines Orchesters und lässt oft gehörte Songs der aktuellen Popmusik in einem völlig neuen Licht erscheinen. Mit diesem Ziel beginnt am Donnerstag um 19 Uhr ein Konzert im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 In Kooperation mit dem Konservatorium Georg Philipp Telemann. Die Leitung hat Marius Moritz inne.

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen mehr als 2600 Lernenden seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. In der traditionsreichen Musikschule der Stadt, aus deren Klassen auch immer wieder Preisträger in wichtigen Musikwettbewerben hervorgehen, bilden sowohl die klassische als auch die moderne Musik an den beiden Standorten im Breiten Weg 110 und am Thiemplatz im Thiem 20 tragende Säulen.

Neben dem Einzelunterricht für die Kinder und Jugendlichen sind unter dem Dach des Konservatoriums auch mehrere Orchester und Ensembles organisiert. Diese zeigen in der Landeshauptstadt, aber auch bei Orchesterreisen in andere Länder bei Konzerten ihr musikalisches Können.

„Der lange Abschied“ mit Barry Jordan an der Orgel im Dom zu Magdeburg

Im Rahmen der Reihe „Der lange Abschied“, in dem sich der Magdeburger Domkantor Barry Jordan in den Ruhestand verabschiedet, beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr das Konzert „Lieblings-Bach II“.

Barry Jordan sagt: „Lieblings-Bach in zwei Konzerten einpacken? Geht das? Nicht wirklich, natürlich. Ich entschied mich daher, keine Werke in den Programmen aufzunehmen, die ich in den letzten drei Jahren gespielt habe.“ Auf dem Programm stehen vor diesem Hintergrund die Toccata und Fuge F-Dur, Stücke aus der Clavier-Übung dritter Theil, die Sonate Nr. 3 in d-Moll, Stücke aus der Leipziger Handschrift sowie das Praeludium und Fuge in Es-Dur.

Liederabend für Erwachsene im Magdeburger Puppentheater

Einen Liederabend für Erwachsene gibt es am Donnerstag im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Beginn ist um 19 Uhr.

Gestaltet wird das Konzert von Richard Barborka und Miriam Locker. Es findet im Rahmen der Reihe „Abendgedanken“ statt und steht unter dem Titel „Songs of Love and Baum“.

André Herrmann ist mit seinem Programm „Roast in Peace“ im Magdeburger Moritzhof zu Gast

André Herrmann ist mit seinem Programm „Roast in Peace“ am Donnerstag ab 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz zu erleben. Er kommt aus Leipzig, ist Stand-up-Comedian und Autor.

Da ihm seine Karriere als zweifacher Gewinner der Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften nicht mehr genügte, stürmt er seit 2019 als Stand-Upper die Bühnen. Als Autor konzipiert er Programme, verfasst Gags für renommierte TV-Shows, entwickelt und schreibt Serien für TV sowie Streamingdienste. Dass er auch in der Welt der Literatur zu Hause ist, hat er 2015 mit seinem Debütroman „Klassenkampf“ bewiesen. 2018 folgte „Platzwechsel“.

Cavewoman mit den praktischen Tipps zur Haltung eines Partners im Magdeburger Hundertwasserhaus

Unter dem Titel „Cavewoman - Praktische Tipps zur Haltung eines Partners“ beginnt am Donnerstag um 20 Uhr eine Comedy-Show im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a im Magdeburger Hundertwasserhaus. Geboten wird eine humorvolle Reise durch die Mann-Frau-Beziehung mit Heike. Sie zeigt, wie unterschiedlich die beiden Geschlechter wirklich sind. Sie berichtet, wie sie die letzten Stunden vor ihrer eigenen Trauung nutzt, um den zu früh erschienenen Hochzeitsgästen einen Schnellkurs in Sachen Mann-Frau-Beziehung zu geben.

Dabei geht es unter anderem um die Rolle von Adam im Paradies und die Frage, ob Gott ein Mann ist. Die Theater-Comedy „Cavewoman“ sei jedoch kein feministischer Großangriff auf Männer, so die Veranstalter in einer Ankündigung. Vielmehr biete sie einen vergnüglichen Blick auf das Zusammenleben zweier unterschiedlicher Wesen, die sich einen Planeten, eine Stadt und das Schlimmste: eine Wohnung teilen müssen.

„Sondaschule“ bringt den Ska-Punk in die Magdeburger Factory

„Sondaschule“ ist zurück und stürmt mit ihrem neuen Album „Unbesiegbar“ auf Platz 2 der Media Control Charts. Die Band aus dem Ruhrgebiet geht mit der „Gute Zeiten Tour“ auf Deutschland-Tournee und macht am Donnerstag um 20 Uhr Halt in der Factory in Magdeburg.

Die sechs Sondaschüler versprechen ein Konzert voller positiver Energie, Ehrlichkeit und Herzblut. Das Album „Unbesiegbar“ sei eine Ode an das Leben, verpackt in 14 Songs zwischen Liebe, Sehnsucht, Alkohol und Glück morgens um halb vier, so die Veranstalter.

Party im Magdeburger Ellen Noir

Der Donnerstags Club öffnet ab 20 Uhr seine Türen im „Ellen Noir“ im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Neben den Resident-DJs Frank und Marcel Strömer, auch bekannt als FM Stroemer, legen an diesem Abend DJs Elias B. und Robert K. auf.

Elias B. begann seine Karriere im Jahr 2001 mit Vinyl und gründete 2003 die Gedankenkaoss-Crew. In den Folgejahren organisierte er erfolgreiche Partys in Barleben und der Sackfabrik Magdeburg. Sein harter Underground Techno brachte ihm Auftritte in vielen verschiedenen Clubs in Ostdeutschland ein. Zusammen mit seinem jetzigen DJ-Partner Robert K. bewegt er sich musikalisch von Minimal und Deep House bis hin zu feinstem Deep- und Melodic Techno.