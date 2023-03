Magdeburg - Konzert und Wissen, Satire und Literatur - die Magdeburger Volksstimme hat sechs Freizeittipps aus vier Bereichen für Mittwoch, den 29. März 2023, zusammengestellt. Die Tipps für Dienstag, den 28. März 2023, gibt es hier.

Post-Punk von Sandow aus Cottbus im Magdeburger Moritzhof

Die Musikband Sandow wurde im Jahr 1982 in Cottbus gegründet und hat ihren Namen vom gleichnamigen Stadtteil in Cottbus. Auf der Tournee zum 40-jährigen Bestehen gibt die Gruppe am Mittwoch im Moritzhof am Moritzplatz ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Als eine der bekanntesten und innovativsten Avantgarde-Bands aus der ehemaligen Ostzone erlangte Sandow große Berühmtheit durch ihre Hits „Schweigen und Parolen“ und „Born in the GDR“. Besonders ihre legendäre Performance „Ngoma“ mit mehreren hundert Trommlern und ihr Auftritt in dem Film „Flüstern und Schreien“ sind bis heute unvergessen. Die Band inszenierte auch Theaterstücke und Hörspiele und veröffentlichte 13 Studioalben, die europaweit Beachtung fanden. Auf einer Tour im Jahr 1995 trat Rammstein noch als Vorband von Sandow auf.

Kürzlich erschien ihr Best-of-Album „40 Jahre Sandow – Kinder des Verbrechens“, das nun live präsentiert wird. Für ihren größten Hit „Born in the GDR“ konnten sie Bela B. als Gastsänger gewinnen.

Wissen mit Rolf Schmiel im Alten Theater Magdeburg

Um Motivationspsychologie geht es am Mittwoch ab 19.30 Uhr bei einem Vortrag von Rolf Schmiel im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg. In seinem Vortrag „Senkrechtstarter - Die Wahrheit über Motivation“ stellt der Referent wissenschaftlich fundierte Strategien vor, die helfen sollen, Leistungsstärke und Lebensfreude nachhaltig zu steigern.

Dabei geht er unter anderem auf die Frage ein, was uns wirklich motiviert und wie wir Veränderungen psychologisch geschickt meistern können. In der Einladung zu dem Abend heißt es: „Erfahren Sie, warum aus Rückschlägen oft die größten Erfolge entstehen und wie Sie Veränderungen psychologisch clever meistern.“ Rolf Schmiel setzt auf wissenschaftlich fundierte Strategien, die er unterhaltsam vermittelt. Außerdem sorgen überraschende psychologische Experimente für echte Aha-Momente. Darüber hinaus verrät Rolf Schmiel seine persönliche Geschichte, wie er vom unternehmerischen Bruchpiloten zum erfolgreichen Senkrechtstarter wurde.

Rolf Schmiel ist als Psychologe wöchentlich als Experte in den Medien zu erleben – zum Beispiel bei ARD und ZDF. Internationale Konzerne und traditionsreiche Mittelständler wie Audi, Coca-Cola, Daimler, Shell, Würth und Xerox schätzen ihn. Als Redner gewann er 2015 beim „1. Deutschen Speaker Slam“ den Gesamtsieg, den Publikumspreis und den Award der Redner-Agenturen. Außerdem wurde er für den Medienpreis „Speaker of the year 2016“ nominiert. Im Frühjahr 2017 präsentierte er die mehrteilige Sat.1-Show „So tickt der Mensch“.

Volksstimme-Leser erhalten Rabatt beim Eintritt.

Literarischer Stammtisch in der Stadtteilbibliothek Florapark

Die Stadtteilbibliothek im Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 lädt am Mittwoch um 14.30 Uhr zum Literaturaustausch ein. Bei diesem Literarischen Stammtisch gibt es auch Lesetipps der Mitarbeiterinnen.

Anmeldung sind möglich. Zu erreichen ist die Einrichtung unter Telefon 0391/721 95 50 oder an [email protected] per E-Mail.

Satirischer Monatsrückblick mit den Hengstmanns in Magdeburg

Das Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 wagt am Mittwoch und am Donnerstag den Satirischen Monatsrückblick. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Hengstmanns blicken gemeinsam mit einem möglichen Gast auf die Ereignisse des vergangenen Monats zurück und werden dabei Frechheiten, Unverschämtheiten und Unmöglichkeiten aus medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderen Bereichen aufgreifen. „Trotz der zum Teil fassungslosen Geschehnisse wird der Rückblick wie gewohnt humorvoll und unterhaltsam gestaltet sein“, so heißt es in einer Ankündigung.

Verkehrsrecht bei der Magdeburger Urania

„Neues im Verkehrsrecht“ ist ein Vortrag von Hans-Peter Kamieth, Verkehrsmeister und Fahrlehrer, am Mittwoch um 17 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 überschrieben. Fast jährlich gibt es Neuerungen im Verkehrsrecht. Zudem fragen sich viele Autofahrerinnen und -fahrer, wie sie sich sicher im dichten Verkehr einer Großstadt in allen Jahreszeiten bewegen können.

Um Anmeldung wird unter Telefon 0391/25 50 60 gebeten.

Erinnerung an einen Magdeburger Juristen, der Reichsjustizminister wurde

Georg Prick hält am Mittwoch in Magdeburg einen Vortrag über Otto Landsberg. Otto Landsberg war ein jüdischer Anwalt, der fast 25 Jahre lang in Magdeburg tätig war und später der erste Reichsjustizminister der Weimarer Republik wurde. Im Rahmen des Vortrags wird Georg Prick auf die Verfolgung von Otto Landsberg durch die Nationalsozialisten eingehen, die nicht nur aufgrund seiner jüdischen Herkunft, sondern auch wegen seines jahrzehntelangen Engagements für die Sozialdemokratie stattfand.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 statt. Sie beginnt um 17 Uhr.