Manuel Richter tritt in der Festung Mark in Magdeburg auf.

Magdeburg - Musik und Theater, Film, Metal, Wissen und Kino - der Veranstaltungskalender Magdeburgs für Donnerstag, den 15. Juni, ist prall gefüllt. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen. Zu den Ideen zum Ausgehen für Mittwoch, den 14. Juni 2023, geht es hier.

Manuel Richter in Jan Sichting spielen in der Festung Mark

Manuel Richter gibt zum Kultur-Picknick in der Festung Mark am Donnerstag um 20 Uhr ein besonderes Konzert: Er hat seinen langjährigen Kollegen Jan Sichting als Unterstützung am Saxofon dabei. „Beide freuen sich auf den gemeinsamen Auftritt und die Interpretation vieler bekannter Songs und Eigenkompositionen in der sommerlich lauschigen Atmosphäre der Festung Mark“, heißt es in der Einladung.

Manuel Richter wurde 1980 in Burg bei Magdeburg geboren und wuchs in Magdeburg auf. Bereits in der frühen Kindheit begann Manuel Richter sich für die Musik zu begeistern. Im Alter von fünf Jahren beschäftigte er sich ausgiebig mit der Plattensammlung seines Großvaters. Mehr als 200 Auftritte pro Jahr werden absolviert und haben ihm einen guten Bekanntheitsgrad beschert. Nicht zuletzt auch durch die regelmäßigen Auftritte auf den Schiffen von Aida-Cruises.

Jan Sichting kann ebenso auf langjährige Erfolge als professioneller Musiker zurückblicken. Begonnen hatte alles mit erfolglosem Geigenunterricht und Freude am Chorgesang, in der Schule spielte er später Schlagzeug. Seit 20 Jahren hat er sich aber dem Saxofon verschrieben.

Offene Bühne in der Festung Mark

Bei der Stübchen-Session in der Festung Mark können Musiker, ganz gleich welcher Stil, egal ob Hobby oder Profi, auf der Session-Bühne in der Kulturwerkstatt des Stübchens den musikalischen Ton angeben.

Um 18 Uhr öffnet das Stübchen am dritten Donnerstag im Monat, ab 20 Uhr wird gejammt. „Vorhanden sind: Stagepiano, Drums, Amps - tragbare Instrumente bitte mitbringen!“, so die Veranstalter.

„Catch me if you can“ als Film im Oli

Am Freitag hat auf dem Magdeburger Domplatz das Musical „Catch me if you can“ des Theaters Magdeburg Premiere. Zur Einstimmung zeigt bereits am Donnerstag das Oli in der Olvenstedter Straße 25 den gleichnamigen Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 2002. Beginn ist um 19 Uhr.

In der Geschichte geht es um einen Hochstapler. Dem gelingt in den USA Unglaubliches.

Metal im Magdeburger Flowerpower

Die Metal-Bands Goath und Escarnium geben am Donnerstag ein Konzert im Flowerpower im Breiten Weg 252. Beginn ist um 19 Uhr.

„Otto der Große und Merseburg. Geschichte und Bilder“ im Kulturhistorischen Museum

Ein Vortrag über „Otto der Große und Merseburg. Geschichte und Bilder“ist am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 geplant. Derzeit erinnern mehrere Orte in Sachsen-Anhalt an die letzte Reise Kaiser Ottos des Großen im Jahr 973 und präsentieren sich im Rahmenprogramm der Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Am Donnerstag referiert Markus Cottin, Leiter der Domstiftsbibliothek und des Domstiftsarchivs Merseburg. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ökosoziale Hochschultage

Derzeit laugen in Magdeburg die ökosozialen Hochschultage. Allein am Donnerstag sind drei Veranstaltungen geplant,

Warum wir uns (nicht) umweltfreundlich verhalten — ein Blick in umweltpsychologische Forschung heißt ein Vortrag am 15. Juni. Dieser läuft ab 13 Uhr online über Zoom. Der Link ist auf der Webseite hinterlegt. Die Referenten gehen der Frage nach, was Menschen dazu bewegt und befähigt, sich klima- und umweltfreundlich zu verhalten, und welche Barrieren umweltfreundlichem Handeln im Wege stehen.

Klimapolitik konkret – Wie politischer Aktivismus den Klimaschutz voranbringt ist Thema im Workshop am 15. Juni. Dieser läuft von 17 bis 19 Uhr in Gebäude 40B auf dem Campus an der Zschokkestraße im Raum 227.

Stromnetzleitwarte – Das elektrische Netz in der Energiewende stabil halten und einen Blackout verhindern ist ein Workshop am 15. Juni von 13 bis 15 Uhr überschrieben. Treffpunkt ist vor Gebäude 9 auf dem Campus am Universitätsplatz. Es geht darum, welche Herausforderungen die Energiewende mit sich bringt und welche Lösungen für diese umsetzbar sind. Teilnehmer können auch selbst einmal das Netz steuern und versuchen, es stabil zu halten.

Gespräch über Lutz Seilers „Kruso“

Autor Lutz Seiler hat mit seiner Geschichte von Ed und Kruso, die im letzten Sommer der DDR ihr Refugium der Eigenheit auf Hiddensee vor der Wendezeit verteidigen, Menschen in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen fasziniert. Der Paderborner Literaturwissenschaftler Björn Heerdegen greift in seinem Vortrag am Donnerstag um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg das Erfolgsbuch auf und lädt zur Diskussion darüber ein, ob dieser Roman zur inneren Einigung beitragen kann.

Als „Kruso“ 2014 erschien, wurde er in der Literaturwissenschaft, Kritik, Medien und Gesellschaft zumeist wohlwollend bis enthusiastisch rezipiert. In der sinnlich aufgeladenen Geschichte ahnen die „Schiffbrüchigen“ Ed und Kruso auf der Insel Hiddensee nicht, dass sie ihr Außenseiterdasein kurz vor der historischen Wendezeit genießen.

„Breakfast Club“ im Domgymnasium

Frei nach dem Kultfilm von 1985 präsentieren die zehn Spieler und Spielerinnen aus 11. und 12. Klassen des Ökumenischen Domgymnasiums ihren „Breakfast Club“ mit eigenen Texten und viel Musik, unter anderem von Tom Waits, Gerhard Gundermann, KIZ und Mozart. Vorstellungen sind am Donnerstag um 18 und am Freitag um 19 Uhr geplant.

Herbert Beesten führt über den Hassel

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren der Magdeburger Hasselbachplatz – trotz seiner Qualitäten als Ausgehviertel und Treffpunkt in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt – als Brennpunkt, gar als Problemzone stigmatisiert. Der Magdeburger Literat Herbert Beesten geht der Sache auf künstlerische Weise auf den Grund.

Unter dem Titel „Check den Hassel“ veranstaltet er sozio-kulturelle Führungen mit Unterstützung weiterer Künstler und verschiedenen Aktionen und Performances aus Musik, Poetry und Rap sowie mit Begegnungen mit Menschen am und um den Platz im der südlichen Altstadt Magdeburgs. Von den Menschen ist zu erfahren, warum dieser Platz lebens- und liebenswert ist, was sie an dieser Stelle der Stadt schätzen und warum sie hierher immer wieder zurückkehren. Nächster

Termin für „Check den Hassel“ ist Donnerstag um 19 Uhr, weitere folgen am 8. Juli um 15 Uhr sowie am 20. und 27. Juli um 19 Uhr. Start ist jeweils am Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße.

„Menschen Recht Freiheit Protest“ im Landtag Sachsen-Anhalt

Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Menschen Recht Freiheit Protest“ wird am Donnerstag um 15 Uhr im Landtag Sachsen-Anhalts im Domplatz 6 bis 9 eröffnet. Bis 18. Juli können die Tafeln besichtigt werden.

Anlass für die Ausstellung ist der 70. Jahrestag des Volksaufstands am 17. Juni 1953, zu der die Bandbreite der Ereignisse in Sachsen-Anhalt gezeigt werden: Nicht nur in den Bezirkshauptstädten Magdeburg und Halle oder in den Industriezentren Bitterfeld-Wolfen, Leuna und Buna protestierten die Menschen, sondern auch in vielen Kleinstädten und auf dem Land. Nur die eilig herbeigerufenen sowjetischen Panzer konnten die SED-Diktatur vorerst retten. Gezeigt werden unter anderem weithin unbekannte Fotos vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt. Präsentiert werden erstmals auch zeitgenössische Tondokumente von unmittelbaren Augenzeugen. Besichtigt werden kann die Ausstellung von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Am Empfang müssen zunächst ein Besuchsschein ausgefüllt und ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis hinterlegt werden.

Indie-Pop mit Husten im Moritzhof

„Am 15. Juni halten wir mit dem Hustenmobil im schönen Magdeburg, um im Moritzhof ein Konzert zu geben“, heißt es auf dem Facebook-Kanal von Husten, einer Rockband, die im vergangenen Jahr nach vier EPs ihr Debütalbum „Aus allen Nähten“ veröffentlicht hat. Das Konzert am Donnerstag beginnt um 20 Uhr.

„Hört man dann aber den Album-Opener ,Weit leuchten die Felder‘ mit seinem hypnotischen Streicher-Arrangement und dem gedehnten, leicht heiseren vertrauten Gesang, dann kommt man gern näher“, hieß es in einer Kritik zu der Veröffentlichung im vergangenen Jahr. Entstanden sei eine der schönsten, spannendsten Platten aus hiesiger Produktion, die Folkpop-Sensibilität in eine topmoderne, teilweise elektronische Klangkulisse bettet.

In der Band wirken Gisbert zu Knyphausen, für viele Kritiker Deutschlands bester Singer-Songwriter; Top-Produzent Moses Schneider von Tocotronic und den Beatsteaks; und der frühere Viktoriapark-Sänger Tobias Friedrich alias Der dünne Mann mit.

Reuben Stone spielt in der Datsche

Die Musik von Multiinstrumentalist Reuben Stone ist vielfältig, interessant und fesselnd. Dub/Reggae, EDM, Rock und Blues sind einige der Hauptgeschmacksrichtungen in Stones Set. Seine Spezialität ist das nahtlose Zusammenspiel von Gitarre, Posaune, Synthesizer, Drum-Pads und Bass, um einen kompletten Bandsound zu erzeugen. Nachdem er 2013 seine energiegeladene Live-Looping-Bühnenshow entwickelt hatte, ging Reuben mit Tash Sultana auf Tournee durch die USA und mit UB40 durch Australien, was ihm ausverkaufte Headline-Shows in Australien und Neuseeland bescherte.

Ein Konzert beginnt am Donnerstag um 20 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Anfahrt über die Sandtorstraße.