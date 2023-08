Magdeburg - Theater und Literatur, die CSD-Aktionswochen sowie Aktionen für Ferienkinder - in Magdeburg wird am Donnerstag wieder viel Programm geboten.

Das Poetenpack bringt „Jeppe vom Berge“ auf die Bühne im Garten der Möllenvogtei

Am Mittwoch feierte die Komödie „Jeppe vom Berge oder Eine Nacht im Paradies“ des „dänischen Molière“ Ludvig Holberg im Garten der Möllenvogtei Premiere. Bis zum 20. August bringt die Potsdamer Theatertruppe Poetenpack den dänischen Volksklassiker über Macht, Unterdrückung und Einsicht in neun Vorstellungen mit viel Humor auf die Open-Air-Bühne. Die Premiere am Mittwoch war ausverkauft, für Donnerstag und Freitag um 19 Uhr gibt es noch wenige freie Plätze. Zusätzliche Vorstellungen finden an diesem und dem nächsten Sonntag um 17 Uhr sowie vom 16. bis 19. August jeweils um 19 Uhr statt. Tickets können auf der Webseite der Theaterleute erworben werden.

Die Geschichte: Der Bauer Jeppe vom Berge ist ein vom Schicksal gebeutelter Tropf. Was bleibt ihm da, als im Alkohol Trost zu finden. Nun soll er wieder mit ein paar Öre in der Tasche zu Fuß in die ferne Stadt, um Seife zu kaufen. Sein Weg führt an der Kneipe vorbei, sein Durst wird unerträglich, und wenig später torkelt er mit leeren Taschen aus der Wirtschaft. Er kann sich nicht mehr auf den Beinen halten und schläft im Straßengraben ein.

Das passiert nicht zum ersten Mal. Doch diesmal nimmt die Geschichte eine verrückte Wendung. Der Baron, sein Lehnsherr, und dessen fideles Gefolge finden ihn und planen ein Amüsement auf Jeppes Kosten.

Orientalische Küche in der Magdeburger Urania

Humus, Makluba und Bakklava ist das Thema einer Veranstaltung am Donnerstag um 15 Uhr im Haus der Urania am Nicolaiplatz 7. In dem Vortrag gibt Ingo Bringezu eine kleine Einführung in die orientalische Küche. Diese findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Viele Gerichte sind gesund und ausgewogen.

Ingo Bringezu führt in die Küche ein und gibt viele Tipps zum Nachmachen. Es werden auch die Gewürze wie Kreuzkümmel, Ras al hanut, Zatar und andere vorgestellt. Eine Reihe von Speisen kann verkostet werden. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Telefon 0391/ 25.50.60 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Termine der CSD-Aktionswochen in Magdeburg für Donnerstag

Queer-Lesung, Donnerstag, 17 Uhr: Kevin Junk stellt seinen Roman „Saturns Sommer“ bei einer Lesung mit Gespräch in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 vor. Für die Protagonisten in Junks Roman wird es ein heißer Sommer. Ein Sommer, der einen Wendepunkt im Leben der drei Figuren Pina, Tom und Alex markieren wird. Inmitten der Hitze lauern die Verletzungen der drei Freunde gefährlich unter der Oberfläche.

Pride-Karaoke und 120 Minuten Disco: Ab 19 Uhr steht am Donnerstag ein Musikkatalog von 54.000 Songs für die Karaoke-Auftritte zur Verfügung. Die zweistündige Disko beginnt im Anschluss um 23 Uhr ebenfalls im Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89.

Die Ausstellung „Etc. Fachkräfte fragen - queere Jugendliche antworten“ läuft noch bis zum 18. August in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße. Die Jugendlichen geben Einblicke in ihre Lebensrealität, ihre Probleme, ihren Alltag. Es handelt sich um eine Wanderausstellung des Kompetenzzentrums geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt. Sie wurde konzipiert, um zukünftige Fachkräfte aus der Jugendhilfe und Schule für queere Themen und Lebenslagen zu sensibilisieren, Diskurse anzustoßen und dazu zu ermutigen, sich auch im professionellen Alltag bewusster mit queeren Lebensrealitäten auseinanderzusetzen.

Ferienprogramm in Magdeburg

In Magdeburg haben mehrere Einrichtungen auch am Donnerstag Angebote für Ferienkinder vorbereitet. Hier eine Auswahl.

Bibliothek: Sommerbasteln ist am Donnerstag um 10 Uhr in der Stadtteilbibliothek Flora-Park in dem Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37 angesagt.

Der Monsterclub für alle ab 12 Jahren richtet sich an alle Fans des Schaurigen und Unheimlichen. Der Horrorexperte hat die besten Storys parat, von H. P. Lovecraft bis Owen King. Achtung: Diese Veranstaltung ist wirklich nur für starke Nerven. Beginn ist um 10 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109.

Für eine weitere Veranstaltung an gleicher Stelle und zur gleichen Zeit ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: Es geht um eine Reise zur nachgebauten Druckerpresse ins 16. Jahrhundert. „Ihr wandelt auf den Spuren von Johannes Gutenberg und den Magdeburger Buchdruckern. Am Linoldruck-Stand warten Einhörner, Drachen, Senseis und Bücherwürmchen darauf, gedruckt zu werden“, heißt es in der Einladung. Anmeldung unter Telefon 0391/540 4857 oder webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de per E-Mail.

Der „Die ???“-Leseclub beginnt dann um 11 Uhr. Eingeladen sind alle Ermittlerinnen und Ermittler ab 10 Jahren.

Die wöchentlich stattfindende Trickfilm-Werkstatt beginnt um 16 Uhr. Es werden in Kleingruppen eine eigene Geschichte und ein Storyboard erstellt. Mit Legosteinen und Motivhintergründen entstehen Lego-Landschaften. Anschließend werden mit einer Stop-Motion-App Fotos im Daumenkinoprinzip aufgenommen. Mit Musik und eingesprochenem Text ist der eigene kleine Trickfilm in rund drei Stunden fertig.

Naturkundemuseum: „Blühende Wiesen gestalten“ heißt ein Angebot der Museen in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 am Donnerstag um 14 Uhr.

Özim: Der Dialog der Generationen gestaltetet einen „Rundgang durch den Kräutergarten mit Tierfütterung“ im Özim in der Harsdorfer Straße 49. Beginn ist am Donnerstag um 10 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 0391/731,59.80.

Polidrom: Von 15 bis 16.30 Uhr findet ein Open-Air-Workshop Origami auf dem Polidrom statt. Bei diesem handelt es sich um die Veranstaltungsfläche an der Grünstraße.

Zoo: Auf Expedition durch Amazonien oder auf Safari durch Afrika begeben sich Ferienkinder im Zoo. Zum Preis von jeweils 65 Euro inklusive Mittagessen beginnen die Amazonien-Expedition am Donnerstag um 10 Uhr, die Africambo-Safari am Freitag um 9.30 Uhr. Buchungen sind unter www.zoo-magdeburg.de im Web möglich.

Der Zoo Magdeburg bietet bis Sonnabend zudem in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Das Überraschungsprogramm bietet Aktionen, Unterhaltung und Spiele.