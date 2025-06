Pokale des Fußball-Turniers in Neundorf bei heißen Temperaturen hart umkämpft. Es gab viele Pokale und einige Sponsoren.

Alina und Lea haben Spaß in kühlenden Kisten beim 21. Franz-Bechmann-Turnier des TSV Neundorf.

Neundorf - Hitzig ging’s beim 21. Franz-Bechmann-Turnier des TSV Neundorf zu. Die Pokale waren hart umkämpft. Vor allem aber verlangte auch hier die Hitze zum Sommeranfang allen zehn teilnehmenden Mannschaften alles an Ausdauer und Kraft ab. Das gleiche gilt für die Schiedsrichter. Die Temperaturen reichten am Nachmittag an die 30-Grad-Celsius-Marke.