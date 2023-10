Ein Blick in den Magdeburger Veranstaltungskalender für Donnerstag, 5. Oktober 2023, zeigt: In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gibt es immer etwas zu erleben.

Magdeburg - Drei Kabarett-Programme, Literatur und Jahrmarkt, Tango, Wissen und den Allee-Center-Geburtstag - die Magdeburger Volksstimme hat auf dieser Seite ein vielfältiges Freizeitprogramm aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 4. Oktober 2023, geht es hier.

Kabarett mit Sebastian und Tobias Hengstmann

„Jetzt mal ernsthaft“ heißt das Programm der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann, das im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gzeigt wird. Es handelt sich um das 18. gemeinsame Programm der beiden.

Auch interessant: Video und der Blick mit den Hengstmannbrüdern auf die neue Spielzeit

In einer Ankündigung heißt es entsprechend: „Wie die Zeit vergeht. Mit 18 ist man volljährig. Man darf Auto fahren und harte Sachen trinken, aber nicht gleichzeitig, denn mit 18 ist man ja auch voll strafmündig. Man könnte sagen, mit 18 ist es wohl vorbei mit Quatsch, Heiterkeit und Spaß, jetzt wird es ernst.“ Normalerweise sei dies nur alleine möglich – alleine beim Tanken, oder beim Öffnen der Abschlagsrechnung des Gasanbieters oder bei der Tiefenprüfung des Finanzamtes. „Aber nicht zu zweit und schon gar nicht auf der Bühne. Wie gewohnt nehmen die beiden die ernsten Themen dieser Welt als Rampe für ihren abendfüllenden klugen Klamauk“, so das Versprechen der Veranstalter. Auch wenn die Zeiten ernster würden, könne man sich auf die Brüder verlassen. Spontan, analytisch, frech und frisch werde alles aktuell kommentiert, was dem Zuschauer auf den Nägeln brennt.

Vorstellungen sind am Donnrstag und am 11. und 18. Oktober und 3. November jeweils um 19.30 Uhr sowie am 8. Oktober um 17 Uhr geplant.

Tango in der Sudenburger Feuerwache

Am ersten Donnerstag im Monat findet in der Feuerwache die Milonga statt. Seit Jahren tanzen die Mitglieder des Vereins Tango Argentino Magdeburg donnerstags im Café Hirsch in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 zu den Klängen des argentinischen Tango. Die verschiedenen DJ legen unterschiedliche Musiken auf und die Tanzpaare interpretieren die Rhythmen leidenschaftlich. So mancher Gast erfreut sich am Zuhören und Zuschauen.

Von 18 bis 19 Uhr gibt es eine Übungseinheit für Anfänger und Wiedereinsteiger. Von 19 bis 22 Uhr wird nach Tango, Milonga und Vals getanzt.

Offene Erzählbühne in der Magdeburger Festung Mark

Der Verein „Siebenmeilenworte“ lädt auf Spendenbasis für Donnerstag zur Offenen Erzählbühne in die Festung Mark im Hohepfortewall. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Erzählerinnen Janine Freitag, Celia Bernez und Kerstin Reichelt präsentieren sowohl alte als auch neue Geschichten.

Das Format ermöglicht es den Gästen, im ersten Teil den professionellen Geschichtenerzählern zuzuhören und sich anschließend selbst auf der Bühne auszuprobieren. Die Themen reichen von märchenhaften Erzählungen bis hin zu eigenen Erlebnissen, Mythen und Sagenhaftem, alles frei erzählt. Jeder Abend verspricht somit eine einzigartige Erfahrung. Das Thema dieses besonderen Abends am 5. Oktober lautet „Ernte“.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“, das politisch-satirische Kabarettprogramm mit Marion Bach, Heike Ronniger und Oliver Vogt steht derzeit auf dem Spielplan des Kabaretts „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen sind für Mittwoch und Donnerstag sowie den 14., den 21. und 25. Oktober jeweils um 20 Uhr und am 18. Oktober um 15 Uhr geplant.

Die Ankündigung beschreibt eine stürmische Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für manche wie das „Traumschiff“ und für andere wie die recycelte „Titanic“ erscheint. Es stellt sich die Frage, ob der Kapitän Kurs halten wird oder nicht. Alexa könnte vielleicht helfen, aber die Chefstewardess hat ihren eigenen Plan und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Max Beier präsentiert „Love & Order“ im Hundertwasserhaus

Max Beier präsentiert sein Kabarettprogramm „Love & Order“ im Hundertwasserhaus, wo er aktuelle Fragen zu Beziehungen, Politik und Gesellschaft behandelt. Er stellt die Vereinigung von Liebenden in einer Welt voller Gier und Konflikte in Frage, thematisiert Wladimir Putins Rolle und die Bedeutung von Verkehrssignalen. Beier nimmt auch die organisierte Familienbandenkriminalität humorvoll aufs Korn. Die Show verspricht intelligente, virtuose Unterhaltung und bietet eine erbauliche Reise durch aktuelle Fragestellungen.

Max Beier tritt am 5. Oktober um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle auf.

Musik und Literatur zu Gottfried Benn in der Magdeburger Stadtbibliothek

Vlady Bystrov und Heinz-Dieter Vonau sind am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 unter dem Titel „Gottfried Benn – die Zeit im Rhythmus immer wiederkehrender Beliebigkeiten“ zu Gast.

Benn, Geist der City, synkopischer Rhythmus im faszinierenden Aufruhr der Sprache. Ein Mediziner seziert seine Umwelt bis ins kleinste Detail; analysiert das menschliche Verhalten bis auf den Grund des trüben Bodens. Bringt Licht in dunkelste Ecken, zu geistiger Klarheit reifend. Das Gesetz seiner Dichtung: rhythmische Bewegung, ausgewogen im Sinn der entstehenden Klangfarben. Manche seiner Wortkreationen können zunächst befremden, geht man durch sie hindurch, findet man sich am Ende beglückt wieder.

Vortrag über Otto den Großen und den Heiligen Mauritius

Am Donnerstag, 5. Oktober, zeigt der langjährige Domführer Gotthard Demmel um 17 Uhr in seinem Bildvortrag in der Stadtbibliothek im Breiten Weg die Verbindung Ottos des Großen mit Mauritius, dem Schutzpatron des Doms und dem Ort Magdeburg auf. Es wird erklärt, aus welchen Gründen Otto Mauritius zum Heiligen des von ihm gegründeten Heiligen Römischen Reiches und dem Erzbistum Magdeburg mit seiner Kathedrale gewählt hat.

Ferner geht der Referent auf die Gründung des Erzbistums im Jahre 968 an einem Handelsplatz ohne Stadt ein. Rund 200 Jahre später erteilte Erzbischof Wichmann von Seeburg den Bürgern Rechtssicherheit durch die Einführung des Sachsenspiegels.

Gotthard Demmel möchte mit seinem Vortrag, der parallel zur aktuellen Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum „Des Kaisers letzte Reise“ stattfindet, dazu beitragen, sich einmal mehr mit besonderes wachen Augen und Ohren dem geschichtsträchtigen Thema zu nähern und den Dom als herausragendes Bauwerk im Kontext eines europäischen Kulturbewusstseins würdigen. Der Diplomingenieur Gotthard Demmel ist seit vielen Jahren Domführer und seit dem Bestehen des Dommuseums auch dort und in der Stadt Gästeführer. Seine Schwerpunkte liegen neben der Kathedrale Ottos des Großen auf der regionalen Geschichte und den weiteren Kirchen Magdeburgs.

Ältestes Volksfest läuft in Magdeburg

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verkauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Doch egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt.

Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr.

Allee-Center feiert Geburtstag

Center-Geburtstag: Derzeit feiert das Magdeburger Allee-Center 25-jähriges Bestehen. An diesem Mittwoch ist dazu der „Magic Day mit Magier und Walking Act“. Für Donnerstag ist der Gaming-Day mit Piet Flosse angesagt. Für 17.15 Uhr sind dann drei regionale Tanzgruppen angekündigt.