In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch der Blick in den Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 4. Oktober 2023.

Magdeburg - Kabarett und eine Lichtershow, Literatur und ein Vortrag über Syrien - auch am Mittwoch, 4. Oktober, bietet sich in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen. Zu den Tipps für Dienstag, den 3. Oktober 2023, geht es hier.

Kabarett „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“, das politisch-satirische Kabarettprogramm mit Marion Bach, Heike Ronniger und Oliver Vogt steht derzeit auf dem Spielplan des Kabaretts „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen sind für Mittwoch und Donnerstag sowie den 14., den 21. und 25. Oktober jeweils um 20 Uhr und am 18. Oktober um 15 Uhr geplant.

Die Ankündigung beschreibt eine stürmische Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für manche wie das „Traumschiff“ und für andere wie die recycelte „Titanic“ erscheint. Es stellt sich die Frage, ob der Kapitän Kurs halten wird oder nicht. Alexa könnte vielleicht helfen, aber die Chefstewardess hat ihren eigenen Plan und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Das Allee-Center feiert 25-jähriges Bestehen

Derzeit feiert das Magdeburger Allee-Center 25-jähriges Bestehen. Heute ist dazu der „Magic Day mit Magier und Walking Act“. Um 12, 13.15 und 15 Uhr ist der Bühne der Aufritt des Magier geplant. Mit Charme, modernem Zauberrepertoire und eloquenter Unterhaltung begeistert Stefan Gärtner mit verblüffenden Tricks und faszinierenden Momenten. Die extravaganten Gestalten von Digaudi sorgen am Mittwoch für witzige Überraschungen und einzigartige Momente. Mit ihren geometrischen Grundformen ziehen sie die Blicke auf sich und interagieren spielerisch mit dem Publikum.

Für Donnerstag ist der Gaming Day mit Piet Flosse angesagt. Für 17.15 Uhr sind dann drei regionale Tanzgruppen angekündigt.

Literatur im Klassiker-Club der Magdeburger Stadtbibliothek

Moby-Dick, der Zauberberg oder Ulysses - Die großen Klassiker der Weltliteratur stehen in zahlreichen Regalen. Wirklich gelesen haben sie aber nur die wenigsten von uns. Diesen Missstand will die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 mit dem Klassiker-Club beheben.

Eingeladen sind Menschen zwischen 12 und 120 Jahren. Beginn ist am Mittwoch um 17 Uhr.

Lichtershow im Magdeburger Elbauenpark

Bis zum 12. November gibt es wieder die Lumagica mit ihrer magischen Lichterwelt und einer Multimedia-Show im Magdeburger Elbauenpark. Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei der Show aus Lichtfiguren. Mehr als 250 Lichtmotive – allesamt in sorgfältiger Handarbeit gefertigt, 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen fügen sich zu einer wunderbaren Erzählung, in diesem Jahr die „Sage vom roten Horn“.

Die Sage erzählt die Geschichte des Ritters Willfried, der bei einem seiner Ausflüge am Ufer der Elbe auf die Beherrscherin der Elbe Elwine trifft. Elwine und Willfried fahren mit in einem Kahn, welcher von einem Schwan über die Elbe gezogen wird, auf die Elbinsel und sie zeigt ihm ihre Welt. Um den Hals trägt sie ein rotes Horn zum Herbeirufen des Schwans. Bei einem anstehenden Treffen mit ihren Schwestern Saale und Unstrut bittet sie ihn, ihr nicht zu folgen. Von seiner Neugier getrieben bricht er aber dieses Versprechen und wird entdeckt. Ein greller Blitz schlug in die Erde ein und Elwine verschwand für immer. Zurück blieb ihr rotes Horn.

Lage der Christen in Syrien

Diesen Mittwoch um 17 Uhr spricht Erzbischof Jean-Abdo Arbach aus Homs in der Stadtbibliothek über die Situation der Christen im Bürgerkriegsland Syrien. Er ist zu Gast beim Bistum Magdeburg im Rahmen der diesjährigen bundesweiten Aktion von „missio“, dem katholischen Hilfswerk. Erzbischof Jean-Abdo Arbach leitet die melkitisch-griechisch-katholische Kirche, die zu den Ostkirchen gehört. In diesem Jahr stellt „missio“ unter dem Motto „Ihr seid das Salz der Erde“ besonders das Schicksal der Christen in Syrien und im Libanon in den Fokus. Diese Christen sind oft die einzigen, die unter schwierigen Bedingungen, trotz zerstörter Infrastruktur, wirtschaftlicher Unsicherheit und Kriegshandlungen, ihren Mitmenschen dienen. Daher ruft der Erzbischof zur Solidarität mit den verbliebenen Christen im Nahen Osten auf. Sowohl Syrien als auch der Libanon haben eine lange christliche Tradition, die bis in die Tage der Kirchenväter im frühen Christentum zurückreicht. Doch nicht nur in Homs, das schwer vom Krieg gezeichnet ist, ist das Überleben der Christen in Syrien zunehmend gefährdet.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, dem 4. Oktober, um 17 Uhr an dem Vortrag und dem Gespräch mit Erzbischof Jean-Abdo Arbach in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, teilzunehmen. Die Ausführungen des Erzbischofs werden ins Deutsche übersetzt, und der Eintritt ist frei.

Das Christentum in Syrien hat eine lange Tradition und ist bereits seit der Entstehungszeit des Christentums präsent. Bis zur Islamisierung des Landes im 7. Jahrhundert war Syrien mehrheitlich christlich. Waren um 1900 noch über ein Viertel der Menschen im heutigen Syrien Christen, so lag der Anteil um 2010 mit etwa 1,8 Millionen nur noch bei rund einem Zehntel. Wegen des Bürgerkriegs in Syrien haben rund ein Viertel aller Syrer das Land verlassen, doch sind nach Schätzungen der Kirchen Syriens etwa die Hälfte der Christen oder sogar mehr außer Landes geflohen. Damit ist der Anteil der Christen in Syrien gegenüber den Muslimen noch kleiner geworden.