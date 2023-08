Magdeburg - Konzerte und Kunst, Horror im Kino, der Start in die CSD-Aktionswochen und ein Abendbesuch im Zoo - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Kultur und Unterhaltung. Die Magdeburger Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen für Freitag, den 4. August 2023, zusammengestellt. Für die Partys am Wochenende gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 3. August 2023, geht es hier.

„Twins in Colour“ bringen den Dreampop auf die Bühne im Volksbad Buckau

Synthesizer, E-Drums, Gitarre, Gesang und viel Hall – „Twins in Colour“ spielen Pop, der an die Musik der 1980er Jahre erinnert. Zu einem Konzert ist das Trio am Freitag um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu Gast.

Gegründet im Jahr 2019 in Leipzig erschaffen dabei melancholischen Dream- und Synthpop. „Das Ergebnis ist zuweilen tanzbar, in jedem Fall aber träumbar. Es erzählt vom Treiben der Stadt und einer großen Sympathie für die Lofi-Produktionen der 80er Jahre“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Konzert. In einer Rezension von Christian Ihle in einem Blog der Taz hieß es zur aktuellen EP „In Event Of Moon Desaster“: „Erstaunlich konsistent ist dabei die Güte der einzelnen Lieder, jeder einzelne der sechs Songs überzeugt dank des guten Händchens für Popmelodien, die in diesen 80ies Keller-Produktionen versteckt werden.“ Und die Organisatoren des Beat-im-Beet-Festivals beschrieben die Musik als warmer, melancholischer Dreamfolk/Pop, der sich, „wie warmer Beton sich anfühlt, wie Handys von innen riechen und wie die kühle Luft eines Altbaukellers schmeckt“.

Abendbesuch mit Musik im Magdeburger Zoo

Am Freitag und am Sonnabend öffnet der Magdeburger Zoo von 18 bis 22 Uhr seine Pforten für Nachtschwärmer. Begleitet von Musik, Kunst und Kulinarik flanieren die Besucher bei abendlicher, zauberhafter Atmosphäre durch den Zoo. Am Freitag sind Mr. Moonlight und Zeitlos und am Sonnabend Jiran und Paul Klatt angesagt.

Die Besucher bekommen neben dem Programm des Abends besondere Einblicke in das Verhalten der Tiere: Während sich die Schimpansen ihren Schlafplatz einrichten, die Giraffen dahinschreiten, sind andere nachtaktive Tiere unterwegs. Der Karpatenluchs macht seine Streifzüge, der Uhu und die Schnee-Eule sind hellwach, das Stachelschwein genießt seine Abendmahlzeit.

Der Zoo Magdeburg wurde 1950 eröffnet und ist seitdem ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. Zuchterfolge konnte der Magdeburger Zoo bei den Spitzmaulnashörnern, südamerikanischen Krallenaffen, Luchsen und Großkatzen verzeichnen.

Im Januar 2015 begannen mit dem Abriss der alten Wirtschaftsgebäude die 7,7 Millionen Euro teuren Umbauarbeiten für den Bau von Africambo 2, wo inzwischen unter anderem Elefanten leben.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Karten sind an der Kasse oder online erhältlich. Es gelten die normalen Eintrittspreise.

Musik am Blauen Bock in Magdeburg

Der Platz zwischen Karstadt und dem Blauen Bock hat sich in eine sommerliche Oase verwandelt. Am Freitag wird hier Programm geboten.

Am Freitag findet dann von 16 bis 21 Uhr ein musikalisches Event mit dem Singer-Songwriter Pedro Querido statt. Pedro Querido präsentiert seine Musik, die durch ihre eingängigen Melodien ein Ohrwurm sind. Seine Songs wirken scheinbar einfach, jedoch sind sie mit raffinierten Akkordprogressionen versehen. Die charakteristische Stimme des Künstlers schwankt zwischen hohen und kraftvollen Lagen, während manche Lieder auch von Schwermut geprägt sind. Der Musiker ist auch vom SWM-Talent-Verstärker und aus der SWM Kunstpause bekannt.

Start in die CSD-Aktionswochen in Magdeburg

Die Abkürzung CSD steht für „Christopher Street Day“ und ist ein jährliches Ereignis, das in vielen Städten weltweit stattfindet. Mit CSD-Aktionswochen ist Magdeburg vom 4. bis 20. August dabei. Der CSD soll die Rechte, Gleichstellung und Sichtbarkeit von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen einfordern.

Für diesen Freitag ist unter anderem ein „Queer Magdeburg Info Meet“ vor dem Rathaus geplant. Um 16 Uhr wird die Regenbogenfahne gehisst. Und ab 17 Uhr geht es um den Austausch, um queere Sichtbarkeit in Magdeburg, so die Veranstalter. Ab 23 Uhr wird eine Party „Celebrate“ im Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89 gefeiert.

„Call me by your name“ wird als Kino-Open-Air im Garten am Studiokino gezeigt

Das Studiokino Magdeburg setzt dieses Wochenende sein „Studiogarten Sommer-Open-Air“ fort. Am Freitag um 21.15 Uhr steht „Call me by your name“ auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Studioklub gezeigt.

Auf der Berlinale 2017, auf der „Call Me By Your Name“ zu sehen war, herrschte eine Einmütigkeit, wie man sie nur selten kennt: „Call Me By Your Name“ ist definitiv einer der schönsten Liebesfilme der letzten Jahre und versteht es, am Ende sein Publikum zu Tränen zu rühren.

Die Geschichte spielt in Norditalien im Jahr 1983: Familie Perlman verbringt den Sommer in einer mondänen Villa. Der 17-jährige Sohn Elio liest Bücher, hört klassische Musik und flirtet mit Marzia. Sein Vater, ein emeritierter Professor, beschäftigt sich mit antiken Statuen. Ein Gast namens Oliver, ein attraktiver Archäologe, unterstützt den Vater bei seiner Arbeit. Die Anwesenheit von Oliver wirbelt die Gefühle des pubertierenden Elio durcheinander. Elio erkennt, dass er noch viel über das Leben und die Liebe lernen muss.

Am Sonnabend um 21.15 Uhr steht „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ auf dem Programm.

Cinemaxx und Cinestar: Horror aus der Tiefe

Mit „Meg 2 - die Tiefe“ läuft seit dieser Woche in Magdeburger Kinos ein neuer Horrorfilm. Vorstellungen finden auch am Freitag statt.

Die Geschichte: Die Zuschauer tauchen mit Jason Statham und der weltbekannten Action-Ikone Wu Jing in unerforschte Gewässer ein. Als Leiter eines Forschungsteams unternehmen die beiden Helden einen waghalsigen Erkundungstauchgang in die tiefsten Tiefen des Ozeans. Doch ihre Reise endet im Chaos, als ein skrupelloser Minenkonzern ihre Mission durchkreuzt und sie sich in einem unerbittlichen Kampf ums Überleben wiederfinden. In einem furiosen Wettlauf gegen die Zeit sehen sich die Protagonisten mit gigantischen Megs und rücksichtslosen Umweltzerstörern konfrontiert.

Im Cinemaxx am Hauptbahnhof läuft der Film am Freitag und Sonnabend um 13.45, 17.30, 20.30 und 22.30 Uhr. Das Cinestar Am Pfahlberg zeigt den Streifen täglich um 17 und 20 Uhr und zusätzlich am Sonnabend um 22.45 Uhr.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt im Kloster Unser Lieben Frauen das „Archiv Einsdreissig“

Monika Huber hat seit Anfang 2011 ein digitales Archiv namens "Archiv Einsdreissig" erstellt. Dieses Archiv umfasst etwa 40.000 Fotografien und dokumentiert den weltweiten politisch-gesellschaftlichen Wandel in seiner medialen Spiegelung und bildnarrativen Konstruktion. Die Künstlerin greift Bilder auf, die normalerweise in der täglichen Nachrichtenflut untergehen, und bearbeitet sie, um sie neu sichtbar und erfahrbar zu machen. Diese Medienbilder zeigen häufig Menschen als protestierende und revoltierende Akteure in politisch-öffentlichen, oft gewaltsamen und kriegerischen Ereignissen.

Gezeigt wird das „Archiv Einsdreissig“ bis zum 27. August im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen.

Spielzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Magdeburger Stadtbibliothek hat ihren Sitz im Breiten Weg 109. Zum Angebot gehören auch Spiele.

Am Freitag von 16 bis 19 Uhr sind Besucher hier zur Amigo-Spielzeit eingeladen. Kinder und ihre Begleiter können aus dem Sortiment des Spieleverlags wählen und frei nach Lust und Laune Spiele ausprobieren.