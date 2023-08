Martin Müller gibt Donnerstag in "Nachbars Garten" am Blauen Bock ein Konzert.

Magdeburg - Musik und ein Wasseraktionstag, eine Wanderung, ein Markt, eine Ausstellung und Kino - dies sind Ideen für die Freizeit, die die Magdeburger Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 2. August, geht es hier.

Musik und ein Wasseraktionstag am Blauen Bock in Magdeburg

Der Platz zwischen Karstadt und dem Blauen Bock hat sich in eine sommerliche Oase verwandelt. Und hier wird auf Initiative der Städtischen Werke Magdeburg Programm geboten.

Am Donnerstag gibt es zunächst von 11 bis 15 Uhr einen Wasser-Aktionstag. Unter anderem kann hier Brunnenwasser beprobt werden. Unter anderem gibt es auch Tipps rund um das Wassersparen. Auf der Bühne sind zudem von 15 bis 18 Uhr der Soloakkordeonist Martin Müller und von 18 bis 20 Uhr „Under Bridges“ zu erleben.

Wanderung durch die Magdeburger Kreuzhorst

„Durch die Kreuzhorst“ ist eine Wanderung der Wanderfreunde am Donnerstag überschrieben. Treff für den zehn Kilometer langen Ausflug bis nach Cacau ist um 10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Sohlener Straße.

Zum Überqueren der Elbe wird die Gierfähre Westerhüsen genutzt. Bei der Kreuzhorst handelt es sich um ein Waldgebiet östlich der Elbe, das zum Teil unter Naturschutz steht.

Regionale Erzeuger verkaufen ihre Produkte

Die regionalen Erzeuger der Hof-Freunde richten wieder einen Markt zum „Frische-Shoppen“ auf dem Pfahlberg aus. Am 3. August und dann noch einmal am 7. September wird von 11 bis 17 Uhr gehandelt.

Leipziger Kunst im Magdeburger Forum Gestaltung

Am 28. Juni 2017 wurde in Leipzig die Künstlergruppe Kingkonkret ins Leben gerufen, die sich auf die Konkrete Kunst spezialisiert hat. Jetzt präsentiert das Forum Gestaltung Magdeburg die Ausstellung „Kingkonkret – Konkrete Kunst aus Leipzig“, in der ihre künstlerische Arbeit gewürdigt wird. Die Wurzeln der Konkreten Kunst gehen zurück auf das Jahr 1924, als der niederländische Maler Theo van Doesburg sie begründete. Diese Kunstform basiert idealerweise auf mathematisch-geometrischen Prinzipien und erzeugt faszinierende Rhythmen aus Farben, Flächen und Linien.

Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 werden nun verschiedene Werke gezeigt, darunter Arbeiten von Gerhard Wichler, der sich von den Rhythmen der Pixel und ihren Strukturen inspirieren lässt und diese mit Bügelperlen umsetzt. Dirk Richter hingegen erschafft organische und technoide Strukturen, indem er präzise gesägte Vierkanthölzer aus der Wand wachsen lässt. Ingrid Sperrle steigert ihre geometrisierende Malerei auf Kunstseide und verleiht ihr durch Schichtungen von Rost eine faszinierende dritte Dimension.

Geöffnet hat das Forum Gestaltung mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung läuft bis 20. August. Darüber hinaus wird die Dauerausstellung „Ganz modern“ gezeigt.

„Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem“ im Kino

Bei „Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem“ handelt es sich um eine animierte Actionkomödie und Comicverfilmung für Zuschauer ab 6 Jahren. Nachdem sie von der menschlichen Welt abgeschirmt wurden, machen sich die Turtles mit ihrem Lehrmeister Splinter auf, um die Herzen der New Yorker zu erobern und durch ihre heldenhaften Taten endlich als normale Teenager akzeptiert zu werden. Ihre neue Freundin April O’Neil hilft ihnen dabei, ein berüchtigtes Verbrechersyndikat zu bekämpfen. Doch schon bald geraten sie in Schwierigkeiten, als eine Armee von Mutanten auf sie losgelassen wird.

Im Cinemaxx läuft der Film nach der Preview am Mittwoch um 19.50 Uhr dann am Donnerstag um 14.30, 17.20 und 20.10 Uhr, am Freitag um 14.30, 16.40 und 20.20 Uhr sowie an den folgenden Tagen. Im Cinestar läuft die Preview am Mittwoch um 17.45 Uhr, ab Donnerstag gibt es Vorstellungen um 15, 17.35 und 20.40 Uhr, am Donnerstag und am Wochenende zusätzlich um 12.15 Uhr und am Sonnabend auch um 23.10 Uhr.

Ferienprogramm in Magdeburg

Zahlreiche Veranstalter bieten dieser Tage ein Ferienprogramm. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

Stadtbibliothek: Besucher der Magdeburger Stadtbibliothek reisen am Donnerstag mit einer nachgebauten Druckerpresse in der Stadtbibliothek zurück bis ins 16. Jahrhundert. Am Linoldruck-Stand warten Einhörner, Drachen, Senseis und Bücherwürmchen darauf, gedruckt zu werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0391/540-48 57 oder an webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de per E-Mail.

Der Monster-Leseclub richtet sich am Donnerstag ab 10 Uhr an Besucher ab zwölf Jahren. Präsentiert werden Storys von H. P. Lovecraft bis Owen King. Um 11 Uhr beginnt dann der Leseclub zur Kinderkrimireihe „Die drei ???“.

In der wöchentlich stattfindenden Trickfilm-Werkstatt werden am Donnerstag um 16 Uhr in Kleingruppen eigene Geschichten und Storyboards erstellt. Mit Legosteinen und Motivhintergründen entstehen Lego-Landschaften. Anschließend, werden mit einer Stop-Motion-App Fotos im Daumenkinoprinzip aufgenommen. Mit Musik und eingesprochenem Text ist der eigene kleine Trickfilm in rund drei Stunden fertig.

Gewächshäuser: In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b findet am Donnerstag um 11 Uhr bei den Kaimanen eine Schaufütterung statt. „Die beiden Kaimane Kaja und Manja liegen – entsprechend ihrer Natur als Lauerjäger – meist regungslos in ihrem Gehege im Großen Tropenhaus. Bei der Fütterung werden die Reptilien dann aber aktiv. Doch auch bei den Piranhas ist richtig was los, wenn es ans Fressen geht. Tierpfleger Matthias Schielke kommentiert am Vormittag die Schaufütterungen und gibt dabei Einblicke in die Lebensweise dieser Tiere ebenso wie in seinen Arbeitsalltag“, heißt es in der Ankündigung.