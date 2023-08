Eine Vielfalt an Partys bietet sich am Wochenende vom 4. bis 6. August 2023 in Magdeburg. Ideen zum Ausgehen hat die Magdeburger Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - so feiern die Clubs das Wochenende

Am Wochenende bringen Partys Bewegung in die Clubs.

Magdeburg - Mit einem vielfältigen Programm sorgen die Clubs in Magdeburg wieder für Stimmung. Die Volksstimme hat einige Ideen zum Ausgehen fürs Wochenende zusammengetragen. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 4. August 2023, geht es hier.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 sind beim „HeiKel music Open Air & mehr“ am Freitag ab 19 Uhr Technofloor und House angekündigt. Musik gibt es von Mela Leøne, Feildae Dynamicson, CRS, Chris Barley, D/Baker, Nickyrella und KAZEM. Das „Feelings Open-Air“ beginnt an gleicher Stelle am Sonnabend um 16 Uhr. Mit dabei sind Twinpitchers, Tonstruktur, Moto und Herr_Conrad.

Ellen Noir: Unter dem Titel „Locker & Flockig“ steht Freitag und Sonnabend jeweils ab 22 Uhr ein Free Rave im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 auf dm Programm. Am Freitag spielen Sunset. Deejay Pee, Beam vs. Nameless, Hoehni vs. Cycle, Echse und Creapy, am Sonnabend Deejay Pee, DJ Decline, Sylas, Luzzifer, Fabitekk, Hoehni vs. Cycle sowie Fehlfunktion.

Boys’n’Beats: „Celebrate“ heißt die Party mit DJ Momo und House, R’n’B, 80er und Charts, die am Freitagabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, gefeiert wird. Am Sonnabend ist zur gleichen Zeit am gleichen Ort die „CSD Startup Party“ mir Drag DJane Rosetta Blech angesagt.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnen freitags und sonnabends die Partys im Down Town Club im Breiten Weg 227.

Geheimclub: „Multiplay“ ist die Nacht ab Freitag, 23 Uhr, im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Musik gibt es von Radio Blackout, Mathilda und T_Quila. Bei „Never Stop“ in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht sind auf dem einen Floor Continuous Return, Blue Hour und Hermann Bässse, auf dem anderen Kjeld, B2B Aemute und Die Villa Crew zu erleben.

MAW: Unter dem Titel „Vorstandsfeier“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr ein Party im MAW in der Liebknechtstraße. An den Reglern stehen Jonny.Kilo, Patrick Dre, Cage, ND/AD, Red Sunday, Henni Lindau, DJ Ritalino, Rinox, DSTN, Zorn, Hand aufs Hertz und RuppiDieKatz.

Riverside@Night:Bei der Rivrside@Night gibt es ab 19 Uhr Programm an zwölf Orten in Magdeburg – dem Mückenwirt, dem Elbelandhaus, dem Toro Grosso, dem Culinaria, dem MDR-Landesfunkhaus, dem Le Frog, dem Montego Beach Club, dem Yachthafen, dem Albinmüller-Turm, der Schweizer Milchkuranstalt, der Strandbar und dem Café Treibgut.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Einer Sommertradition folgend klingt das Wochenende in der Datsche aus. Geöffnet ist ab 14 Uhr. Das Freiluftlokal befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite.