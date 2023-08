Magdeburg - Mehrere Konzerte und ein Bücherflohmarkt - die Magdeburger Volksstimme hat Veranstaltungstipps für Freitag, den 18. August 2023, auf dieser Seite gesammelt. Für die Partys des Wochenendes gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Donnerstag, den 17. August 2023, geht es hier.

Revolverheld gastiert im Elbauenpark

Johannes Strate als Sänger und Gitarrist, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen mit weiteren Gitarren, Jakob Sinn am Schlagzeug und Arne Straube am Keyboard – das sind Revolverheld. Die dem Pop-Rock und dem Deutschrock zuzuordnende Band ist zu einem Konzert am Freitag ab 19.30 Uhr im Magdeburger Elbauenpark zu Gast.

Die Gruppe wurde unter dem Namen Manga im Winter 2002 in Hamburg gegründet. Im Herbst 2004 nannte sie sich in Tsunamikiller um. Seit dem Tsunami Ende 2004 nennt sie sich Revolverheld. Die erste Single der Band, Generation Rock, erschien im Juni 2005 und erreichte auf Anhieb die deutschen Charts. Insgesamt konnte die Band 15 weitere Singles und Charts platzieren und erreicht mit sieben Alben die deutschen Top-Ten. Zu den jüngsten Veröffentlichungen zählen das Album „Neu erzählen“ mit der gleichnamigen Auskopplung und eine weitere Single unter dem Titel „Abreißen“.

Klezmer trifft Klänge aus Syrien in Sudenburger Feuerwache

Sehr oft spielen die Musiker der Klezmer- und Folkband „Foyal“ und die arabische Band „Jiran“ nicht zusammen ein Konzert, ist es doch ein ziemlich großer Haufen, der da auf der Bühne Platz finden muss. „Sicher ein Grund mehr, einmal hinzugehen und zu lauschen, was sie so zu erzählen haben. Zusammen auf eigene Weise. Das Leben ist eine Reise“, heißt es in einer Ankündigung für ein Konzert in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 am Freitag um 20 Uhr.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die Magdeburger Band „Foyal“ zuerst eher traditionellem Klezmer, Musik des Balkans und der Roma, später auch bretonischem und irischem Folk verschrieben. Dabei gehen die Musiker der Band eigene musikalische Wege mit dem Ziel, authentisch zu bleiben und Folk-Musik erlebbar werden zu lassen.

Das Bandprojekt „Jiran“ steht in Syrien für Nachbarschaft. Musikalisch wird es von Percussions, Gitarre und der Oud, einem Saiteninstrument der klassischen arabischen Musik, geprägt.

Bibliothek verkauft Bücher und CDs

Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr verkauft die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 Romane, Krimis, Sachbücher, außerdem Ratgeber zu Fragen der Gesundheit oder für spezielle Hobbys sowie Kinderbücher.

Daneben können aber auch Musik-CDs, Hörbücher und Filme auf DVD zu ergattert werden, Blu-Ray-Discs in hoher Qualität sowie Noten, die aus der Musikabteilung ausgeschieden sind.

Jazz im Breiten Weg

Das Duo Ulrike Nocker und Oliver Vogt sind „be-swingt“. Am Freitag um 20 Uhr beginnt im Breiten Weg 114a ein Konzert, zu dem sie die New Dunleans mit Olaf Dix, zuständig für Kontrabass und Gesang sowie Mathias Schroeter mit Gesang und Gitarren eingeladen haben.