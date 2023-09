Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Theater und Circus, Konzert und Literatur, die Haus+Hof-Messe, Kunst und Circus - auch am Freitag, 15. September 2023, bietet Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengestellt.

Für die Partys vom 15. bis 17. September 2023 gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 14. September 2023, geht es hier.

„Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel wird derzeit das Stück „Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ mit Ines Lacroix und Matthias Engel aufgeführt. Die Handlung dreht sich um Bibliothekar Carl Simmel, der nach Frau Blumes Aufstieg in neue Welten einsam ist. Er plant, Gäste einzuladen, um eine Hymne auf das Glück zu singen und zeigt, wie Musik Verbindungen schafft.

Das Stück vereint Harmonie und Disharmonie, Ebenholz und Elfenbein, Last und Lust, Kameliendame und Bremer Stadtmusikanten. Die Vorstellungen finden bis Sonntag sowie am 22. und 23. September im Theater an der Angel statt. Der 21. September ist bereits ausverkauft. Für diesen Freitag waren zum Redaktionsschluss noch Restkarten verfügbar.

Konzertlesung und Vernissage im Literaturhaus Magdeburg

„Joonas Sildre: Zwischen zwei Tönen. Aus dem Leben des Arvo Pärt“ heißt es am Freitag ab 18 Uhr bei einer Konzertlesung mit anschließender Vernissage im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7.

„Die Graphic Novel (Voland & Quist, 2021) verfolgt den Werdegang des weltberühmten Komponisten von seiner Kindheit im okkupierten Estland bis zu dem Jahr 1980, als er auf Druck der sowjetischen Regierung mit seiner Familie nach Wien emigrierte“, ist einer Ankündigung zu entnehmen. Auf Grundlage jahrelanger Recherchen zeichnet der estnische Comic-Künstler Joonas Sildre in kurzen Episoden das stimmungsvolle Porträt eines bescheidenen, rastlosen Künstlers, der auf seiner Suche nach Sinn und einer eigenen Musiksprache auch nicht die Konfrontation mit der Staatsmacht scheute.

Joonas Sildre hat sich dazu eines besonderen Stils bedient, um eine Synthese zwischen Musik und grafischer Umsetzung zu erreichen. „Zwischen zwei Tönen“ wurde 2018 anlässlich der Eröffnung des Arvo-Pärt- Zentrums in Laulasmaa/Estland veröffentlicht und inzwischen mehrfach ausgezeichnet.

„Gedankentreibholz“ mit Petra Kistner-Knobbe in Ernas Lebensmittelpunkt

Petra Kistner-Knobbe liest am Freitag um 19 Uhr aus ihrem Buch „Gedankentreibholz“. In Ernas Lebensmittelpunkt in der Annastraße 40 wird eine Mär aus Texten der Verheißung und des Versprechens anzukommen geboten.

Es spielt und singt Eddie Weimann. Einlass ist ab 19 Uhr, der Beginn um 19.30 Uhr.

Hyparschall in der Sudenburger Feuerwache

Eine Vinyl-Release- Party beginnt am Freitag um 20 Uhr mit der Band Hyparschall in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Geboten werden eine animalische Expedition und eine Zeitreise verschrobener Klänge, die aber nie in der Vergangenheit festhängt.

Zu hören seien einstige Gedichte in deutsch – reduziert auf das Wesentliche. Support gibt es an dem Abend von „Wunder & Nei:n“. Hyparschall – das sind Thomas Koch, Gerald Rabe und Andreas Gentzsch.

Vernissage im Volksbad Buckau

„Malen ist für mich die beste Art, mich auszudrücken, ohne bewusst darüber nachzudenken. Auf Papier getanzt zeigen meine Aquarelle die Frau, die ich war, die ich geworden bin und die ich werden will“, sagt Anja Dähne. Die Aquarellistin aus Magdeburg bildet auf ihren Werken vornehmlich Frauen ab und begibt sich damit auf eine Reise der Darstellung bildgewordener Emotionen, Erfahrungen, Sehnsüchte und Entscheidungen. Gleich der wässrigen Farben lässt sie ihre aktuelle Weltsicht, persönliche Themen und Haltung in ihre Portraits einfließen. Themen wie Sinnlichkeit, die Ästhetik von Lust sowie Schmerz, Wut und Leere stehen dabei nebeneinander- Bilder, die das Leben malt.

Am Freitag eröffnet im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 67 eine Ausstellung mit ihren Arbeiten. Zur Vernissage wird die Tänzerin Carmen Puschmann in Begleitung einer ihrer Gruppen die Bilder auf kreative Art in Szene setzen. Die Ausstellung läuft bis 14. Oktober. Geöffnet ist Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner steht wieder auf dem Spielplan im Theater Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind für Freitag sowie den 24. September und den 28. Oktober jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Der Soldat Franz Woyzeck arbeitet als Diener für seinen Hauptmann. Um seine Freundin und das Kind versorgen zu können, stellt er sich zudem medizinischen Versuchen zur Verfügung, in deren Rahmen seine Ernährung reduziert wird – auf Erbsen. Armut, Demütigungen und die toxischen Auswirkungen der Mangelernährung führen zur Entgleisung: In wahnhafter Eifersucht ermordet er seine Freundin Marie.

Musikalische Komödie „Oh, Alpenglühn“ im Theater in der Grünen Zitadelle

„Oh, Alpenglühn“ heißt die musikalische Komödie von Mirko Bott, mit der das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a am Freitag um 20 Uhr in die neue Saison startet. Weitere Vorstellungen sind unter anderem am 14. Oktober um 20 Uhr sowie dem 11. November nd den 1. Dezember jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Eine erfolgreiche Musicaldarstellerin leidet unter Verfolgung – von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren durchgedrehten Produzenten und zu guter Letzt von ihrem Ehemann. Sie findet Zuflucht in den bayerischen Alpen, einquartiert in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In der idyllischen Kulisse kommen sich die Diva und der Naturbursche näher. Die Lawine kommt ins Rollen und endet anders als erwartet.

Haus + Hof in der Magdeburger Messe

Von Freitag bis zum Sonntag öffnet zum 17. Mal die Publikumsmesse „Haus + Hof“ ihre Tore in und an den Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9. Parallel zum Landeserntedankfest vereint die Messe zwei benachbarte, sich ergänzende Bereiche unter einem Dach: Bauen und Wohnen. Auf der Messe sind eine große Auswahl von Produkten und Dienstleistung für zu Hause zu finden. Es geht um die Themen Mobiliar und Raumgestaltung, um Küchen, um Lichtkonzepte und Beleuchtungstechnik, um Innen- und Außenausbau, um Hausbau und Finanzierung, um Solartechnik und Photovoltaik und um energieeffiziente Haus- und Gebäudetechnik. Themen sind aber auch Garage und Terrasse, Saunen und Whirlpools. Handwerksbetriebe und weitere Partner beantworten Fragen.

Ein Schwerpunkt ist auch das Holzforum. Der Werkstoff Holz ist ein klimaneutral nachwachsender Rohstoff und gewinnt aktuell ob der Energie-Diskussion an Bedeutung. Unter dem Motto „Holz ist mehr!“ präsentiert sich das Forum auf 300 Quadratmetern mit zahlreichen Informationen über Produkte für Wohnen und Bauen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vortragsreihen, Workshops und besonderen Aktionen sorgt an allen drei Tagen für zusätzliche Unterhaltung und Anregungen. Ein niveauvolles Bühnenprogramm mit Moderation und Infotainment geben der Messe Flair, Emotion und Qualität. Für die Besucher wird es wieder eine große Tombola geben. Während des Bühnenprogramms sind Vorträge von Unnerstall Holzmarketing unter dem Titel „Bauen und Wohnen mit Holz – eine gute Entscheidung!“, von Raumkonzepte Ebert unter dem Titel „Leerer Raum und nun? Raumkonzepte zum Wohlfühlen“, von JM ProjekInvest zu Photovoltaik-Kompaktanlagen für zu Hause, von CAD.S Raum.Licht.Systeme unter dem Titel „Lichtkonzepte – Das richtige Licht für Innen und Außen“, von der Energiekonzepte Deutschland unter dem Titel „Viel mehr als eine Solaranlage. Das vernetzte Energiekonzept der Zukunft“ sowie von den Städtischen Werken Magdeburg zur Frage „Wann lohnt sich die Wärmepumpe“ geplant. Während der regulären Messeöffnungszeiten steht den Besuchern eine kostenfreie Kinderbetreuung zur Verfügung.

Geöffnet ist vom 15. bis 17. September jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind am Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17. September um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.