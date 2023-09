So feiern die Clubs in Magdeburg das Wochenende

An diesem Wochenende wird in Magdeburg in den Clubs wieder getanzt.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Clubs dieses Wochenende in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps zusammengestellt. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 15. September 2023, geht es hier.

Insel der Jugend: Um 20 Uhr beginnt am Freitag die „Reise zum Mittelpunkt der 80er“. Die passende Musik hat Braunaard dabei. Ein „Bass Nacht Closing“ beginnt am gleichen Ort am Sonnabend um 19 Uhr. Luminatix und Save the Rave sind mit von der Partie.

Boys’n’Beats: „ClubQueens Vol.6“ heißt es am Freitag a 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Tags darauf legt zur gleichen Zeit am gleichen Ort Destiny Drescher Pop und R’n’B auf.

Down Town Club: Eine Yolo 2010er Party mit DJ Florence ist am Freitag um 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 geplant. Am Tag darauf beginnt die „Jack Daniels & Friends Party“ ebenfalls um 23 Uhr.

Geheimclub: Ein „Multiplay“ beginnt am Freitag um 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Die Musik haben JJ3, Hedda und Carlaidoskop dabei. In der Nacht zum Sonntag beginnt „Never Stop“ um Mitternacht. Auf dem einen Floor legen Lecat, Piater und DXTN, auf dem anderen Marcel Lentges und B2B Lorenz Kraach auf.

Prinzzclub: DJ Big A legt am Freitag ab 23 Uhr bei „Wyld“ im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Gespielt werden Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass. Am Sonnabend um 23 Uhr legt DJ Alex Martura Urban, Hip-Hop, House, Classics und Pop zum „Weekend Lover“ auf.

Datsche: Diesen Sonnabend ist in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite, „Amore Baci Datschi“ angesagt. Mit dabei sind Romeo Tuff, Morris Funk, Jessica Lindner und Rent a Pizza. Beginn der Party ist um 15 Uhr. Geöffnet ist auch am Freitag und Sonntag ab 14 Uhr.

Feuerwache: Schwoof mit DJ Wassi steht am Sonnabend ab 21 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 auf dem Programm. Einlass ist ab 20.30 Uhr.

Idol: Im Rennebogen 177 sitzt das Idol. Hier beginnt am Sonnabend um 21 Uhr die Ü30-Party.

Factory: In der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Anfahrt über die Sandbreite, steht am Sonnabend ab 22 Uhr eine „Reopening-Party“ mit Street-Kidz und „Die Gebrüder Brett“ auf dem Kalender. Mit dabei sind auch Kannadiss, Cheapex, Fabitekk, CZ Kind, Bassbilanz, Echse, Massakker, Poison Ivy, die 484 Crew, Reisegruppe Kaoz, Bassbuddha vs. Mükke, Bookwood vs. Shark sowie Nanotekkzz vs. Krascher.

Flowerpower: In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs im Flowerpower auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr.

Luises Garten: In Luises Garten an der Festung Mark ist am Sonntag um 15 Uhr „Metamorphosis“ angesagt. Bis 22 Uhr sorgen Schmarco van Wolken, Beatamines sowie „Gewagt und Maßgeschneidert“ für die Musik bis in den Sonntagabend hinein.