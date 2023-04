In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Volksstimme hat Freizeittipps für Mittwoch, den 19. April 2023, zusammengetragen.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Mittwoch

"Die höflichen ..." treten in der Magdeburger Stadtbibliothek auf.

Magdeburg - Ein Kinderbuch und Kabarett, ein Abend über die Kultur Afghanistans, Kunst, Bühne und Jugendtheater - der Veranstaltungskalender für Magdeburg an Mittwoch, 19. April, verspricht Abwechslung. Die Magdeburger Volksstimme hat die Freizeittipps zusammengestellt. Ideen zum Ausgehen für Dienstag, den 18. April, gibt es hier.

„Die höflichen …“ kommen in die Magdeburger Stadtbibliothek

Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen ist die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen …“ allzeit bereit, dem Publikum selbstgeschriebene Texte in die Gehörgänge zu jagen, zum Lachen, Träumen und Nachdenken anzuregen. Die Mitglieder Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke eint die Lust an der Sprache und die Welt der Worte mit Leben zu füllen.

Nächster Termin ist diesen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Die heutige Veranstaltung steht unter der Überschrift „Die höflichen introvertierten Urlauber*innen im Frühling“.

„Müll – alles über die lästigste Sache der Welt“ in Ernas LebensMittelPunkt in Magdeburg

Gerda Raidt hat ein Kinderbuch namens „Müll – alles über die lästigste Sache der Welt“ geschrieben und illustriert. Das Buch, das für Kinder ab 7 Jahren geeignet ist, informiert über Müll und seine Geschichte, erklärt, was mit Müll geschieht, welche Probleme dabei auftreten können und wie wir sie lösen können.

Die Autorin stellt ihr Buch am Mittwoch um 16.30 Uhr in Ernas LebensMittelPunkt vor. Dieser ist in der Annastraße 40.

Länderabend Afghanistan bei der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

Die Evangelische Studierendengemeinde in der Neustädter Straße 6 lädt am Mittwoch um 19 Uhr zu einem Länderabend über Afghanistan ein. Das Bild von dem Land ist geprägt durch die erneute Machtübernahme der Taliban. Jüngst warnte das UN-Welternährungsprogramm, Afghanistan stehe vor der größten Hungerkrise seit 25 Jahren.

Faisal kommt aus Afghanistan und wird morgen von seinem Land und von seinem sehr bewegten Leben erzählen. Mit Beginn des Fastenbrechens zum Sonnenuntergang im Ramadan werden dann auch Speisen nach afghanischen Rezepten aufgetischt.

Kunsthäppchen für die Mittagspause im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 versorgt die Besucher mit kulturellen Appetithäppchen.

Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - „das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche“, so das Museum. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Kabarettist Sebastian Hengstmann auf Solopfaden in Magdeburg

Mittwochabend um 19.30 Uhr beginnt im Kabarett „…nach Hengstmanns“ in der Breiten Weg 37 eine Aufführung des Soloprogramms „Niemand mag Klugscheißer“ von und mit Sebastian Hengstmann. Weitere Vorstellungen sind für den 21. April und den 4. Mai um jeweils 19.30 Uhr geplant.

Das dritte Soloprogramm von Hengstmann verspricht eine messerscharfe Analyse politischer Themen und Vorschläge, die möglicherweise klug sind, aber von niemandem erschöpfend bekannt sind. Wie in seinen früheren Programmen wird Hengstmann virtuos durch die Themen springen.

Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum im Magdeburger Schauspielhaus

Das Theaterstück „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“, basierend auf den Büchern des britischen Autors Andy Stanton, steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Das Stück erzählt die Geschichte des wildwütigen Mr. Gum, der Kinder, Tiere und Spaß hasst und den ganzen Tag im Bett herumliegt und grimmig aussieht. Polly und Freitag O'Leary machen ihm einen Strich durch die Rechnung und verhindern, dass er seine bösen Pläne umsetzt. Das Stück, das für Kinder ab 8 Jahren geeignet ist, wurde ins Deutsche von Harry Rowohlt übersetzt und von Regisseur Markus Heinzelmann inszeniert. Heinzelmann hat bereits an Theatern wie dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg und dem Staatstheater Nürnberg gearbeitet. Die Inszenierung des Stücks verspricht mit Sprachwitz und absurden Ideen für beste Unterhaltung zu sorgen und nicht nur die jungen Zuschauer, sondern auch ihre Eltern zum Lachen zu bringen.

Vorstellungen, zu denen noch Karten zu haben sind, sind für Mittwoch sowie den 26. Mai und den 13. Juni jeweils um 10 Uhr sowie um 18.30 Uhr für den 29. April geplant.