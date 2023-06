Franzöische Fahnen in Magdeburg und der Name der Fête de la Musique weisen auf den Ursprung des Musikfests hin.

Magdeburg - Die Fête de la Musique ist ein großer Programmpunkt des Magdeburger Veranstaltungskalenders für Mittwoch, den 21. Juni. Es gibt aber auch zwei Wanderungen, einen Architekturspaziergang, das Mint-Festival, Veranstaltungen der Ökosozialen Hochschultage, ein Posaunenkonzert, eine offene Bühne, ein Jobfestival auf dem Unigelände, das Musical auf dem Domplatz, feministische Außenpolitik und Partys, die die Volksstimme hier zusammengestellt hat. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 20. Juni, geht es hier.

Überblick über die Fête de la Musique in Magdeburg

Zum Sommeranfang werden – zurückgehend auf eine in Frankreich beheimatete Tradition – die Fête de la Musique gefeiert: Bei freiem Eintritt wird das Fest der Musik mit Hobby- wie mit Berufsmusikern auf Straßen und Plätzen gefeiert. In Magdeburg findet die Veranstaltung in diesem Jahr unter dem Titel „La petite fête“ am Mittwoch statt. Hintergrund: Der Verein, der sich über Jahre um die Ausrichtung der Veranstaltung gekümmert hat, musste kurzfristig aus der Vorbereitung aussteigen. Aus diesem Grunde fehlen zwar vier Bühnen – zahlreiche andere Veranstalter ziehen das ihrerseits geplante Programm aber durch.

Die Hafenbar am Yachthafen auf dem Werder in der Straße Am Winterhafen 1 bietet ab 16 Uhr Programm. Die Bands Haute Cuisine und Donkeybeats sorgen für die Musik.

Café Treibgut: „Ob erdige Gitarrenklänge, satte Bässe oder saftige Drumlines - die Danny Priebe Band bringt Musik auf den Punkt“, heißt es seitens der Gruppe. Überzeugen können sich davon ab 19 Uhr die Besucher im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 am Wissenschaftshafen.

In der Festung Mark im Hohepfortewall beginnt die Fete um 18 Uhr. Micha Rohrbeck erzählt kleine Geschichten, die sich musikalisch irgendwo zwischen Achtziger-Ärzte und Spätsechziger-Beatles wiederfinden. 14tägig anders steht für Indierock. Fllood ist ein Melodic Techno Duo aus E-Kontrabassist und DJ.

Die Sankt-Petri-Kirche in der Neustädter Straße 4 ist auch in diesem Jahr an dem Musikfest beteiligt. Hier befindet sich die Chor- und Klassikbühne.

In der Ambrosiuskirche beginnt um 19 Uhr ein halbstündiges Konzert der Gospel Connection.

Die Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 ein paar Meter weiter hat der Hof ab 18 Uhr geöffnet. Mit dabei sind Die Reformer mit Folk und die Siebenmeilenworte mit Geschichten auf Deutsch und Französisch.

Am Blauen Bock eröffnen die Städtischen Werke Magdeburg ab Eröffnung von Nachbars Garten einen Pop-up-Garten für diesen Sommer. Dazu spielen ab 15 Uhr Under Bridges, ab 17.30 Uhr Handgemacht und ab 19.15 Uhr Weltengang.

Das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 veranstaltet ab 18 Uhr die Fete de la Schwermetall. Ab 19 Uhr spielen Otrere, Stone Cold Love und Screw FM.

Am Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße ist eine Bühne aufgebaut. Ab 18 Uhr spielt die Band Saxlust und ab 20.30 Uhr Smoke’n Harmony.

Auf dem Moritzhof spielt ab 20 Uhr Crenoka. Gemischt werden Pop-, Elektro-, Wave-, Indierock-, R’n’B- und Hyperpop.

Im Hof der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 5 spielt ab 18 Uhr Dominik Friedrich. Er steht für Indie-Pop.

Die Musical Youngsters zeigen ab 16 Uhr in der Halberstädter Straße 189 Auszüge aus Musicals wie „Aladin“ nd „Wicked“. Ab 20 Uhr spielt die Band Aufsturz.

Musical „Catch me if you can“ auf dem Magdeburger Domplatz

Derzeit zeigt das Theater Magdeburg das Musical „Catch me if you can“ beim Domplatz-Open-Air. Während für die Vorstellung am Mittwoch auch noch ein paar zusammenhängende Plätze zu haben sind, gab es für die Vorstellung am Donnerstag zum Redaktionsschluss nur noch 25 Einzelplätze, für die am Freitag noch einen Platz und für Sonnabend zwei Plätze. Am Sonntag und einigen folgenden Terminen abseits von Freitag und Sonnabend gibt es auch noch Karten.

"Catch me if you can" vom Theater Magdeburg auf dem Domplatz. Die Vorstellungen beginnen um 21 Uhr. Foto: Andreas Lander/TM

Erzählt wird in dem Musical die Geschichte von Frank Abagnale. Er hat es gewagt und Ende der 1960er Jahre das FBI mit Bluffs und virtuosen Identitätswechseln so lange auf Trab gehalten, bis er zum Medienliebling avancierte. Auch nach seiner Festnahme blieben dem sympathischen Hochstapler die Herzen der Menschen zugewandt, Steven Spielberg verfilmte Abagnales Autobiografie 2002 äußerst erfolgreich mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks in den Hauptrollen. Knapp zehn Jahre später erreichte die rasante Story sogar den Broadway.

Zwei Wanderungen zur Sonnenwende

Zwei Wanderungen zur Sonnenwende bietet die Wanderbewegung am Mittwoch. Unter Leitung von Brunhild Schulz geht es auf 15 Kilometern ab 9 Uhr vom Hauptbahnhof nach Olvenstedt und zu den Seilerwiesen.

Zu Magdeburgs Festungsanlagen führt Marita Uterwedde ab 9 Uhr vom Rathaus über den Nordpark und den Glacis-Park zu den Seilerwiesen. Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Gäste zahlen eine Startgebühr von drei Euro. Für Kinder beträgt sie einen Euro.

Ökosoziale Hochschultage in Magdeburg

In Magdeburg laufen derzeit die Ökosozialen Hochschultage. Am Mittwoch gibt es drei Angebote.

Wir essen gesund – das unerkannte Potenzial deiner Ernährung ist ein Vortrag am Mittwoch überschrieben. Er findet von 15 bis 17 Uhr im Campus Theater im Johann-Gottlob-Nathusius-Ring 5 statt.

Vegane Ernährung – so geht’s gesund! heißt es zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Bei diesem Angebot handelt es sich im einen Workshop.

Gesundheit braucht Klimaschutz ist der Titel einer Veranstaltung von Health For Future Magdeburg. Sie findet Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr Uni-Gebäude 40B, Raum 140, statt.

Architektonischer Spaziergang über den Magdeburger Westfriedhof

„Ein Museum, das lebt“ – unter diesem Motto steht ein Architektur-Spaziergang über den Magdeburger Westfriedhof Magdeburg am Mittwoch um 17 Uhr. Eine Anmeldung wird unter Telefon 0391/73 34 77 84 oder an carmen.niebergall@tourenreich.de per E-Mail erbeten.

Im Jahre 1898 eröffnet, geht die ursprüngliche Planung auf den städtischen Gartenbaudirektor Johann Gottlieb Schoch zurück. Der Oberbürgermeister Hermann Beims und weitere Persönlichkeiten sind auf dem Westfriedhof beigesetzt. Gedenkstätten, Grablagen und Ehrenfelder prägen das Museum. Verweise auf die Magdeburger Moderne geben hier der Blumenpavillon sowie das zweite Freidenkerdenkmal von Carl Krayl, beide Werke von 1930.

„Sommer, Sonne, Außendeck!“ auf der Insel der Jugend und „Love, Peace and Rock’n’Roll“ im Flowerpower in Magdeburg

Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße heißt es ab 18 Uhr: „Sommer, Sonne, Außendeck!“. Unter diesem Titel ist eine Party mit Pornbugs, Formal und Chariz Beth geplant.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Mint-Festival in der Festung Mark

Das Mint-Mach-Festival findet am Dienstag und am Mittwoch in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall statt. Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Festival soll einen Beitrag dafür leisten, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an diesen Bereichen zu wecken und das Verständnis zu steigern. Hintergrund ist nicht zuletzt, dass seit Jahren sich weniger junge Leute für eine Ausbildung oder ein Studium in den entsprechenden Richtungen entscheiden, als es für die Entwicklung des Landes notwendig wäre.

Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Dienstag ist bis 19, Mittwoch bis 16 Uhr geöffnet.

Jobfestival und Campusfest in der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität

Auf dem Campus der Uni-Magdeburg am Universitätsplatz findet am Mittwoch von 11 bis 18 Uhr ein Jobfestival mit Streetfood, Live-Musik und Workshops statt. Im Anschluss ist von 18 bis 23 Uhr der Abschluss der Studierendentage als Teil der Fête de la Musique geplant.

Gegen 12 Uhr berichtet die Firma Intel der Live-Bühne zum Thema „It starts with you: work and life at Intel“. Der US-Chiphersteller geht in den direkten Dialog mit den Studierenden und gibt Einblicke in deren Karrieremöglichkeiten und das Leben bei Intel. Um 16.15 Uhr betritt dann Gustav Schäfer, Drummer der Band Tokio Hotel, die Bühne und spricht mit den Besuchern unter dem Motto „Rock’n’Roll und Heimatliebe“.

Posaunenchor spielt in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Bis Oktober immer mittwochs um 17 Uhr stehen in der Kirche Sankt Ambrosius am Ambrosiusplatz „30 Minuten Musik“ auf dem Programm.

Diesen Mittwoch spielt der Posaunenchor Barleben. Die Kirche ist von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Feministische Außenpolitik in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Mittwoch um 19.30 Uhr wird die Veranstaltungsreihe „Frieden und Sicherheit in Europa“ in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 fortgesetzt. In dieser dritten Runde steht die Neugestaltung der deutschen Außenpolitik zur Diskussion. Anna Hauschild, eine Politikwissenschaftlerin aus Berlin und Mitglied der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“ (DGAP), erläutert in ihrem Vortrag die Hintergründe, Hoffnungen und Vorbehalte im Zusammenhang mit dem Konzept der „Feministischen Außenpolitik“.

Der Begriff der „Feministischen Außenpolitik“ ist jüngst vermehrt in der Presse und der Öffentlichkeit präsent. Anna Hauschild zeigt indes, dass Frauen bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts für eine feministische Außenpolitik kämpfen, die sich auf die Rechte und die angemessene Vertretung von Frauen sowie anderen marginalisierten Gruppen konzentriert. In Schweden hat die ehemalige Außenministerin Margot Wallström diesen politischen Ansatz praktiziert, während in Deutschland derzeit Außenministerin Annalena Baerbock diese Ideen vertritt.

Dennoch herrscht in der breiten Öffentlichkeit noch immer wenig Klarheit darüber, wofür der Begriff steht, betont Anna Hauschild. Der Vortrag solle daher ausführlich auf die historischen Hintergründe, theoretischen Grundlagen und Fragen zur konkreten Umsetzung der feministischen Außenpolitik auf nationaler und europäischer Ebene eingehen.

Anna Hauschild arbeitet als Forschungsassistentin bei der DGAP, einer international renommierten, parteipolitisch unabhängigen Forschungsorganisation für deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Das Gespräch mit Anna Hausschild führt Frank Leeb, Referatsleiter und Leiter von Europe Direct Magdeburg in der Landeszentrale für politische Bildung.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Stadtbibliothek und der Landeszentrale für politische Bildung organisiert und richtet sich an alle interessierten Gäste. Bereits um 19 Uhr wird es vor der Veranstaltung ein informelles „Get Together“ geben. Der Eintritt ist frei.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am Mittwoch von 20.30 bis 22.30 Uhr die Open Mic Night. Auch heute ist ein Termin. „Unsere Bühne steht jedem offen, egal ob ihr Musik, Poetry Slam, Comedy oder Ähnliches macht“, heißt es in einer Einladung.