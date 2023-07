Fillmusiken wie die von Hans Zimmer werden am Dienstag in der Festung Mark in Magdeburg gespielt.

Magdeburg - Ein Konzert, Geschichte, eine Fotoausstellung, ein Spiel in der Stadtbibliothek und Ferienangebote sorgen in Magdeburg auch am Dienstag, 11. Juli 2023, für Vielfalt im Programm. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Tipps für Montag, den 10. Juli 2023, geht es hier.

Titel aus großen Filmen aus Hollywood in der Festung Mark

Der aus Frankfurt am Main stammende Komponist, Arrangeur und Musikproduzent Hans Zimmer gehört zu den Großen im Filmgeschäft: Zwei Mal wurden seine Filmmusiken mit dem Oscar ausgezeichnet, zudem wurden ihm unter anderem vier Grammys und zwei Emmy Awards verliehen. Am Dienstag steht seine und weitere Filmmusik auf dem Spielplan der Festung Mark.

Die Klangwelten von Hans Zimmer werden mit Orchester, Chor und Solisten zu erleben sein. Die Besucher werden unter anderem den Sound aus „Fluch der Karibik“, „König der Löwen“, „Mission Impossible“, „Batman“, „Dark Knight“, „Inception“, „Interstellar“, „Dunkirk“, „Superman“ und „Gladiator“ hören. „Die Besucher erwartet ein besonderer musikalischer Abend in großer Aufführung“, versprechen die Veranstalter.

Hans Zimmer ist bekannt für seine Fähigkeit, elektronische Musikklänge harmonisch in traditionelle Orchesterarrangements zu integrieren. Seit den 1980er Jahren hat er als Komponist Musik für über 150 Filme geschaffen.

Stadtgeschichtliche Sommerabende: Am Dienstag geht es im Alten Rathaus um Sinti und Roma

Das Stadtarchiv widmet sich in seiner Veranstaltungsreihe „Stadtgeschichtliche Sommerabende“ am Dienstag einem düsteren Kapitel der Geschichte Magdeburgs. Verena Meier von der Universität Heidelberg wird über den Völkermord an Sinti und Roma während des Nationalsozialismus und dessen schwierige Aufarbeitung sprechen. Die Veranstaltung findet beginnt um 19 Uhr im Kaiserin-Adelheid-Foyer im alten Rathaus am Alten Markt. Alle Interessierten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Völkermord an Sinti und Roma während des Nationalsozialismus war ein von staatlichen Organen geplantes Verbrechen, das in Zusammenarbeit verschiedener Akteure umgesetzt wurde. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Kriminalpolizei, die auf eine längere Tradition der Überwachung von Personen zurückgriff, die unter der diskriminierenden Bezeichnung „Zigeuner“ zusammengefasst und verfolgt wurden. Im Vortrag wird insbesondere die Verfolgung durch die Kriminalpolizeistelle in Magdeburg betrachtet und das Zusammenspiel zwischen lokalen Initiativen und zentralen Vorgaben beleuchtet. Es wird auch auf die Frage der Zusammenarbeit von anderen Institutionen und Einzelpersonen außerhalb der Kriminalpolizei eingegangen. Darüber hinaus werden die Handlungsspielräume und Widerstandsversuche der Verfolgten und ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer thematisiert.

Im Alten Rathaus am Alten Markt in Magdeburg gibt es einen Vortrag über Verbrechen an Sinti und Roma. Foto: Martin Rieß

Der Vortrag behandelt auch die Aufarbeitung der Verbrechen seit Kriegsende. Es wird untersucht, wie die Alliierten und die Behörden der DDR mit den Verbrechen und der belasteten Kriminalpolizei nach 1945 umgingen und wie die Nachkriegsgesellschaft den Tätern und Opfern gegenüberstand. In der Nachwendezeit waren in Magdeburg neue Erinnerungsorte entstanden.

Referentin Verena Meier war unter anderem für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma tätig. Seit 2018 ist sie Doktorandin an der Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg und arbeitet an ihrer Promotion mit dem Arbeitstitel: „Kriminalpolizei und Völkermord. Die nationalsozialistische Verfolgung von Sinti und Roma in Magdeburg und deren Aufarbeitung durch die Alliierten und die DDR“. Im Jahr 2022 erhielt sie das Dietrich-Moderhack-Stipendium der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt.

„Bienvenue la France!“ im Magdeburger Moritzhof

Die Fotoaktionen „Bienvenue la France!“ 2021 und „Bienvenue la France!#2“ 2022 brachten Fotografien von blühenden Lavendelfeldern, satten Weinbergen, zeitungslesenden Barpianisten, dunklen Hinterhöfen, Stadtansichten oder sich drehenden Wasserräder nach Magdeburg, brachte Fotografien aus Paris, Strasbourg, Roussillon, der Bretagne, der Normandie und der Provence, aus Camarque, Arcachon oder La Grande-Motte zu den französischen Kulturwochen Frankofolie.

Der Zuspruch, die Freude und Leidenschaft der Fotografen ließ einen neuen Aufruf folgen. „Und so freuen wir uns auf Motive aus Frankreich verschiedenster Couleur“, heißt es in der Einladung zum Besuch der Ausstellung „Bienvenue la France!#3“, die noch bis Freitag im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz in der Hofgalerie gezeigt wird. Diese öffnet täglich etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Escape-Spiel in der Magdeburger Stadtbibliothek

Geocaches kann man in der Zentralbibliothek schon länger finden. Jetzt können Besucher aber auch eine Escape-Game spielen. Dabei geht es darum, Rätsel und Aufgaben zu lösen, um ein Ziel zu finden. Am Eingang der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 gibt es alle Mitmachinfos zum Start auf die Tour zu den geheimen Verstecke und Hinweise auf fünf Etagen der Bibliothek.

Das Spiel kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek selbstständig gespielt werden und dauert etwa eine Stunde. Es ist keine Anmeldung nötig. Geöffnet hat die Zentrale der Magdeburger Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Ferienprogramm in Magdeburg

Bibliothek: Sommerbasteln steht am Dienstag ab 12 Uhr auf dem Programm der Stadtteilbibliothek im Florapark im Olvenstedter Graseweg 37. In der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 heißt es ab 17 Uhr Bilderbuchkino: „Und deine Familie?“

Elbauenpark: Im Elbauenpark beginnt am Dienstag um 15 Uhr eine Entdeckertour Biber. Treff ist auf der Biberwiese. Am Mittwoch um 15 Uhr startet eine Entdeckertour durch den Jahrtausendturm. Bis 6. August lockt zudem der Wobau-Ferienspaß mit Hüpfburgen, Bungee-Trampolin, Wasser-Pool mit Zorbbällen, Kletterberge, Riesenrutsche, ein Quadrenn-Parcours und mehr in den Park.

Kino: Die Magdeburger Kinos locken mit einem Ferienprogramm. Am Dienstag um 10 Uhr beginnt so im Oli in der Olvenstedter Straße 25 „Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt“. Im Moritzhof am Moritzplatz läuft Dienstag und Mittwoch um 15.30 Uhr „Die kleine Spinne Lilly Webster“, am Dienstag um 16 Uhr „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“ und am Mittwoch um 16 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“. In Cinemaxx und Cinestar laufen unter anderem Filme wie „Elementy“, „Der Super Mario Bros Film“, „Ruby taucht ab“, „Arielle die Meerjungfrau“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ und „Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Zoo: Je 65 Euro Teilnahmegebühren kostet der Besuch der Expeditionen für Kinder von 8 bis 12 Jahren von 9.30 bis 15.30 Uhr. Am Dienstag geht es um Amazonien, am Mittwoch um Afrika. (www.zoo-magdeburg.de)

Stadtführung und -rundfahrt: Stadtrundfahrten für Kinder beginnen in den Sommerferien dienstags um 10 Uhr am Otto-von-Guericke-Denkmal am Alten Markt. Jeden Mittwoch in den Ferien beginnt um 17 Uhr am Dommuseum am Domplatz eine Lampionführung. Buchungen unter magdeburg-citytours.de im Web.

Kunstmuseum: „Ulo – unbekannte Lichtobjekte“ beginnt am Dienstag um 10 Uhr im Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen. Die Veranstaltung am Mittwoch ist ausgebucht. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0391/565 02 17.