Magdeburg - Musik und Party, Ferienprogramm und ein Speed Dating zum CSD - der Veranstaltungskalender bietet auch für Mittwoch, den 9. August 2023, in Magdeburg Vielfalt. Die Volksstimme hat Tipps auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 8. August 2023, geht es hier.

Janika Roloff tritt im Café Treibgut im Wissenschaftshafen auf

Janika Roloff ist am Mittwoch in der Reihe „Hutkonzerte“ im Café Treibgut zu erleben. Die aus Gommern stammende Musikerin hat jüngst unter dem Titel „Leichtes Gepäck“ einen neuen Song veröffentlicht. Es ist der letzte Song auf einer EP, die eine Beziehungsgeschichte vom Kennenlernen bis zum Neuanfang erzählt. Der letzte Song strahlt nun eine zukunftsgewandte Leichtigkeit und Fröhlichkeit aus und lädt zum Tanzen und Mitsingen ein.

Das dazugehörige Video wurde in Kroatien gedreht und spiegelt das Urlaubsgefühl des Songs wider. Der Volksstimme sagte sie über die Strategie zu dem Videodreh: „Wir erleben die coolsten Sachen, gehen an die schönsten Orte. Wie schön wäre es, wenn wir einfach nur genießen - und die Kamera läuft mit. Hinterher hat man ein Video von den geilsten Tagen seines Lebens.“

Kunst zur Mittagspause im Magdeburger Kunstmuseum

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin für den halbstündigen Rundgang ist auch heute um 12.30 Uhr.

„30 Minuten Kirchenmusik“ in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Orgel: Die evangelische Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist im Sommer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. In diesem Rahmen erklingen ab 17 Uhr „30 Minuten Kirchenmusik“.

Bei der Veranstaltung am Mittwoch, 9. August 2023, spielt Dorlies Bunge Orgelmusik.

Partys in Magdeburg

Unter dem Titel „Home sweet Home“ beginnt am Mittwoch um 18 Uhr eine Party auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Für die Musik sorgen Panik Pop, Rawley und Herr-Conrad. Der Eintritt ist frei.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Abendwanderung durch den Norden Magdeburgs

Eine Abendwanderung mit Einkehr steht am Mittwoch im Kalender der Magdeburger Wanderbewegung. Unter Leitung von Christina Bjick ist der Start für 16 Uhr an der Haltestelle Kannenstieg angesetzt. Ziel ist die Gaststätte „ Zum Bayrischen Krug“, die nach sieben Kilometern erreicht wird.

Die Startgebühr beträgt für Gäste 3 Euro. Nicht enthalten sind die Bewirtungskosten.

Ferienprogramm in Magdeburg

Elbauenpark: Um 15 Uhr beginnt im Elbauenpark am Mittwoch ein Ferienangebot. Für heute steht eine „Entdeckungstour Biber“ auf dem Programm. Im Jahrtausendturm ist eine Erlebnisführung geplant.

Kulturhistorisches Museum: Ferienprogramm auch im Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. „Erlebe das Mittelalter“ ist der Mittwochnachmittag ab 14 Uhr überschrieben.

Zoo: Auf Expedition durch Amazonien oder auf Safari durch Afrika begeben sich Ferienkinder im Zoo. Zum Preis von jeweils 65 Euro inklusive Mittagessen beginnen Amazonien-Expeditionen am Donnerstag um 10 Uhr, Africambo-Safaris am Mittwoch und am Freitag um 9.30 Uhr. Buchungen sind unter www.zoo-magdeburg.de im Web möglich.

Der Zoo Magdeburg bietet bis Sonnabend zudem in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Das Überraschungsprogramm bietet Aktionen, Unterhaltung und Spiele.

Speeddating zum CSD

Im Rahmen der Aktionswochen zum CSD ist am Mittwoch ein Queer Speed-Dating in Magdeburg geplant. Beginn ist um 19 Uhr: Anmeldungen für diese Veranstaltung im Tacheles in der Sternstraße 30 sind per WhatsApp an 0151/ 59.45.00.01 erforderlich.