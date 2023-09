Magdeburg - Geschichte und Kabarett, ein Diavortrag über Barcelona, ein Rundgang über den Westfriedhof, ein Konzert, ein Gespräch über Pressefreiheit im Nahen Osten und ein Fest in der Blutbank - auch Mittwoch, der 27. September, bietet für Magdeburg ein interessantes Programm, für das die Volksstimme auf dieser Seite Tipps zusammengestellt hat. Zu den Ideen für Dienstag, den 26. September, geht es hier.

Königin Editha ist Thema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Nicht selten spielten die Ehefrauen mittelalterlicher Herrscher eine wichtige Rolle. Greta Neumann beleuchtet in einem Vortrag am Mittwoch, 27. September, in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, Königin Editha. Die erste Gattin von Otto I. hatte die Entwicklung der Stadt Magdeburg entscheidend mitgeprägt.

Die Kulturwissenschaftlerin geht auf die familiäre Herkunft der Königin, ihr Zusammenwirken mit Otto I., ihren Einfluss auf die Entwicklung Magdeburgs und ihre politisch motivierte Zusammenarbeit mit Familienmitgliedern in ganz Europa ein. So entsteht ein vielschichtiges Bild dieser klugen Frau des 10. Jahrhunderts, wie es in einer Ankündigung heißt.

Greta Neumann ist Expertin für die mittelalterliche Geschichte des heutigen Sachsen-Anhalts und Magdeburgs und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Epoche der Ottonen.

Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Diavortrag über Barcelona

Das Awo Alten- und Servicezentrum (ASZ) im Bürgerhaus Cracau lädt am Mittwoch, 27. September, zu einem Lichtbildervortrag über Barcelona ein. Start ist um 14 Uhr in der Zetkinstraße 17. Die Gäste werden dabei auf eine „virtuelle Reise durch die zweitgrößte Stadt Spaniens mitgenommen“, wie es in einer Ankündigung heißt.

Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon 0391/835 57 22 oder direkt im ASZ anzumelden.

Rundgang über den Magdeburger Westfriedhof

Zu einer Führung über den Westfriedhof laden Heinz-Joachim Henke und Carmen Niebergall am Mittwoch ein. Treffpunkt ist 17 Uhr am Seiteneingang Seehäuser Straße. Karten für 15 Euro gibt es per Mail an carmen.niebergall@ tourenreich.de und unter Telefon 0391/73.347.784.

Der Westfriedhof ist mit rund 62,5 ha der größte Friedhof der Landeshauptstadt. Im Jahr 1827 wurden die innerstädtischen Magdeburger Kirchhöfe für Bestattungen gesperrt, was zur Eröffnung des Nordfriedhofs im gleichen Jahr führte – dies war der erste städtische Friedhof. Doch aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Bevölkerungszahlen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwies sich der Nordfriedhof bald als unzureichend. Als Reaktion darauf wurde im Jahr 1872 der Südfriedhof eröffnet, aber auch dieser konnte den Bedarf nicht mehr decken. Angesichts dieser steigenden Anforderungen bewilligte die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1893 Mittel für den Bau eines neuen Friedhofs im westlichen Teil der Stadt.

Pressefreiheit in Katar und am Persischen Golf Thema im Roncallihaus Magdeburg

Der Titel des dritten Vortrags der Reihe „Frau.Freiheit.FairÄnderung.“ lautet „Machtvoll und gefangen: Situation der Journalistinnen in Katar und am Persischen Golf“. Über die Meinungs- und Pressefreiheit in den Ländern am Golf spricht Christopher Resch, Journalist bei der Organisation „Reporter ohne Grenzen“, am Mittwoch im Jugendbüro M13, Max-Josef-Metzger-Straße 13.

Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung per E-Mail an rasa.hinz@bistum-magdeburg.de gebeten.

Kunstrundgang zur Mittagszeit im Kunstmuseum Magdeburg

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führung in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke. Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr.

Das Kunstmuseum befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen. Das Gebäudeensemble zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Sommerabschlussfeier in Magdeburger Blutbank

Mit einer Sommerabschlussfeier mit Musik und Vorträgen stellt sich die Uni-Blutbank am Haus 29 des Magdeburger Universitätsklinikums in der Leipziger Straße 44 am Mittwoch vor. Gefeiert wird von 11 bis 19 Uhr.

Die Blutbank ist ein Teil des Instituts für Transfusionsmedizin der Uni. Neben Blutspenden sind auch Plasmaspenden und Thrombozytenspenden möglich.

Kabarett im „... nach Hengstmanns“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

Unter dem Titel „Klappe, das Letzte“ steht derzeit ein neues Programm mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann auf dem Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breite Weg 37. In einer Kritik der Volksstimme von Klaus-Peter Voigt hieß es: „Wie ein roter Faden ziehen sich Filmklassiker unterschiedlichster Couleur durch den Abend. Ein Statistencasting für den nächsten Polizeiruf 110 aus der Elbestadt steht am Beginn. Ein Publikum, das gut aussieht, wäre dafür kaum geeignet. Im Sinne der Fernsehfilmemacher sollen die Darsteller doch ,repräsentativ für Magdeburg sein‘. Und sie müssen von dort stammen, alles andere könnte ja als kulturelle Aneignung verstanden werden.“

Vorstellungen sind für Mittwoch und Donnerstag um 19.30 Uhr, außerdem zur gleichen Zeit am 12., 21. und 25. Oktober sowie um 17 Uhr am 29. Oktober geplant.

Kurt Reißner gastiert zum letzten Hutkonzert des Jahres im Café Treibgut

Das letzte Konzert der diesjährigen Saison der Reihe „Hutkonzert“ beginnt am Mittwoch um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße. Zu Gast ist der Singer/Songwriter Kurt Reißner aus Halle.