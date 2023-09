In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender am Jahrestag der Einheit, dem 3. Oktober 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Oper und Satire, ein Festkonzert zum Tag der Einheit und „Sex und Kartoffeln“ sowie eine Wanderung - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Dienstag, 3. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen hat.

Liebestrank wird im Magdeburger Opernhaus serviert

„Der Liebestrank“, eine Oper von Gaetano Donizetti kommt in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln diesen Dienstag wieder auf die Bühne der Magdeburger Opernhauses. Empfohlen ist die Inszenierung für Zuschauer ab zehn Jahren.

Eine zweifelhafte Wunderdroge, ein unsicherer Liebhaber und eine autarke Frau entfalten in der Oper eine Mischung aus Komik und Ernst. Regisseurin und Bühnenbildnerin Mirella Weingarten versetzt die Szenerie in einen Wald und spürt mit Elementen aus der Tierwelt dem Intuitiven in menschlichen Beziehungen nach, das unserer Tage ins Hintertreffen geraten zu sein scheint.

In der Rezension zur Premiere schrieb Irene Constantin in der Volksstimme über die Liebestrank-Inszenierung am Magdeburger Opernhaus: „Schon wieder ein Treffer im Opernspielplan.“

Festkonzert in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Das evangelische Kirchspiel Magdeburg-Süd lädt am Dienstag, 3. Oktober, zu einem Konzert in die St. Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz ein. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit sollen um 20 Uhr festliche Musik für Orgel und Trompete erklingen.

Jens Kubbutat (Trompete) und Dorlies Bunge (Orgel) wollen europäische Musik aus dem 18. und 19. Jahrhunderts anstimmen. Es stehen Werke von Johann Sebastian Bach, William Boyce, Pavel Veivanovsky oder Giambattista Cirri auf dem Programm.

Satirischer Monatsrückblick mit den Hengstmann-Brüdern

Der September hatte einiges zu bieten. Frechheiten, Unverschämtheiten, aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Die Hengstmann-Brüder lassen die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd passieren.

Termin für „Hengstmanns satirischer Monatsrückblick“ ist Dienstag um 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg.

„Sex und Kartoffeln“ im Magdeburger Schauspielhaus

Unter dem Titel „Sex und Kartoffeln“ wird am Dienstag um 17 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guricke-Straße 64 die Performance von Anna-Kirstine Linke und Ensemble gezeigt. Grundlage für das Stück sind Interviews mit Menschen zu Sex und zu Kartoffeln.

Auch interessant: Ein Bericht der Magdeburger Volksstimme vor der Premiere von „Sex und Kartoffeln“

„Das Sex-und-Kartoffel-Team gibt nicht auf. Es schmeißt sich für euch in Schale. Wenn‘s hart auf hart kommt, teilt es sich auf. Es verschwistert sich mit sich selbst und mit der Kartoffel, die, entwurzelt und geklaut, in Europa einst genauso verteufelt wurde wie Sex und Sexualitäten. Die Kartoffel weiß wie kein anderes Gemüse: was nach Beilage aussieht, hat’s in sich“, heißt es in einer Ankündigung.

Zusätzlicher Öffnungstag für die Herbstmesse

Rummel: Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Zusätzlich wird am 2. und 3. Oktober geöffnet.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Museen haben geöffnet

Die großen Magdeburger Museen - das Kulturhistorische, das Naturkunde-, das Kunst- und das Technikmuseum, haben am Dienstag geöffnet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Feiertag ist.

Auch der Jahrtausendturm im Elbauenpark hat noch bis Ende des Monats geöffnet.

Zur Salzquelle mit den Wanderfreunden

„Zur Salzquelle“ geht es mit den Wanderfreunden am Dienstag. Stationen sind auf acht Kiloemtern Strecke der Mückenwirt und die Fahrt mit der Fähre und der Stadtpark. Treff ist am Dienstag am Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße um 10 Uhr.